Patriot Platform. Un nuovo volto per il fascismo

Pubblichiamo la traduzione di un articolo pubblicato dal media anarchico organise.org.uk

magazine della Anarchist Federation in UK

Sabato 5 settembre, diverse centinaia di fascisti mascherati hanno paralizzato Dover. La notte successiva, un numero simile di persone ha bloccato le strade a Portsmouth, in seguito alle notizie sull’arrivo di rifugiati soccorsi dalla RNLI (Royal National Lifeboat Institution). Chi erano, come sono riusciti ad andarsene senza essere arrestati e cosa potrebbe succedere ora?

I retroscena

Nonostante quanto riportato da alcuni giornalisti e da una dichiarazione della polizia del Kent, questa azione era ben lungi dall’essere «spontanea»; è piuttosto chiaro che fosse stata preparata con largo anticipo. Alcuni streamer di orientamento di destra hanno parlato con i partecipanti durante l’azione, i quali hanno ripetutamente affermato che fosse stata organizzata dalla Patriot Platform. Hope Not Hate ha persino rivelato che la polizia del Kent ne era sicuramente a conoscenza in anticipo, poiché il giorno prima erano state ricevute segnalazioni dirette al riguardo.

Patriot Platform (PP) è un’organizzazione relativamente nuova, lanciata nel giugno di quest’anno, ma le sue radici risalgono a molto tempo prima. PP è guidata da Daniel Thomas (che preferisce farsi chiamare Danny Tommo – forse nel tentativo di nascondere il fatto di aver frequentato una scuola privata). Thomas è salito alla ribalta per la prima volta quando è stato condannato per il tentato rapimento di un uomo che aveva (erroneamente) accusato di aver rubato droga per un valore di 10.000 sterline. È stato dopo questo episodio che si è dedicato all’attività organizzativa di estrema destra, acquisendo notorietà come “guardia del corpo” di Tommy Robinson e diventando uno degli organizzatori di ciò che restava dell’UKIP dopo l’uscita di scena di Nigel Farage. Thomas ha continuato a tessere legami in tutto l’ambiente dell’estrema destra, stringendo amicizia con gruppi come i South East Patriots, che in seguito avrebbe reclutato per le azioni del PP. Ha attirato ulteriore attenzione per i suoi viaggi internazionali e per le sue azioni contro rifugiati e altri migranti. Si è recato in Francia con Raise the Colours, finendo per essere espulso dal Paese per aver molestato operatori umanitari e rifugiati. Cosa che ha poi ripetuto anche da questa parte della Manica. Si è recato anche a Belfast in occasione delle rivolte razziste e dei pogrom che vi hanno avuto luogo. Come molti esponenti dell’estrema destra, parla di proteggere le donne, ma si circonda di persone con precedenti di violenza domestica.

In questo contesto di estrema destra, ha iniziato a reclutare figure di spicco per dare vita alla Patriot Platform. Ha organizzato una serie di incontri in tutto il Paese, durante i quali ha reclutato fascisti locali alla sua causa. Sebbene alcuni filmati di questi incontri siano stati pubblicati online, essi erano – per la maggior parte – segreti, organizzati con largo anticipo e “solo su invito”. Il gruppo che hanno creato non è affatto discreto nella sua ideologia o nelle sue intenzioni. Gli incontri si svolgevano come rievocazioni militari e il loro sito web è pieno di messaggi in codice tipici dell’estrema destra. Hanno chiaramente preso spunto dal fascismo di stampo nazionalista cristiano americano. Fanno riferimento alla «patria», al «futuro dei vostri figli» e alla «vera Gran Bretagna». Sul suo profilo Instagram personale, Thomas si definisce un «difensore della fede» e descrive le sue routine di allenamento come «preparazione alla guerra», paragonando il suo gruppo all’English Defence League, con l’obiettivo di «prendere il controllo del Paese». Sebbene la narrazione degli streamer di estrema destra e la stessa cronaca di Thomas abbiano sottolineato la non violenza di quel giorno, sembra importante evidenziare questi richiami all’estetica fascista, l’uso del linguaggio della violenza, le origini del gruppo nella militanza regionale di estrema destra e i precedenti di violenza dei membri chiave quando si valuta la loro capacità di compiere azioni violente in futuro.

Mentre il gruppo si stava formando dietro le quinte, i suoi membri hanno iniziato a parlare pubblicamente dei preparativi per “lanciare un messaggio”, con un’azione che avrebbe avuto luogo “molto, molto presto”. Un’organizzazione di questa portata richiede o un lungo lavoro di mobilitazione dal basso, oppure un ingente conto in banca. PP ha scelto la seconda opzione: sui social media circola infatti un’intervista in cui Thomas si vanta di aver ricevuto un bonifico di 30.000 sterline in un’unica donazione internazionale. Questa donazione proveniva dal think tank internazionale con sede negli Stati Uniti Middle East Forum (MEF), composto da conservatori ideologici provenienti da America, Regno Unito e Israele. Il suo presidente, Daniel Pipes, è ampiamente considerato un «estremista anti-musulmano».

Un altro elemento alla base della crescita di PP è stato lo studio delle tattiche di successo della sinistra. Una caratteristica comune ai fascisti, fin da quando Hitler usò per la prima volta la parola «socialista» nella speranza di indurre un maggior numero di lavoratori tedeschi a unirsi a lui. La tattica più evidente era l’uso di una variante del «black bloc», comunemente impiegata da anarchici, antifascisti e molti altri. Allo stesso modo, la tattica del blocco stradale è stata comune, sebbene non affatto esclusiva, agli ambientalisti per decenni.

I volantini informativi distribuiti da PP quel giorno facevano un riferimento approssimativo a una linea difensiva utilizzata dai pacifisti contro la guerra, basata sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il metodo organizzativo di PP sembra inoltre ispirarsi ai modelli dei gruppi di affinità privilegiati da molte mobilitazioni anticapitaliste, ma con l’aggiunta della rigida gerarchia preferita dagli autoritari.

Dover

A partire dalle 7:30 circa del mattino, un folto gruppo di manifestanti di estrema destra – la stragrande maggioranza dei quali indossava abiti neri e maschere – si è riversato sulle strade principali intorno al porto di Dover, arrivando con una combinazione di mezzi pubblici e furgoni a noleggio. Nelle ore successive, gruppi, per un totale di diverse centinaia di persone, si sono radunati alla rotatoria di Limekiln e su altre strade principali vicine al porto, bloccandole completamente.

La folla ha bloccato direttamente l’accesso al porto tramite la A20 e, nel giro di poche ore, le autorità locali e le compagnie di traghetti hanno confermato notevoli disagi anche sulla A2. Le navi sono state dirottate e i traghetti sono stati cancellati o riprogrammati. Durante tutta la protesta si sono levati slogan tipici delle manifestazioni di estrema destra, come «fermate le barche» e «Inghilterra fino alla morte».

La polizia, almeno a livello nazionale, e probabilmente anche i vertici delle forze dell’ordine del Kent, dovevano essere consapevoli che stava per succedere qualcosa. Tuttavia, o hanno sottovalutato il numero di persone che si sarebbero presentate, oppure, per qualche altra ragione, hanno scelto di non intervenire. La mattina stessa, c’erano troppo pochi agenti per gestire un numero così elevato di fascisti. La polizia britannica non esita a picchiare i pacifisti che praticano il «lock-on» o ad arrestare nonne che espongono cartelli, ma è molto più riluttante a intervenire contro grandi gruppi che ritiene possano reagire.

Le dirette streaming dell’estrema destra hanno mostrato agenti che dicevano ai partecipanti che non sarebbero stati arrestati se se ne fossero andati entro mezzogiorno, forse l’ora in cui sarebbero arrivati i rinforzi per la polizia. Di certo, quando un gran numero di seguaci di Thomas ha marciato verso la stazione ferroviaria, sembrava esserci un maggior numero di agenti presenti per scortarli lungo il percorso. Si è trattato comunque di una scorta di gran lunga più amichevole di quella a cui la maggior parte dei manifestanti è abituata.

Quattrocento non è affatto la più grande mobilitazione di estrema destra a cui abbiamo assistito, ma è la più grande che si sia verificata senza preavviso e la più dirompente ad aver avuto luogo senza né autorizzazione ufficiale né arresti.

Portsmouth

La notte seguente, la RNLI, insieme alla Guardia Costiera, è intervenuta d’urgenza in seguito a segnalazioni di una “piccola imbarcazione” che trasportava 140 rifugiati nel Canale della Manica. Le imbarcazioni della RNLI procedevano lentamente, poiché erano sovraccariche di persone. Hanno chiesto il permesso di attraccare in un porto ampio e sicuro all’interno del porto di Portsmouth, ma il Capitano di Porto del Re ha rifiutato, per motivi che non hanno voluto rivelare. Anche Southampton ha negato l’autorizzazione, sostenendo che fossero lontani dal porto più vicino.

Le due imbarcazioni di soccorso si sono quindi dirette verso strutture più piccole nelle vicinanze, a Eastney nel Langstone Harbour, ma ciò le ha rese vulnerabili poiché c’era un solo accesso per entrare e uscire dall’area. Ancora una volta Thomas (che vive nelle vicinanze) e i suoi seguaci sono scesi in strada per bloccarla, questa volta con il sostegno visibile dei gruppi apertamente neonazisti White Vanguard e National Rebirth Party. È solo la loro seconda azione, e Patriot Platform sta chiarendo di stare dalla parte dei nazisti in senso stretto, suggerendo che Thomas non sia interessato a mantenere la finzione di essere «solo un patriota cristiano preoccupato».

Dopo l’arrivo dei fascisti a Eastney, si è verificata una serie di tensioni con la polizia e sporadici episodi di violenza da parte di persone in divisa e in borghese. I fascisti hanno sfondato un cancello e fracassato i finestrini dei veicoli ufficiali, mentre la polizia ha reagito con i manganelli. Oltre a tentare, fortunatamente senza successo, di raggiungere i rifugiati rannicchiati sul molo, i vari fascisti hanno rivolto la loro rabbia contro la RNLI.

Da quella notte è stata lanciata una campagna di odio contro l’organizzazione in generale e, cosa ancora più preoccupante, contro specifici volontari delle scialuppe di salvataggio che sono stati vittime di doxxing. I principi fondamentali del Lifeboat Institute sono rimasti immutati nel corso di due secoli: soccorreranno sempre chiunque si trovi in pericolo in mare, indipendentemente da chi sia. Ciò fa infuriare i fascisti, che credono fermamente che solo certe persone meritino di vivere.

Tutta questa attenzione aveva chiaramente dato alla testa a Thomas, poiché è stato ripreso mentre minacciava di far arrivare decine di migliaia di uomini entro la mattina, a meno che la polizia non avesse immediatamente messo in linea il Ministro dell’Interno per negoziare con lui. Non ha ottenuto la telefonata e alla fine la polizia ha disperso con la forza tutti i presenti sotto minaccia di arresto.

I rifugiati sono stati poi allontanati dal porto, per affrontare quel tipo di brutalità più burocratica che accompagna il “trattamento” da parte dello Stato britannico. Comunque un notevole miglioramento rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere per mano dei fascisti che cercavano di raggiungerli e dell’equipaggio della RNLI mentre raggiungevano la terraferma.

Le reazioni finora

Il sostegno di Stephen Yaxley-Lennon (alias Tommy Robinson) forse non sorprende, soprattutto perché anche lui fa affidamento sui finanziamenti delle stesse reti internazionali di estrema destra che hanno sostenuto Patriot Platform. Altrettanto prevedibile è stata la condanna da parte della maggioranza dei politici. Anche se, ovviamente, tale condanna è stata espressa senza alcuna ammissione da parte loro di aver alimentato l’odio contro i migranti per coprire i fallimenti della politica partitica e del capitalismo, e senza una sola parola su come non solo abbiano fomentato l’odio, ma abbiano anche creato l’ambiente perfetto per la crescita del fascismo.

Nigel Farage si è distinto per aver avuto cura di non criticare la sostanza dell’azione, ma solo il suo stile. Il suo problema non era il razzismo o il fascismo, ma il fatto che fosse stato compiuto indossando passamontagna invece di un completo. Come se la minaccia più grande rappresentata dai fascisti fosse il loro senso dello stile. Questa attenzione agli abiti neri e alle maschere ha trovato eco tra politici e giornalisti di tutto lo spettro politico.

Coloro che cercano di rafforzare l’autoritarismo, dai Reform ai Tories e ai Laburisti, si sono concentrati fortemente sull’attacco alla privacy e all’anonimato delle persone sia online che durante le proteste. Oltre alla legislazione esistente in materia di ordine pubblico che consentiva alla polizia di imporre la rimozione delle maschere, si è aggiunto il Crime and Police Act 2026, e il consiglio comunale di Nottingham ha utilizzato un’ordinanza di protezione degli spazi pubblici per vietare l’uso delle maschere in qualsiasi momento.

Non è una coincidenza che queste leggi siano accompagnate da una massiccia diffusione di telecamere di riconoscimento facciale da parte di aziende, amministrazioni locali e polizia. Il tutto è accompagnato da un massiccio attacco culturale all’idea di indossare la mascherina, specialmente durante le proteste, dove era diventata una pratica sempre più normalizzata. Gli eventi di questo fine settimana saranno senza dubbio sfruttati per spingerci ancora più verso uno Stato di polizia totalitario.

E adesso?

La capacità di un gruppo di fascisti di recarsi in un luogo in numero così elevato senza alcun preavviso, o quasi, rappresenta un chiaro pericolo per chiunque nel Regno Unito. Naturalmente, i rifugiati sono quelli su cui concentrano maggiormente i loro attacchi, ma come hanno dimostrato le precedenti azioni fasciste, chiunque non corrisponda alla loro definizione estremamente ristretta di «britannico bianco cristiano» può finire nel loro mirino. Negli ultimi anni sono stati presi di mira caffè asiatici, eventi LGBTQ, manifestazioni contro la guerra e incontri di sinistra.

Sebbene non dovremmo mai smettere di essere ottimisti, non possiamo fare affidamento solo sull’ottimismo. L’ego e i dissidi interni potrebbero porre fine alla Patriot Platform nel prossimo futuro, ma potrebbero anche non farlo. I membri della PP potrebbero commettere errori nella sicurezza o divulgare informazioni, il che ci darebbe il tempo di prepararci, ma potrebbero anche non farlo. Non possiamo assolutamente fare affidamento sulla polizia, che dedica sempre più tempo a proteggere i fascisti piuttosto che a combatterli. Allo stesso modo, non ci si può affidare all’organizzazione nazionale più famigerata, Stand Up To Racism, per guidare la risposta. La loro attenzione alla costruzione del partito porta spesso a errori tattici che mettono a rischio le persone e a decisioni strategiche che falliscono nel compito fondamentale di fermare il fascismo. Per non parlare dei ripetuti tradimenti nei confronti degli antifascisti che in passato si sono fidati di loro e, naturalmente, del riprovevole insabbiamento di uno stupro da parte della loro organizzazione madre, il Socialist Workers Party.

Nel frattempo, i servizi di intelligence e la polizia hanno represso duramente gli antifascisti efficaci, sia a livello locale che a livello nazionale coordinato. La polizia non tollera che qualcuno dimostri che la sicurezza può provenire dalla gente comune, e il governo vuole poter esercitare il controllo su quando e dove il fascismo possa alzare la testa. Ciò ha spinto il coordinamento antifascista regionale e nazionale in gran parte fuori dall’attenzione pubblica, rendendo difficile ottenere grandi numeri e risposte rapide, sebbene ci siano state alcune mobilitazioni di grande successo anche negli ultimi mesi.

Allora, su cosa possiamo contare? La risposta breve è: gli uni sugli altri. Ognuno di noi ha diversi punti focali nella propria lotta per un mondo migliore, ma è chiaro che nessuno di noi può lasciare l’antifascismo agli altri. Questo dovrebbe essere il più grande campanello d’allarme finora: l’antifascismo è una responsabilità che tutti dobbiamo condividere.

Dobbiamo essere in grado di intervenire ovunque, in qualsiasi momento e su vasta scala. Come minimo, dovremmo mobilitare le nostre reti – politiche, sociali e culturali – per rispondere alle richieste di sostegno provenienti dai gruppi antifascisti o antirazzisti locali. Ma non solo: dovremmo prepararci, acquisendo le competenze necessarie per garantire la sicurezza reciproca in prima linea (o nelle retrovie) di una manifestazione, oppure fornendo sostegno a distanza. Dovremmo discutere di come possiamo aiutare adesso, non quando i fascisti saranno già alle nostre porte. Dovremmo creare reti di risposta rapida prima che arrivi il giorno in cui ne avremo bisogno. Dovremmo entrare in contatto per instaurare legami personali con chi guida la risposta e con chi è più vulnerabile e a rischio di essere preso di mira. Dobbiamo tenere le orecchie ben aperte, pronti a venire a conoscenza degli eventi nel momento stesso in cui accadono. Ora più che mai, dovremmo rendere forte e pubblica la nostra opposizione al fascismo ovunque sia possibile. Dobbiamo rendere la vita dei fascisti sempre più difficile. Per riprendere una frase giustamente famosa di Angela Davis: «In una società razzista, non basta essere non razzisti, dobbiamo essere antirazzisti». Questo non riguarda solo i nostri pensieri e le nostre azioni personali: dobbiamo radicare l’antirazzismo e l’antifascismo organizzati in ogni aspetto della nostra vita, altrimenti i fascisti ci elimineranno uno per uno. Le comunità forti ci proteggono, siamo noi a proteggerci.

A friendly local(ish) Anarchist