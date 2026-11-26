Pubblichiamo questa intervista che riporta una voce dal sex work. Un lavoro come gli altri, fuori da ogni romanticizzazione, sottoposto alle rigide regole del mercato, al sessismo che regola la divisione e l’organizzazione del lavoro. Un lavoro detestato, generatore di fatica, di usura e di oppressione. Un lavoro da cui liberarsi. Che chiama, come tutti gli altri, alla lotta di classe.

Per ragioni di spazio pubblichiamo una versione ridotta del testo.

Carlotta Igor, raccontaci cosa fai nella vita, come vivi il sex work e le altre attività di cui ti occupi.

Faccio vari lavori di tipo artistico quindi ho più scelte davanti a me. Mi occupo di arte visiva, in particolare fotografia; ho studiato come botanica, come giardiniera, mi sono occupata di parchi storici e mi sono specializzata in progettazione del giardino mediterraneo. E c’è anche la mia attività come sex worker, iniziata quando cominciai a fare la modella, verso i 20 anni a Milano. Faccio tutte queste ed altre tipologie di lavoro, però per fortuna nessuna attività ha interferito con l’altra.

Vorrei capire se i rapporti interpersonali e sociali in generale siano stati condizionati dal sex work o come questa attività abbia interferito con la tua vita.

C’è da fare una divisione tra stigma sociale e relazioni tossiche, è un concetto la cui linea è molto sottile. Per quanto mi riguarda, fino a poco tempo fa i miei modelli relazionali erano monogami, e il mio lavoro di sex worker emergeva come unica problematica del rapporto; come se ogni aspetto negativo che ci poteva essere nella relazione fosse causato solo ed esclusivamente dal mio lavoro di sex worker, che poi, ripeto, non è mai stato il mio unico lavoro. Venivo colpevolizzata ed è un po’ come se io avessi dovuto redimermi da questo lavoro.

Il fatto è che il sex work non è percepito come un lavoro qualunque, sei etichettata, non sei socialmente accettata. E scatta un meccanismo per cui quasi dovresti ringraziare le persone che vogliano stare con te – loro santificate, tu colpevolizzata. Tutte le mie relazioni monogame sono finite per questo: per revenge porn, per concezioni totalmente distorte di gelosia, roba pesante di patriarcato interiorizzato, che è diffusissimo. Tutto questo fino a quando non mi sono “salvata”, cioè sono entrata a far parte più attiva della comunità dove è normale fare il lavoro di sex worker.

Che mi dici del fatto che l’ethos italiano feticizzi e romanticizzi il sex work?

Coloro che ritengono di supportare il sexwork sono per la maggior parte persone che ne consumano i contenuti, cioè i consumatori. Quindi si scade spesso in una sorta di “stima morbosa”, che per l’appunto, va a feticizzare quella che è la figura de* performer, con modalità però piuttosto diverse. Ad esempio, per quanto riguarda il sex work online, la performer viene disumanizzata e possono essere messi in atto, nei suoi confronti, atteggiamenti di degradazione da parte di uomini cis ed eteronormati. Se il performer invece è un maschio, se fa contenuti o è sex worker non subirà mai nemmeno un quarto di tutte le conseguenze che questo lavoro comporta. In sintesi, un attore porno maschio viene idolatrato mentre le pornoattrici vengono denigrate.

L’attrice e regista porno Angela White in una recente intervista affermava che il sex work non deve essere visto come una scelta forzata imposta da mancanza di denaro, ma la White è una persona che parla avendo una serie di privilegi che il 99% dei sex workers non ha. C’è una percezione alterata, c’è chi pensa che si faccia sex work per chissà quale libertà d’espressione personale, ma in verità, almeno in Italia e soprattutto fra le donne, prevalentemente è una questione di soldi.

Rimanendo sul piano economico, altra idea diffusa ma sbagliata è che chi fa sex work online faccia molti soldi, dal momento che ha moltissimi fans e una fortissima sponsorizzazione dalle piattaforme e dai siti che campano di pubblicità. La realtà di molti di questi siti e piattaforme è inquietante, è un sistema malato, c’è una fortissima manipolazione, in molti casi si potrebbe assimilare a tratta di esseri umani. C’è uno sfruttamento di qualsiasi forma di prostituzione, e di persone davvero giovanissime, ragazzine appena maggiorenni che vengono totalmente manipolate e corrotte da tutto quello che può sembrare alla superficie un sistema di intrattenimento per adulti.

Ma allora, il sex work è equiparabile o no ad altri lavori? Perché se è vero che ci sono le stesse dinamiche strutturali di potere proprie di capitalismo e statalismo che tuttə conosciamo, in questa attività vi sono altre gerarchie di potere ancora più subdole e determinanti. Insomma, quali sono le fondamentali differenze tra questo ed altri lavori?

Il sex work non è un lavoro come un altro per vari motivi. Intanto è un lavoro a rischio e la soluzione non sarebbe certamente nel renderlo legale. Il modello tedesco e norvegese per me sono totalmente fallaci, aggirabili. Altra soluzione fasulla è quella della fiscalizzazione. Il problema non è se questo lavoro sia legale o meno. Non è un lavoro come un altro perché comunque non ha nessuna tutela, poiché ogni cosa del tuo fisico, del tuo corpo, è estremamente controllata. Proprio perché faccio tanti lavori, mi rendo conto che fare sex work non è come fare la giardiniera, la pittrice, o la modella. Inoltre c’è la rappresentazione di questo lavoro, in cui prevale sempre lo sguardo maschile, in cui si va sempre a scadere nella degradazione e nella macchietta, nella disumanizzazione. E poi c’è l’estrema oggettificazione, questione che da sola basterebbe a marcare la differenza con altri lavori. E la completa demolizione del consenso della/del sex worker in un lavoro legato al sesso. Per non parlare dell’interferenza di questo lavoro con la vita personale. Ne ho già parlato all’inizio, ma il discorso sarebbe lungo, implicherebbe parlare ad esempio anche del “revenge porn”. Sono cose molto serie, c’è chi si ammazza per queste cose.

Potresti parlarci, se puoi e soprattutto se vuoi, dei casi di abuso che hai subito? Ci sono stati metodi di gruppo che hai potuto utilizzare come protezione ? Infine, a Napoli ci sono “safe spaces” che consideri tuoi?

Ricordo la prima forma di abuso subita, ero giovanissima, si trattò di revenge porn. Un tizio mise il mio numero di telefono, con foto, descrizione, contatti Facebook, Instagram, tutti i miei dati su uno di quei gruppi di Telegram. Era il 2020, mi chiamavano in continuazione, centinaia di persone. Poi ci sono stati altri casi, alcuni molto violenti e l’ultimo abuso di revenge porn è stato a inizio 2024: avevano “leakato” delle mie foto senza mio consenso. Il fidanzato di allora non sopportò la cosa, per cui ci rimisi anche il fidanzato! Solo per capire quanto questi abusi rovinino la vita delle persone in modo ininterrotto, nel quotidiano. Molti altri sarebbero gli abusi, anche “soltanto” di natura digitale, i furti d’identità, di profili fake. Tutte cose bruttissime, da cui non è facile proteggersi. Volevi sapere qual è il mio safe space? Sono le persone, coloro che mi amano e proteggono.

L’oppressione di classe si fa sentire nella tua vita? E come si vivono a Napoli le emergenze sociali?

A Napoli si sono accentuate forme di disagio generale, che si traducono anche in comportamenti violenti, succedono cose molto brutte, sparatorie, accoltellamenti. E poi ci sono anche violenze di altro tipo. A inizio ottobre ho avuto l’ultima chiamata dall’ufficiale giudiziario incaricato della mia pratica di sfratto, che va avanti da un anno: mi è stata intimata la restituzione delle chiavi entro pochissimi giorni. La proprietaria possiede oltre 20 immobili, io che tra l’altro ho ben due patologie autoimmuni, aggravate anche da questa situazione di difficoltà, devo fare la valigia.

La crisi abitativa a Napoli è uno schifo, al pari di Milano, al pari di Roma; le case costano tantissimo, anche i miniappartamenti. Non sto parlando solo del centro della città, ma anche della periferia e della provincia. La gente ha gli stessi stipendi di sempre, oppure non lavora, e chi lavora per la maggior parte lo fa in nero. Per trovare un alloggio in affitto sono chieste le referenze, cioè uno stipendio al di sopra della media. Anche solo per il posto letto in un appartamento viene richiesto di essere studente non residente per ottenere un affitto transitorio, al massimo 12 mesi e poi si vede. Sono situazioni insostenibili, soprattutto per una persona che non ha un nucleo familiare espanso e deve sobbarcarsi la spesa da sola. Per non parlare di chi è proprio senza casa, come le persone di Pozzuoli, che ancora sono senza abitazione.

Tornando al sex work: vorrei chiederti se a Napoli ci sono gruppi di sostegno allə sex workers e se, oltre al piano sociale, immagini la possibilità di un supporto sindacale.

Mi risulta che ci sono gruppi di supporto contro la violenza sulle donne, ma che io sappia a Napoli non ci sono gruppi di sostegno per sex worker. Se ci sono, sarebbe molto utile che segnalassero la proprio presenza, così da far conoscere questa iniziativa.

Riguardo ad un possibile sindacato delle sex workers, credo che dovrebbe offrire servizi specifici per chi lavora nel settore. Importantissima sarebbe l’assistenza psicologica, perché l’alienazione è fortissima. Inoltre dovrebbe essere diffusa l’informazione, la prevenzione e la cura riguardo alle malattie veneree. Ci sono tantissime donne che muoiono per mancanza di cura e prevenzione. Pensa che spesso le ragazze non comprano i preservativi per la vergogna.

In ultimo, prima di salutarci, cosa ti aspetteresti dal movimento anarchico riguardo al mondo del sex work?

Che il movimento anarchico ne parli, che parli delle persone più emarginate in assoluto, i veri invisibili, ci sono tante battaglie silenziose di cui non si parla. il sex work in generale non viene rappresentato nel nostro ambiente anarchico, io non mi sento rappresentata. E poi fare più controinformazione sulle dinamiche del sex work, con l’attenzione a tutte le dinamiche di potere che vi si intrecciano, basti pensare che in Italia una parte consistente della popolazione transgender vive di sex work. È necessario davvero.

a cura di Anarconapoli

gruppo Mastrogiovanni – FAI Napoli