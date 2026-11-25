La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha salutato come un «traguardo storico» l’intesa raggiunta il 12 novembre tra CGIL, CISL, UIL e tredici associazioni padronali. La firma definitiva dell’accordo quadro su rappresentanza, contratti e salari è prevista per il 14 dicembre. Pochi mesi prima, con il decreto-legge del 30 aprile, convertito nella legge 112 del 25 giugno 2026, il governo aveva introdotto il cosiddetto «salario giusto».

I due provvedimenti si completano. La legge affida alla contrattazione collettiva il compito di fissarlo; l’accordo stabilisce chi è rappresentativo, quali sono i contratti di riferimento e quali trattamenti economici valgono come soglia. Obiettivo comune di governo, padronato e confederali: rafforzare la contrattazione, battere i contratti pirata, mettere ordine nelle relazioni industriali.

Ma un salario diventa giusto perché è stato concordato? E che cosa comporta questo modello per l’autonomia e la forza di chi lavora?

L’articolo 36 della Costituzione riconosce al lavoratore una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Quel «in ogni caso» fissa un limite: il salario non è una variabile del mercato o della redditività delle imprese.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 27713 del 2 ottobre 2023, ha stabilito che il giudice può disapplicare persino i minimi dei contratti nazionali, se insufficienti. Il caso era quello di una guardia giurata pagata secondo un contratto regolarmente firmato. La Corte ricorda che la Costituzione concepisce la remunerazione del lavoro «non come prezzo di mercato» ma come retribuzione sufficiente.

Un contratto, dunque, può essere applicato correttamente, firmato dai sindacati più rappresentativi, e prevedere comunque salari da fame. La contrattazione è una conquista delle lotte operaie, e i suoi risultati valgono quanto la forza di chi lotta.

La legge sul salario giusto prende come riferimento il trattamento economico complessivo dei contratti più rappresentativi. Può limitare la concorrenza al ribasso, ma non introduce alcuna soglia calcolata sulle necessità materiali di chi lavora. Resta il ricorso al giudice, caso per caso, dopo il danno.

Ventidue paesi dell’Unione su ventisette, tra cui Spagna, Francia e Germania, hanno un salario minimo legale sotto il quale nessun contratto può scendere. Non basta a garantire salari dignitosi, ma dimostra che soglia comune e contrattazione forte possono coesistere.

Non ci interessa delegare allo Stato la fissazione del salario. Ci interessa mostrare che l’ordinamento stesso riconosce un limite che il nuovo sistema non garantisce.

Alcune misure dell’accordo, dalla misurazione della rappresentanza al voto certificato su piattaforme e accordi, possono frenare il dumping e regolarizzare i rinnovi. L’impianto, però, esprime una precisa concezione delle relazioni industriali: il conflitto va regolato, contenuto e ricondotto entro procedure concordate, perché la produzione non si fermi.

Lo dice la procedura di rinnovo. Per i contratti che scadranno dopo il 1° luglio 2027, salvo diverse pattuizioni, le piattaforme vanno presentate sei mesi prima della scadenza, e per tutto quel periodo e per il mese successivo «le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette».

La formula non è nuova: è quella del protocollo del 23 luglio 1993, che fondò la concertazione. Allora la tregua durava quattro mesi; ora ne dura sette. Non è un divieto di sciopero, ma un impegno delle organizzazioni firmatarie. Rinunciare in anticipo al conflitto, proprio mentre si discute il rinnovo, significa presentarsi al tavolo disarmati.

Quanto alla rappresentatività, certificare iscritti e voti può escludere le sigle di comodo. Ma l’accordo è aperto alla sottoscrizione di chi ne accetta le regole: se, come già con il Testo unico del 2014, per essere contati bisognerà aderire, aderire significherà accettare anche la tregua. Per il sindacalismo di base l’alternativa rischia di essere tra adesione e irrilevanza.

Il problema non è essere rappresentati, ma perdere il potere di decidere. Servono delegati revocabili e assemblee che decidano rivendicazioni, vertenze e forme di lotta, invece di ratificare accordi scritti altrove. Rappresentare i lavoratori non può significare disporre della loro capacità di lotta.

Singolare anche la clausola di salvaguardia: chi firma un contratto peggiore di quello di riferimento viene «sanzionato» con l’estensione automatica delle condizioni «meno onerose per le imprese» al contratto di riferimento. Per scoraggiare il ribasso si minaccia di generalizzarlo, a spese dei lavoratori che la clausola dovrebbe proteggere.

Sul salario, poi, è la legge stessa a contare nel trattamento economico complessivo il welfare contrattuale: previdenza complementare e sanità integrativa. Ma un contributo a un fondo pensione non paga l’affitto, e il diritto alla salute finisce per dipendere dall’impresa per cui si lavora, mentre la sanità pubblica si svuota.

L’inflazione si recupera sull’IPCA-NEI, l’indice depurato dall’energia importata, cioè proprio dalla voce che ha fatto esplodere il carovita. E a nove mesi dalla scadenza senza rinnovo, la legge prevede un adeguamento pari alla metà dell’indice. Adeguare un salario insufficiente, del resto, non lo rende sufficiente.

L’accordo promuove anche la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione produttiva, per conciliare qualità del lavoro e competitività delle imprese. Ma essere consultati sull’organizzazione della produzione non equivale a decidere che cosa produrre, per chi, con quali strumenti e come ripartirne i frutti. È la differenza tra partecipazione subordinata e autogestione.

Per una prospettiva anarchica la questione è la separazione tra chi decide e chi lavora. Questo non rende secondaria la battaglia per il salario: la lega a quella per i servizi collettivi, perché ogni costo scaricato sulle famiglie è un taglio di salario, e a quella per la riduzione dell’orario, perché un’esistenza libera e dignitosa richiede anche tempo sottratto alla subordinazione.

Per questo la difesa dei salari non si separa dalla costruzione di organizzazioni autonome, solidarietà tra luoghi di lavoro, capacità di sciopero e di azione diretta. La tregua vincola le organizzazioni che la firmano. Non vincola i lavoratori che si organizzano da sé.

La legge e l’accordo del 12 novembre rendono più ordinato il sistema contrattuale. L’ordine, però, non garantisce né una retribuzione sufficiente né una maggiore libertà di chi lavora.

Un salario non diventa giusto perché è stato contrattato. E un contratto non diventa giusto perché garantisce la pace sociale.

La questione non è soltanto quanto ci viene riconosciuto per il lavoro che svolgiamo. È chi decide del nostro lavoro, del nostro tempo e della ricchezza che produciamo.

Totò Caggese