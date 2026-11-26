Pubblichiamo questa intervista all’organizzazione anarchica di Belgrado Klasna Solidarnost aderente all’Internazionale di Federazioni Anarchiche uscita recentemente sul giornale anarchico online Freedom (freedompress.org.uk). Nell’intervista i compagni serbi “spiegano come le assemblee popolari siano state strumentalizzate per insediare l’ennesimo governo capitalista filo-europeo”.

Le assemblee popolari hanno avuto un ruolo cruciale

Dal nostro punto di vista, il periodo di vera democrazia diretta del movimento studentesco è durato tra novembre 2024 e febbraio 2025, quando gli elementi liberali sono riusciti a consolidare il potere perché inizialmente erano disorganizzati e confusi riguardo alla democrazia diretta. Erano abituati a strutture gerarchiche e autoritarie e, poiché le assemblee plenarie sono strutture egualitarie e prive di una leadership definita, non potevano semplicemente corrompere individui di spicco. Il sostegno finanziario e infrastrutturale di cui disponevano, proveniente da individui e organizzazioni politiche desiderose di assumere il potere in Serbia, ha permesso loro di sopraffare gli elementi di estrema sinistra del movimento e di imporre una completa egemonia ideologica e politica liberale.

Naturalmente, gli anarchici continuarono a partecipare alle attività del movimento che mantenevano un carattere progressista, soprattutto per quanto riguarda gli zborovi. Nella primavera del 2025, i plenum pubblicarono una lettera aperta al popolo serbo, invitandolo ad auto-organizzarsi in assemblee popolari. Poco dopo, le assemblee iniziarono a sorgere in tutta la Serbia. Nelle principali città come Belgrado, si contavano più di una dozzina di assemblee in vari quartieri e si instaurò un sistema di coordinamento tra le diverse assemblee.

Le assemblee popolari ebbero un ruolo cruciale nell’estendere la lotta dalle università alle strade. Di fatto, le assemblee aprirono una nuova frontiera per la gente, perché improvvisamente si resero conto che potevano essere utilizzate per organizzarsi attorno a questioni locali, come i proprietari terrieri criminali, i problemi infrastrutturali, le questioni ecologiche e persino gli eventi antifascisti.

Sebbene il movimento si sia infine concentrato sulla vittoria elettorale, crediamo che ci sia ancora un potenziale di radicalizzazione, soprattutto ora che avremo un nuovo governo capitalista. Come anarchici, crediamo che l’inevitabile disillusione nei confronti del nuovo governo, da una prospettiva anticapitalista e di classe operaia, potrebbe catalizzare la radicalizzazione sia nelle assemblee studentesche che in quelle popolari.

Il movimento di opposizione al governo in Serbia ha subito un’intensa repressione da parte dello Stato, che ha incluso l’uso di un’arma sonica, arresti di massa, ricoveri ospedalieri e intimidazioni ai seggi elettorali. Come ha fatto il movimento a sopravvivere nonostante tutto questo?

Sì, la repressione statale è stata intensa in alcuni periodi del movimento, ma è stata praticamente inesistente per lunghi periodi. Il primo blocco della Facoltà di Arti Drammatiche di Belgrado fu una reazione a un attacco da parte di membri del partito SNS contro una protesta studentesca. Inizialmente, una forma comune di violenza era rappresentata dagli attacchi alle proteste studentesche con automobili, durante i quali diversi studenti furono feriti da sostenitori del regime SNS che lanciavano le loro auto contro i manifestanti. Di fatto, lo Stato scelse di evitare qualsiasi repressione diretta da parte della polizia fino a una delle principali proteste che si è svolta il 15 marzo 2025, quando a quanto pare un’arma sonica fu utilizzata contro migliaia di persone a Belgrado durante i 16 minuti di silenzio per le 16 vittime dell’omicidio di Stato di Novi Sad. Lo Stato continua a negare l’uso di un’arma sonica ancora oggi.

In seguito, lo Stato entrò in un nuovo periodo di relativo silenzio, fino alla massiccia protesta a Belgrado del 28 giugno 2025, a seguito della quale scoppiarono disordini. Questo periodo durò più di una settimana, durante la quale assistemmo a una repressione di massa da parte della polizia, a brutali pestaggi di manifestanti in tutta la Serbia, nonché al coordinamento tra la polizia e i sicari fascisti dello Stato in abiti civili che iniziarono ad attaccare sistematicamente i manifestanti.

Alla fine della scorsa estate si è verificata un’altra ondata di disordini, quando bande di teppisti organizzate e sostenute dallo Stato hanno iniziato ad attaccare le proteste studentesche. Tuttavia, dopo quell’ondata, la repressione e la violenza di Stato si sono drasticamente attenuate, portando a un anno di relativa calma, sia da parte del movimento studentesco che da parte dello Stato, impegnato a minarlo con la violenza. Entrambe le parti si sono concentrate sulla campagna elettorale, alimentata da una guerra di propaganda.

Quindi, sebbene questi episodi di repressione statale siano stati violenti, si sono verificati in un periodo molto breve negli ultimi due anni. E persino durante le rivolte, la portata della repressione statale non è stata minimamente paragonabile alla violenza e alla repressione subite dai movimenti orizzontali in Europa occidentale, come il movimento studentesco in Francia nell’ultimo mese, dove abbiamo assistito a migliaia di arresti, violenze brutali e persino mutilazioni di manifestanti.

Che impatto ha la caduta dell’SNS sulla repressione (sia da parte di attori statali che non statali) dell’organizzazione anarchica in Serbia?

Il movimento anarchico non ha subito molta repressione in Serbia durante il periodo in cui il governo dell’SNS era al potere; anzi, la maggior parte della repressione contro il nostro movimento si è verificata durante il precedente governo del Partito Democratico (DS), tra il 2009 e il 2011, quando gli anarchici in Serbia venivano arrestati per numerose azioni di protesta, tra cui l’organizzazione di una manifestazione contro la più grande conferenza NATO mai tenutasi in Europa, che si svolgeva a Belgrado.

Durante il governo dell’SNS, la repressione statale si è concentrata molto di più sull’opposizione liberale che sugli anarchici o altri gruppi di sinistra. Una delle ragioni è che i partiti di opposizione liberale hanno sfidato il regime dell’SNS cercando di assumere il potere politico, e sono stati giustamente percepiti come la principale minaccia. Per quanto riguarda gli attori non statali come i gruppi fascisti e neonazisti, non ci sono stati molti problemi con loro nel periodo precedente e non ne prevediamo in futuro; tuttavia, restiamo vigili come sempre per difendere con fermezza le nostre posizioni e proteggere fisicamente i nostri membri e i nostri eventi.

Resta da vedere come il nuovo governo di destra liberale tratterà il movimento anarchico, soprattutto considerando che intendiamo contribuire attivamente alla radicalizzazione delle lotte concentrandoci su una critica mirata delle mosse del nuovo governo.

C’è qualcos’altro che ritiene i nostri lettori dovrebbero sapere sulla situazione in Serbia, e in che modo potrebbero sostenerla?

Il modo migliore per sostenere Klasna solidarnost è condividere le nostre pubblicazioni online o tradurre e pubblicare i nostri articoli sugli sviluppi attuali in Serbia, per diffondere una prospettiva anarchica dall’interno del movimento. Quando in una regione si verificano profondi sconvolgimenti politici, è facile per gli osservatori esterni trarre conclusioni affrettate e presumere che la situazione sia più radicale di quanto non sia in realtà. Lo abbiamo visto accadere con persone all’estero che pensano che in Serbia sia in corso una sorta di “rivoluzione”, quando in realtà si è trattato di un cambio di governo guidato da un movimento di democrazia diretta dal basso, ma non di un cambiamento anticapitalista sistematico.

Il cambiamento è benvenuto e necessario come passo verso la costruzione di un movimento radicale e anticapitalista in Serbia, ma non è in alcun modo rivoluzionario. Si tratta piuttosto di uno spostamento all’interno della destra liberal-capitalista, sostenuta dall’UE, che ha utilizzato il movimento di base come strumento per il cambio di regime.

Prevediamo che il prossimo periodo in Serbia sarà estremamente instabile dal punto di vista politico, con molti pericoli dovuti alla lotta per il potere all’interno del nuovo governo tra diversi gruppi di interesse. Per noi anarchici, questo è il momento di riportare il movimento alle sue radici radicali e di democrazia diretta, ora che la politica elettorale è fuori gioco. È tempo di costruire strutture alternative che non si concentrino sulla politica parlamentare, ma su un cambiamento sistemico che metta in discussione la logica dell’ordine socioeconomico capitalista.

Gabriel Fonten