Frastornati dallo sfracello di Trump nelle elezioni americane di midterm e corroborati dalla buona riuscita delle mobilitazioni in corso, abbiamo dedicato sinora poca attenzione alla legge di bilancio 2027.

Il provvedimento è arrivato tardi, perché il governo ha atteso a lungo per avere il via libero europeo alle clausole di salvaguardia su energia e difesa. Tuttavia, già da un esame superficiale emerge che la nuova legge di stabilità non si discosta per nulla dall’impostazione precedente: una banale riproposta della minestra riscaldata, già abbozzata dai governi Conte e poi affinata dal funzionario BCE Mario Draghi.

Da notare il carattere surreale del funzionamento del sistema di governo, evidenziato anche dal fatto che Giorgetti ha scritto la manovra senza neanche discuterla nel dettaglio con i suoi mandanti politici, che due secondi dopo averla letta ne prendono le distanze come fosse farina dell’opposizione…

Bisogna capirli: siamo in un anno elettorale e questa è l’ultima occasione per blandire le clientele, vendere fumo, far credere che tutti hanno guadagnato dal quinquennio meloniano e che quindi è giusto chiedere un secondo mandato per continuare il lavoro. Peccato che il mondo reale restituisca una narrazione diversa: la crescita è asfittica, i salari reali calano, l’impoverimento aumenta, i servizi peggiorano.

Nessuna misura della nuova legge di bilancio affronta i problemi in modo serio e risolutivo: i cordoni della borsa restano stretti e si butta qualche osso a casaccio un po’ a tutte le categorie sociali, con l’unico criterio di raccattare voti spacciando balle.

Per la prima volta dopo 4 anni, il deficit tendenziale sale dal 2,9 al 3,4% del Pil. Si sfrutta lo scostamento di mezzo punto concesso dall’UE per energia e difesa; nel 2028 si scenderà al 3,2% e poi nel 2029 si vuole tornare sotto, al 2,3%. Intanto si apprende che in 5 anni il debito pubblico è salito del 18% in percentuale e di 500 miliardi di euro in termini nominali.

Le misure espansive su energia e difesa sono abbastanza confuse, almeno per ora. Nella sezione energia vengono inclusi 1.000 milioni ad aziende non energivore e 2.800 milioni per le infrastrutture ferroviarie (?), mentre per la difesa la situazione è ancora più opaca. Infatti, vengono impiegati 2.629 milioni per il “Fondo per programmi di investimento pluriennale” e 1.008 milioni per “spese di funzionamento”; 520 milioni vanno a rifinanziare le missioni internazionali all’estero (ma era già previsto); 123 milioni vanno ai carabinieri, 55 milioni all’esercito, 237 milioni alla Joint Rapid Response Force. Insomma, non è dato sapere nel dettaglio come spendono i nostri soldi per “difenderci”…

Le armi della propaganda si concentrano sull’investimento nella sanità e sui vari bonus elargiti come caramelle per catturare i grulli. L’incremento di spesa sulla sanità è insufficiente: 2.300 milioni sono la metà di quello che serve e che le Regioni chiedevano (incluse quelle in mano al centrodestra). Addirittura, sul triennio, le Regioni chiedevano 18 miliardi ed il governo ne ha concessi solo 7. Si calcola che di questo passo entro il 2029 la spesa sanitaria sul PIL scenderà al 5,87%, quattro punti in meno rispetto a Francia e Germania.

Per farsi perdonare, il governo ha lanciato l’idea di una card da 300 euro una tantum per gli anziani over 75 anni, con pensioni sotto i 28.000 euro annui. La spesa ammonterebbe a 1.781 milioni, ammesso che tutti gli anziani con i requisiti la chiedano e riescano a spenderla: in ogni caso sono soldi pubblici che vanno alla sanità privata, per pagare prestazioni che il SSN non è più in grado di offrire, a forza di tagli al personale e allungamento delle liste d’attesa. Un altro bel regalo al Gruppo San Donato, agli Angelucci, all’Humanitas e via dicendo.

Per quanto riguarda le tasse, il mantra del governo era quello di resuscitare il ceto medio. Al momento tutto si riduce ad abbassare dal 43% al 33% l’aliquota sullo scaglione 50-55.000 euro (minori entrate 1.166 milioni di euro). Saranno contenti circa 3 milioni di contribuenti che stanno in quello scaglione, ma 500 euro in più all’anno (per i più fortunati) non cambieranno la vita ad un’intera classe sociale, come sembrava nei voti del governo e in particolare di Forza Italia. I leghisti di Salvini, invece, hanno puntato i piedi per tenere alta la bandiera delle partite Iva del forfettario, ottenendo di alzare da 85.000 a 100.000 euro la soglia applicativa (minori entrate per 347 milioni). Continua la sagra delle aliquote IRPEF differenziate, a seconda della natura del reddito. Una partita Iva con 100.000 euro paga 15.000 euro di tasse, un dipendente a pari reddito ne paga 34.700.

I salari in Italia sono a livelli scandalosamente bassi. In media 34.000 euro lordi, oltre 7.000 euro sotto la media europea e al tredicesimo posto nella graduatoria UE. Eppure, il governo si limita a confermare le misure già in vigore: 5% di Irpef sugli aumenti contrattuali (a chi sta sotto i 33.000 euro) e 15% per notturni e festivi (costo totale 1.600 milioni, già previsti), come novità invece 1% per gli aumenti agli under 30 (400 milioni) e 15% su trattamento accessorio dipendenti pubblici (700 milioni). Un po’ poco per recuperare il divario salariale: l’inflazione a ottobre viaggiava al 5,4%, mentre gli aumenti contrattualmente previsti toccano a mala pena il 2,3%: si continua ad accumulare perdita del potere d’acquisto.



L’unica misura che riguarda il lavoro e che è destinata a durare è il congedo parentale e il bonus lavoratrici madri: 1.217 milioni di euro nel 2027 e cifre crescenti negli anni successivi. Tutto il resto è provvisorio e temporaneo.

Di peggio accade ai pensionati: ritorna il meccanismo di perequazione delle pensioni applicato nel 2023, che indicizza al 100% solo le pensioni fino a 4 volte il minimo (2.447 euro lordi), Per tutti gli altri, adeguamenti parziali, che scendono gradualmente fino al 32%. Risparmio previsto: 1.600 milioni di euro l’anno, che diventano però 14 miliardi in 10 anni, visto che il taglio è strutturale e duraturo.

Per le pensioni e la millantata riforma della Fornero, cara a Salvini e Durigon, si tengono da parte 850 milioni di euro l’anno per tre anni, ma non si capisce come vengano usati (quota 100 a 64 anni? Lavori usuranti?). Intanto riprende ad allungarsi il tempo dell’età pensionabile e si introduce un bonus annuo di 100 euro per ogni nuovo nato, fino a 18 anni, per abituarlo all’idea che la pensione del futuro sarà privata e, come ha sostenuto la Fornero, le pensioni pubbliche saranno un semplice sussidio di sopravvivenza.

Sul fronte delle entrate spicca il contributo sul settore finanziario ed energetico: circa 4,5 miliardi da banche e assicurazioni, con aumenti IRES e minori deduzioni fiscali, 1,4 miliardi dal raddoppio della Tobin Tax (ma se i mercati vanno male, chi paga?), 745 milioni dall’aumento IRAP sulle società energetiche. Tutti costi che rischiano di scaricarsi su utenti e mutuatari. Inquietante poi la misura che si abbatterà più avanti sulle nostre bollette: nel 2029-2030 dovremo pagare 2,6 miliardi di aiuti alle imprese per rincaro energetico e li prenderanno dai maggiori oneri di sistema addebitati in bolletta. Almeno 100 euro in più a famiglia, si calcola.

Non mancano le maggiori entrate più stravaganti: 764 milioni da gioco d’azzardo e intrattenimento, 112 milioni dalle accise sui tabacchi. Già scontata l’esenzione del bollo auto fino a 80 kw (2,8 miliardi di entrate in meno per le Regioni, molto preoccupate di come compensarle).

Si infrange la speranza della lobby edilizia (e anche ambientalista) di vedere tornare il 65% sull’ecobonus, cassato. Oltretutto si introduce un tetto di 96.000 euro totali per la somma di tutti i bonus edilizi sfruttabili e addirittura si prolunga fino al 2036 il credito d’imposta maturato nel 2023 e che sarebbe dovuto andare a maturazione entro il 2027: una sorta di default programmato dei crediti fiscali che è molto grave per gli operatori interessati.

In conclusione, possiamo davvero dire che è una manovra scadente da tutti i punti di vista, un passo ulteriore verso il degrado economico-sociale della versione italiana (stracciona) di un modello capitalistico esaurito. La ripartenza potrà avvenire solo con una radicale cambiamento dell’assetto politico, economico e sociale del paese, sulla spinta della mobilitazione che sta attraversando le strade di mezza Europa. Lì stanno le risorse e le energie per cambiare le priorità economiche e la rotta delle scelte finanziarie necessarie.

Renato Strumia