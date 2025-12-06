Campagna abbonamenti 2026

PER UN’INFORMAZIONE SENZA GUINZAGLIO

Anche il 2025 è stato un anno segnato dalla guerra, dalla povertà, dalle sofferenze di milioni per il tornaconto e il potere di pochi. Segnato dal ritorno del totalitarismo in salsa democratica, che vede gli stati, Italia in prima fila, restringere sempre di più la possibilità di esprimere posizioni e opinioni diverse da quelle prestabilite dal potere. Che vede il ritorno del razzismo e del genocidio come politica istituzionale. Che vede l’uso dell’esercito per l’ordine pubblico, in Italia con l’operazione strade sicure e in modo più massiccio negli USA, con la guardia nazionale schierata nelle città per colpire gli immigrati. Che vede sessismo e violenza di genere farsi sempre più strutturali con il ritorno della sacra trinità di dio, patria e famiglia. Che vede la devastazione ambientale accelerare sempre di più, con l’avanzata di un capitalismo di rapina che sotto il maquillage del green washing consuma risorse e distrugge ecosistemi a velocità sempre più alta. E l’elenco sarebbe ancora lungo, con gli omicidi sul lavoro, lo smantellamento della sanità e della scuola, i pacchetti sicurezza e la repressione sistematica.

Serve lottare contro tutto questo, certo. Ma prima di lottare contro qualcosa bisogna conoscerlo. E non si può certo conoscere attraverso i media tradizionali, nella quasi totalità asserviti allo stato e al capitale. Come non si possono conoscere le notizie che riguardano chi si oppone, chi lotta, chi cerca di mettersi in mezzo, quasi sempre oscurate o travisate dall’informazione di regime.

Umanità Nova parla di tutto questo, parla del lato oscuro, del potere, del capitale. E parla di chi vi si oppone, di chi diserta, di chi lotta e cerca di costruire qualcosa di diverso. Da un punto di vista anarchico e libertario. Senza guinzaglio, come con orgoglio proclamiamo nel titolo. Ma anche senza nessuno dei finanziamenti che assicurano la sopravvivenza della quasi totalità della carta stampata.

Umanità Nova è completamente autofinanziata, e per questo abbiamo bisogno di voi che ci leggete. Potete acquistare il giornale nei circoli anarchici e nelle manifestazioni, ma soprattutto gli abbonamenti -insieme alle vostre generose donazioni- sono il pilastro che sostiene la pubblicazione di Umanità Nova.

Per questo, anche per il 2026 lanciamo la nuova campagna abbonamenti. Potete scegliere fra varie modalità di abbonamento: i dettagli pratici potete leggerli sotto, così come la lista dei gadget offerti dai nostri “sponsor” per chi si abbona a 65€. Oltre ad abbonarvi, se volete aiutare il giornale potete partecipare alle sottoscrizioni che ogni tanto lanciamo, oppure organizzarle voi alle vostre iniziative, e come sempre potete vendere Umanità Nova in ogni occasione.

E così, grazie a tutt* voi, anche nel 2026 continueremo a stampare. Senza padroni, senza guinzagli.

Viva Umanità Nova e viva l’Anarchia!

