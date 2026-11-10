Di recente, a Trieste, c’è stato un rogo in un magazzino abbandonato [cfr. “Trieste: nessuna fatalità, omicidi di Stato” su questo numero]. Un magazzino costruito per i commerci marittimi di una città che non esiste più, e destinato a diventare protagonista del commercio di una città che non esiste ancora. Da un lato avanza la gentrificazione al passo inesorabile dei cantieri finanziati da capitali senza volto. Dall’altro il manganello, le deportazioni, le mille violenze del sistema. In mezzo: migranti, invisibili, persone che sono costrette ad abitare un margine che nega le condizioni basilari per la vita. In questo margine inospitale hanno trovato la morte due persone, un ragazzo ed una ragazza: non sono * prim* a morire in quella zona. Una parte della città grida la sua rabbia, ma quasi subito le autorità fischiano il fallo: le persone morte nell’incendio non erano nel sistema di accoglienza, e la ragazza non era una migrante: era una ragazza bianca, quindi “non bisogna tirare conclusioni affrettate”. In altre parole: non gridate all’assassinio di migranti; almeno una delle persone che si trovavano lì dove non dovevano essere c’è andata di sua spontanea volontà. E per le speculazioni più morbose rimando ai giornali locali, che non hanno remore a far galoppare la fantasia.

Quella donna si era messa fuori dall’area del lecito, aveva attraversato un confine che l’ha messa fuori dalla protezione paternalistica dello stato, ai cui occhi quindi, la sua vita ha perso un po’ di quella sua attitudine ad essere degna di lutto di cui parla Judith Butler in “Vite precarie”, e altrove. Non sappiamo ancora il perché.

Non mi spingo oltre su questo doloroso caso che è ancora in aggiornamento e coinvolge numerosi livelli di complessità, ma mi torna in mente una scritta che campeggia (sbilenca) su un muro di Trieste: “Liber* di transitare tra generi e confini”. I “confini” di cui parla quest* anonim* estensor* non sono solo i confini tra stati, ma anche i molti confini interni che attraversano la società definendo i posti in cui ognun* di noi deve stare. E gli spazi delimitati da questi confini sono le forme della società che abitiamo: prima di tutte la famiglia nucleare tradizionale, che riproduce in piccolo la struttura gerarchica superiore, con un rappresentante dello stato come leader interno a cui viene delegato il lavoro di perpetuare lo status quo. Qui si crea un potere che trova molt* entusiast* enforcer, pronti a farlo valere con il giudizio, con l’azione, con la dis-educazione, rendendo possibile il continuo adeguamento della società alle modalità di produzione, di attribuzione di utilità e valore al tempo ed al lavoro, ai metodi di produzione e quindi di riproduzione sempre nuovi, e sempre rivolti ad un unico fine: l’accumulazione capitalistica. Una popolazione divisa è utilissima per poter portare avanti la rapina di risorse su scala globale, per imporre i sacrifici necessari alle continue guerre del capitale, per alienare il lavoro sempre di più grazie alla tecnica sfrenata. E la più grande linea di faglia dentro la società è quella del genere: il patriarcato crea divisioni all’interno delle classi sfruttate inducendo una nevrosi per cui le persone sono portate ad identificarsi con i potenti, con l’ordine costituito, ribadendo lo schema di confine che intrappola tutt*. È questa la cosa più avvilente dei commenti di molt* persone su scioperi, picchetti e manifestazioni varie: la riproduzione della programmazione di anni di “antipolitica”, un pacchetto di cinismo, vittimismo, razzismo e apologia dei padroni. D’altronde il potere usa addirittura i marchi del femminismo per ribadirsi: ovviamente in chiave nazionalista ed escludente, posizioni che rinforzano una o più delle linee di frattura che assicurano la salda presa del dominio. Per questo serve un transfemminismo queer anarchico in grado di far saltare tutto questo con pratiche concrete e comportamenti quotidiani, pratiche in grado anche di coinvolgere radicalmente i “maschi”: per quanto tempo ancora dovremo sopportare le conseguenze disastrose dei comportamenti distruttivi e tossici di maschi insicuri che hanno sempre qualcosa da dimostare, che performano il genere (il che alla fine signfica sempre comprare qualcosa) con uno sforzo estenuante pur di non finire nella categoria vituperata dei froci, o degli sfigati, per stare dalla parte giusta del confine? Se i volenterosi carnefici del patriarcato non stessero a sorvegliare le donne, le persone trans e queer, le mutabilità infinite dell’umano e dell’animalità, forse riscopriremmo una solidarietà pericolosa e creativa, queer.

E il queer, che va ben oltre la liberazione del desiderio e la riscoperta dei corpi, crea rapporti sociali, saperi e “famiglie” diverse, libere, fluide e non asservite alla riproduzione capitalistica. Può essere l’antidoto alla violenza dei confini e delle gabbie che conosciamo. La violenza di dover lavorare per vivere, del ricatto del salario, la violenza medica che nega o sottovaluta i bisogni, i tagli a quel poco di welfare elargito dall’alto come estintore sociale. Violenza che crea disuguaglianza, e quindi gerarchia, e quindi una gran voglia di mantenere lo status quo da chi pensa (anche a torto) di averne qualcosa di guadagnare. Allora il grido di porre fine alla violenza maschile sulle donne non è semplicemente la voglia di non essere più vittime: è la voglia di lasciar scorrere libera la vita, di farla finita con una società dove il capitale, al potere da sempre, sembra offrire di tutto, ma in cui in realtà molt* non hanno niente.

Per quanto tempo ancora transitare per i mille fili spinati che attraversano i nostri mondi sarà così pericoloso? Lottare non riporterà in vita * mort* del Porto Vecchio di Trieste, o le molte altre vittime del patriarcato e del capitale, ma significa cercare di fare in modo che queste morti non capitino più.

Julissa