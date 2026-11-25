È passato quasi un anno dalla promulgazione della legge n. 181 del 2/12/2025, e vale la pena tornare sopra questo provvedimento.

Presentato come una legge finalizzata al riconoscimento giuridico del femminicidio, in realtà, come evidenziato a suo tempo, sottolinea una concezione etero cis patriarcale e una visione esclusivamente punitivista. Di fronte al movimento femminista e transfemminista che lotta da più di 20 anni per l’utilizzo del termine femminicidio e per il riconoscimento del fenomeno, il governo ha fatto un lavoro mirato. Si è riappropriato politicamente del termine, lo ha ri-significato e lo ha introdotto all’interno della legislazione svuotato di significato, controllato, ingabbiato all’interno di un insieme di requisiti giuridici necessari alla sua categorizzazione. Requisiti così precisi e rigidi che la rilevazione dei femminicidi è assai difficoltosa, consentendo una narrazione che li vede addirittura in riduzione. Narrazione funzionale alla retorica giustizialista e discriminatoria propria della destra al governo. Lo mettono bene in evidenza le rilevazioni statistiche al 30/6/2026 pubblicate dal Ministero dell’Interno, comparate con quelle dell’Osservatorio Femminicidi Lesbicidi Transcidi, gruppo di lavoro del movimento NonUnaDiMeno.

Il contenuto della legge era stato addirittura condiviso all’unanimità dalle opposizioni, comprese quelle stesse forze politiche che poi pretenderebbero di essere credibili nelle piazze e nelle iniziative legate al 25 novembre, giornata contro la violenza di genere.

La legge 181 introduce nel Codice penale italiano il reato autonomo di femminicidio (articolo 577-bis c.p.) e prevede la pena dell’ergastolo per l’uccisione di una donna commessa per motivi di odio, discriminazione, possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o per limitare la sua libertà individuale e i suoi diritti.

Il femminicidio non è più un’aggravante dell’omicidio, ma una fattispecie di reato specifica legata al movente di genere esclusivamente femminile. La legge ignora i casi che vedono vittime persone trans, lesbiche e altre soggettività. Negare la varietà multiforme delle relazioni e delle scelte affettive, negare la violenza che si abbatte su queste persone è una scelta politica, un arretramento culturale nel segno dell’ideologia dominante della destra al governo: familista, religiosa e patriarcale. Il reato di femminicidio è rigorosamente categorizzato. I requisiti che permettono di identificarlo sono così specifici e rigidamente normati da non essere sempre rintracciabili in modo evidente. Deve essere ad esempio dimostrata la sequenza complessa e articolata di abusi e violenze precedenti, recuperando, cosa non semplice, messaggi, chat, mail, testimonianze di comportamenti abusanti. Il focus della legge si sposta dall’azione all’intenzione omicida, al movente, che tocca ricostruire a chi rimane. Il gesto finale non risulta sufficiente. Il femminicida deve avere agito motivato da discriminazione, odio, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna… Motivazioni che non solo devono essere dimostrabili, ma che prendono in considerazione solo omicidi di donne, nella logica discriminatoria e negazionista verso la realtà LGBTQIA+ che contraddistingue le politiche conservatrici e nazionaliste del governo, confermando l’assetto rigorosamente binario della società sessista in cui viviamo.

Criteri così rigidamente identificati hanno reso probabilmente più semplice per i giuristi utilizzare la categoria del delitto aggravato, alterando la rilevazione statistica del fenomeno, e di conseguenza la sua rilevanza all’interno della realtà sociale, come si evince abbastanza chiaramente dai dati pubblicati il 30 giugno 2026, a distanza di un semestre dall’entrata in vigore della legge. Il Ministero dell’Interno registra 8 femminicidi (ai sensi del nuovo art.577 bis c.p.) e 26 vittime di omicidio volontario (art.577 c.p.). Alla stessa data l’Osservatorio femminicidi, lesbicidi, transcidi di Non Una di Meno registrava 32 femminicidi, 2 suicidi indotti di donne, 1 suicidio di una ragazza trans, 63 tentati femminicidi.

L’Osservatorio, nato nel 2020, si muove a partire dall’analisi transfemminista, in un’ottica che situa la violenza di genere oltre l’omicidio di donne cis. Un’ottica inclusiva della varietà multiforme delle situazioni e delle relazioni: per contronarrarle, per supportarle, per affermarne l’esistenza e la dignità, e resistere anche su questo piano all’invisibilizzazione e al crescente attacco alla libertà di scelta delle donne e delle soggettività altre.

La previsione della pena massima dell’ergastolo, oltre ad essere inaccettabile in quanto espressione di una logica carceraria e punitivista, è inefficace e interviene esclusivamente sul fatto compiuto. Punire la devianza del singolo risulta però evidentemente funzionale ad assolvere il sistema patriarcale gerarchico e violento in cui siamo costrett a vivere.

E mentre si risponde alla violenza in termini esclusivamente punitivisti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito contrasta l’introduzione di programmi di Educazione sessuo affettiva nella scuola, i Centri Anti violenza (CAV) non ricevono fondi sufficienti. Il governo reazionario pensa solo a individuare nuovi reati e vecchie punizioni, mentre lascia sole donne e soggettività in fuga dalla violenza: nel 2025 quasi mille donne non sono riuscite ad accedere alle case rifugio (e il dato riguarda solo le case gestite dalla rete DI.RE!).

Contrastare la violenza di genere vuol dire molte cose, anche attuare politiche concrete per l’autonomia economica, e cioè contratti di lavoro stabili e redditi dignitosi, un reddito di autodeterminazione per l’immediato supporto, una casa. È questo che serve per essere liber3 di scegliere, di liberarsi da relazioni abusanti, prima che sia troppo tardi.

Non c’era nessun bisogno di questa legge mentre c’è urgente bisogno di forme di tutela concreta e soprattutto di un cambio culturale necessario a cui tutt siamo chiamati a lavorare.

Quest’anno nelle giornate del 25 e 26 sono convocati a Roma gli stati generali della natalità, una iniziativa che ha un peso politico: ribadire il ruolo materno della donna, la sua funzione riproduttrice e il suo ruolo subalterno incardinato nel sistema famiglia. A questa iniziativa oscurantista la rete transfemminista di NonUnaDiMeno risponde con una settimana di lotta convocando gli “Stati generali dell’autodeterminazione”. Lo slogan che unisce le varie giornate è “Rivendichiamo futuro”. La settimana iniziata il 20 con la partecipazione al TDOR e allo sciopero studentesco contro riarmo, economia di guerra e reintroduzione della leva, prosegue il 25 con iniziative sui territori, fino a sabato 28 novembre, con il corteo nazionale a Roma.

Sarà un’occasione per riportare in piazza le molte facce della violenza di genere e della sua matrice machista e sessista che va oltre la relazione individuale e che spesso caratterizza i contesti istituzionali, le aule dei tribunali, i consultori dove viene ostacolato l’accesso all’aborto, i settori sociali in cui la mancanza di servizi è coperta dal lavoro di cura, spesso povero e precario, soprattutto per chi è migrante. E sarà un’occasione per opporsi, ancora una volta, alla violenza della guerra e dello sfruttamento dell’intero vivente.

Nadia Nardi