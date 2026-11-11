Arrivare all’Edificio 12 dell’Università di Palermo significa spesso superare il degrado di un percorso fatto di corse dell’autobus saltate e marciapiedi dissestati prima di varcare Viale delle Scienze. Ma oltre la soglia del plesso di Lettere e Filosofia l’atmosfera si accende: negli ultimi mesi si sono intrecciate due vicende ben distinte che illustrano le crescenti tensioni tra la comunità studentesca e i vertici dell’ateneo.

Il cuore di questa fase di mobilitazione è rappresentato da un’occupazione a intermittenza: una forma di riappropriazione atipica e temporanea promossa dall’Assemblea Diritto allo Studio Unipa per denunciare la carenza strutturale di spazi dedicati all’apprendimento. La protesta non blocca la didattica, ma strappa quotidianamente due ore di agibilità pomeridiana – dalle 17:00 alle 19:00 – alla chiusura dei cancelli. Nel dettaglio, le richieste formali depositate dall’assemblea pretendono l’estensione dell’orario di chiusura della Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche dal lunedì al venerdì fino alle 19:00. A ciò si aggiungono la richiesta di apertura della Biblioteca di Antichistica il sabato e la domenica fino alle 19:00 – definita dagli studenti un servizio “indecoroso” per la sua totale assenza nel panorama cittadino -, l’apertura serale fino alle 23:00 nei periodi di sessione d’esame, la salvaguardia della fruibilità della stessa biblioteca anche nella fascia oraria della pausa pranzo (13:00-14:00) e il prolungamento dell’aula studenti del primo piano fino alle 19:00. Nel testo si contesta inoltre la toppa dell’apertura della palazzina Würtz limitata a soli 55 posti, e si solleva una dura denuncia sull’inaccessibilità di molti testi catalogati, di fatto bloccati nei depositi o riservati agli studi personali dei docenti anziché messi a disposizione della collettività.

Nettamente separato da questa vertenza sui servizi si colloca il secondo fatto, che ha registrato un momento di forte scontro la sera del 29 ottobre. Un evento musicale e di socialità organizzato nell’androne del dipartimento dal Laboratorio Studentesco Autonomo – gruppo dell’area indipendentista siciliana – è stato bruscamente interrotto dall’irruzione di diverse pattuglie dei Carabinieri, giunte all’Edificio 12 su chiamata del rettore Massimo Midiri. La dirigenza ha motivato l’intervento contestando la mancanza di autorizzazioni formali e il fatto che l’organizzazione non rientrasse tra le associazioni accreditate dell’ateneo. Da parte sua, il collettivo ha risposto proclamando lo stato di agitazione permanente, denunciando l’ingresso delle divise negli ambienti universitari come un atto lesivo della vivibilità del campus che rompe una consuetudine pluriennale di iniziative culturali svolte negli androni senza la necessità di richiedere nulla osta preventivi.

L’Edificio 12 si ritrova così al centro di una frattura a due velocità: da un lato ci sono gli studenti che si organizzano autonomamente per prolungare gli orari di studio e rivendicare il diritto alla formazione; dall’altro c’è il ricorso alla forza pubblica per gestire gli eventi serali nell’androne. Due percorsi autonomi che riflettono la stessa urgenza: la necessità di ridiscutere chi abita davvero gli spazi dell’università e a chi spetta deciderne i confini.

Luca Lo Buglio