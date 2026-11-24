L’ipotesi di accordo sulla rappresentanza, firmata tra CGIL, CISL e UIL e le controparti datoriali, ha un impatto immediato sulla libertà di organizzazione sindacale.

La libertà di organizzazione sindacale è tutelata dall’articolo 39 della Costituzione; questo articolo si compone di due parti in contrasto fra loro.

La seconda parte dell’articolo 39 è erede più o meno diretta dell’ordinamento corporativo del periodo fascista; all’interno di questo ordinamento sindacati unici stipulavano contratti con le associazioni imprenditoriali. Sia i sindacati dei lavoratori che le associazioni padronali erano enti pubblici. Era lo Stato a stabilire, attraverso leggi e regolamenti, le categorie sindacali alle quali si applicavano i contratti collettivi che avevano forza di legge. In questo ordinamento, la categoria preesisteva al contratto collettivo, costituendo l’alveo entro il quale esso doveva essere applicato.

I redattori della Costituzione pensarono in primo luogo a stabilire il principio della libertà sindacale, liberando la contrattazione collettiva dal rigido dirigismo corporativo. In quest’ottica, chi vende la propria capacità lavorativa e chi l’acquista (i capitalisti) sono liberi di associarsi nel modo preferito. La categoria è quindi definita dal contratto e non preesiste, definita dai provvedimenti del governo o del parlamento.

Nel comma 4 dell’articolo 39 è prevista la costituzione di una rappresentanza unitaria composta in proporzione al numero degli iscritti di ciascun sindacato registrato e di ciascuna associazione datoriale, a cui viene affidato il compito di stipulare il contratto collettivo nazionale valido per la categoria. Questo meccanismo può funzionare solo se vengono definite in precedenza, da parte dell’autorità politica, le rispettive categorie di appartenenza. In questo modo l’articolo 39 della Costituzione già prevedeva il mantenimento di una sorta di ordinamento corporativo in cui la categoria preesiste alla libera contrattazione delle parti sociali.

Questa non è solo una questione teorica, ma impatta direttamente sulle relazioni sindacali.

Nel corso degli anni ’70 del secolo scorso i piloti di aereo, sfruttando la propria forza contrattuale, riuscirono ad ottenere un inquadramento contrattuale autonomo, distinto da quello del trasporto aereo. Questa esperienza stimolò altre categorie, macchinisti, infermieri, docenti ecc., a dar vita ad un nuovo sindacalismo di mestiere che con alterne vicende caratterizzò il panorama sindacale del decennio successivo.

L’ipotesi di accordo interconfederale recentemente firmata prevede che gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi nazionali siano definiti dai codici ATECO delle varie branche produttive. Il codice ATECO (ATtività ECOnomiche) è un codice composto da lettere e numeri, elaborato dall’ISTAT per censire le attività economiche. In questo modo si ripropone la questione della definizione delle categorie prima dell’accordo contrattuale. Si adotta una versione mascherata dell’ordinamento corporativo tipico del regime fascista. La firma definitiva delle parti sull’accordo per la rappresentanza, e soprattutto la sua successiva probabile trasformazione in legge da parte del governo, metterebbe potenti ostacoli normativi alla ripresa del sindacalismo di mestiere, cioè alla possibilità, da parte di categorie dotate di particolare forza contrattuale, di imporre contratti più vantaggiosi alla controparte.

Al di là del dettato costituzionale, bisogna riconoscere che una reale libertà sindacale per chi è costretto a vendere la propria capacità lavorativa non c’è mai stata, nel periodo che va dalla caduta del fascismo in poi. Dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, e la nascita del governo Badoglio, i sindacati fascisti furono sostituiti dopo pochi giorni da una ”Organizzazione dei lavoratori dell’industria”, di cui l’allora ministro dell’Industria Piccardi nominò commissario il socialista Bruno Buozzi e vicecommissari Giovanni Roveda per il PCI e Gioacchino Quarello per la DC. Sarà questa struttura che all’indomani della liberazione di Roma darà vita alla CGIL unitaria, basata sull’accordo tra PCI, PSI e DC (patto di Roma – 9 giugno 1944). Saranno questi tre partiti, e non la libera associazione dei lavoratori, a dar vita al nuovo sindacato, che terrà il primo congresso solo dopo tre anni, a Firenze, nel giugno del 1947. In questo lasso di tempo si sviluppa l’apparato burocratico del sindacato unitario, in parte riciclando la burocrazia dei sindacati fascisti, in parte inserendo nuovi elementi legati ai partiti maggioritari. Al congresso di Firenze la libera espressione delle associazioni della manodopera è ancora condizionato dal controllo dei Comitati di Liberazione Nazionale e dei partiti più grandi. Anche quando la CGIL unitaria si spaccherà e nasceranno la UIL e la CISL, il controllo dei partiti parlamentari sui vari tronconi del sindacato continuerà e si accrescerà.

La cosiddetta democrazia all’interno del sindacato sarà sempre ostacolata da una pratica di cooptazione nei gruppi dirigenti e dal controllo dei funzionari sulle strutture locali e sulle federazioni di categoria. L’equilibrio interno del sindacato si baserà sia sul riconoscimento da parte della controparte datoriale, sia sulla capacità di controllare le spinte conflittuali della classe operaia. I vertici sindacali non potevano presentare richieste troppo alte alla controparte, che le avrebbe rifiutate, ma non potevano apparire troppo rinunciatari alla base, che li avrebbe abbandonati. D’altra parte, non potevano nemmeno spingere troppo le lotte operaie perché rischiavano di mettere in moto un processo che li avrebbe scavalcati. È quello che è successo con l’autunno caldo e le lotte degli anni successivi, in cui i vertici sindacali sono stati costretti a rincorrere una base che sviluppava spinte autonome, mettendo in crisi il ruolo della burocrazia.

L’attuale ipotesi d’accordo, firmata lo scorso 12 novembre, presenta una stabilizzazione di questa situazione: i vertici sindacali ottengono la possibilità di avanzare richieste coerenti con la crescita dei profitti, in cambio viene loro assicurato il monopolio della rappresentanza sindacale, ogni sindacato che vuole aspirare a competere alle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie dovrà infatti prima sottoscrivere l’accordo capestro. In realtà, qualsiasi regolamentazione dello scontro di classe operata dal vertice porta soltanto a spostare lo scontro su un piano più alto. Da una parte le strutture burocratiche sindacali perderanno ogni rimanente credibilità di fronte alle avanguardie di classe, mentre lo scontro sociale, incanalato in trattative che saranno solo a vantaggio dei padroni, finirà per rompere gli argini che governo, padroni e sindacati hanno tentato di imporgli. La momentanea soppressione della libertà, in questo caso della libertà di lotta economica e di organizzazione sindacale, non fa che preparare esplosioni future.

Tiziano Antonelli