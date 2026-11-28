Via degli Asili: La Provincia ritiri la richiesta di rilascio dei locali

Lo scorso 2 novembre l’amministrazione Provinciale ha intimato via mail lo sfratto alle associazioni di Via degli Asili 33/35, chiedendo di lasciare liberi i locali in cui da decenni hanno sede e svolgono le proprie attività, entro il termine perentorio del 15 gennaio. Una comunicazione che è giunta senza alcun tipo di interlocuzione o preavviso, diversamente da quanto riportato dalla stampa.

Le associazioni non ritengono giustificata questa nota e ne chiedono l’immediato ritiro, in modo da poter proseguire l’attività che esse svolgono nei vari campi, politico, sociale, culturale, sportivo. Con la chiusura degli spazi di Via degli Asili verrebbe meno un importante centro di aggregazione nel quartiere di Borgo Cappuccini, frequentato da centinaia di persone.

L’amministrazione Provinciale nella propria nota parla di “prioritarie esigenze istituzionali”, senza dire una parola su quali siano queste esigenze. Solo attraverso la stampa apprendiamo del progetto di utilizzare l’edificio di Via degli Asili come sede scolastica. Conosciamo bene i problemi dell’edilizia scolastica, e sosteniamo studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori della scuola che recentemente sono tornati a far sentire la propria voce anche su questo tema, ma respingiamo fin da subito ogni falsa contrapposizione tra le esigenze della scuola pubblica e l’attività delle nostre associazioni.

Siamo convinti che la tutela del diritto di associazione rientri fra i compiti istituzionali degli enti pubblici, sia locali che nazionali; togliere la sede ad associazioni attive da anni equivale a metterne in discussione l’esistenza, mettere in discussione lo stesso diritto di associazione.

Abbiamo sempre provveduto alla cura degli spazi e agli interventi che ne potessero assicurare la quotidiana fruizione, interessandoci responsabilmente alla manutenzione di un bene pubblico rendendolo accessibile alla città.

La responsabilità di eventuali incertezze nel quadro contrattuale, dove queste sussistano, ricade tutta sull’Amministrazione, che non ha provveduto a dare risposte alle associazioni interessate.

Siamo disponibili a coprire i costi di mantenimento degli spazi occupati, al di fuori di una logica di mercato del resto estranea all’ente pubblico.

Chiediamo alla cittadinanza di sostenerci per garantire la continuità della nostra presenza negli attuali spazi.

Le associazioni di Via degli Asili 33/35