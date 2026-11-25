Abbiamo già scritto su quanto è accaduto al Collettivo Autistici/Inventati (vedi UN. n.24, 25 e 28) dopo che il governo statunitense ha inserito l’associazione nell’elenco dei “terroristi globali” minacciando l’applicazione di “sanzioni secondarie” di tipo prevalentemente economico.

Dopo la chiusura del Collettivo e la messa in liquidazione dell’Associazione collegata, restavano comunque alcuni nodi da sciogliere relativi a questa specifica vicenda oltre a quelli, di maggiore impatto, per i quali poco o nulla è stato ancora fatto.

Il primo di questi riguarda il rapporto con Banca Etica, l’istituto di credito in cui il Collettivo aveva aperto il conto corrente utilizzato per i suoi movimenti bancari in entrata e uscita. Lo scorso 20 novembre il Tribunale di Pisa, presso il quale era stato presentato un esposto con la richiesta di riattivare il conto sospeso dai primi del settembre 2026, ha emesso il suo verdetto. Senza entrare nei dettagli tecnici del dispositivo, la giudice ha ordinato alla banca il “ripristino immediato della piena operatività del conto corrente dell’associazione e della disponibilità delle somme depositate”. A quel che si legge, la banca ha annunciato la sua intenzione di eseguire la sentenza e, probabilmente già nei prossimi giorni, il liquidatore dell’Associazione potrà disporre di nuovo del denaro custodito per predisporre tutte le procedure per la chiusura dell’Associazione.

La notizia, almeno in Italia, si è sparsa velocemente e sembra che sia stata accolta in modo positivo da tutte le persone e i gruppi che in questi ultimi tre mesi hanno protestato per l’attacco ad A/I e per il comportamento inqualificabile di Banca Etica. Ognuno ha, naturalmente, esultato a suo modo. I sostenitori della necessità di arrivare a una sostanziale riforma delle regole internazionali che riguardano Internet e la gestione dei flussi finanziari sono convinti che questa sentenza sia un punto di partenza importante per ribaltare il predominio statunitense in quei settori e la sudditanza degli altri Paesi, europei in testa. Altri, con meno o senza alcuna fiducia nella reale volontà dei Governi satelliti degli USA, non credono che la decisione presa dalla giudice italiana possa realmente mettere in moto cambiamenti di portata epocale. In ogni caso, la sentenza dovrebbe mettere fine all’odissea dell’Associazione AI ODV, che non poteva ancora sciogliersi definitivamente in quanto non aveva il pieno controllo del suo conto corrente. Banca Etica, oltre alla figura barbina (trattasi di un eufemismo) non è comunque al sicuro da altre “vendette” che potrebbero arrivare da Washington.

Il secondo nodo ancora da sciogliere riguarda il sequestro operato dalla polizia olandese di un server di proprietà di A/I avvenuto il 13 ottobre scorso ad Amsterdam. Grazie alla mobilitazione di attiviste e attivisti locali, per la maggior parte ex utenti dei servizi forniti da A/I, il caso è arrivato su tutti i media olandesi e persino il Parlamento ha dovuto esprimersi in proposito. Quest’ultima cosa, che non è avvenuta in Italia, nonostante alcune interrogazioni parlamentari è però quasi sicuramente dovuta al fatto che all’Aja ha sede la “Corte Penale Internazionale”, che è stata recentemente colpita, sempre dal Governo degli USA, da sanzioni simili a quelle che sono state indirizzate il 26 agosto scorso contro A/I. La mobilitazione locale ha portato alla presentazione di alcune istanze alla magistratura nelle quali si chiede di vietare l’esportazione di dati personali in un Paese extra-europeo, come previsto da alcune norme in vigore nell’Unione Europea. La magistratura olandese aveva annunciato una decisione per il 9 dicembre prossimo, ma alcune voci suggeriscono che la data potrebbe slittare all’anno nuovo. Una decisione della magistratura che vietasse l’esportazione dei dati copiati sarebbe altrettanto importante, se non di più, della sentenza che condanna Banca Etica.

In definitiva, come già scritto in altre occasioni, la vicenda che ha visto come protagonista un piccolo Collettivo italiano, sta dimostrando tutta la sua importanza anche a livello internazionale. Infatti, lontano dalla ribalta mediatica, in molti contesti nei quali si analizzano i problemi della Rete Internet, si continua a dibattere e scrivere di quanto accaduto. Per questo, anche se la storia può sembrare quasi finita, è possibile prevedere “code” che si potrebbero allungare nel corso del tempo.

Pepsy