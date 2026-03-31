Fuori il computer dalla busta paga! La complessità fiscale come strumento di dominio

C’è un momento in cui la tecnica smette di essere uno strumento e diventa potere. Quel momento, oggi, è la busta paga.

Chiunque abbia provato a leggerne una lo sa: una sequenza di voci, codici, sigle, aliquote, detrazioni, imposte sostitutive. Non è semplicemente complicata: è strutturalmente incomprensibile. Non è pensata per essere letta da chi la riceve, ma per essere elaborata da sistemi informatici. E qui sta il primo nodo.

La complessità non è un effetto collaterale: è una scelta. Il sistema fiscale e contributivo si è stratificato negli anni attraverso deroghe, eccezioni, incentivi temporanei, regimi speciali. Ogni intervento si è aggiunto al precedente senza sostituirlo. Il risultato non è un sistema più giusto, ma un sistema che non può più essere controllato da chi lo subisce.

Non è sempre stato così. La paga era comprensibile, discutibile, contestabile. Il lavoratore poteva almeno verificare a grandi linee come si arrivava dal lordo al netto. Oggi questa possibilità è venuta meno. Non per incapacità individuale, ma perché il sistema è costruito in modo tale da richiedere strumenti esterni per essere interpretato.

Software, consulenti, intermediari: è qui che si sposta il controllo reale.

Questo passaggio è decisivo: il sapere viene separato dall’esperienza diretta. Il lavoratore non è più in grado di controllare il proprio salario senza ricorrere a una mediazione tecnica. E quando il controllo passa attraverso una mediazione, il potere si sposta. Non è una questione neutra.

Prendiamo un caso concreto: la detassazione degli incrementi contrattuali. Viene presentata come un vantaggio per tutti, ma il suo funzionamento reale racconta altro. Applicando un’imposta sostitutiva proporzionale, si riduce il peso fiscale sugli aumenti senza tener conto della progressività complessiva del reddito.

Il risultato è semplice e misurabile: chi ha poco guadagna poco, chi ha di più guadagna di più. A parità di meccanismo, un aumento che vale poche decine di euro per un salario medio genera benefici doppi o tripli per i livelli più alti.

Non è una stortura: è il funzionamento normale di un sistema che sostituisce la progressività con la proporzionalità su singole componenti di reddito.

Ma tutto questo resta invisibile.

Perché la busta paga non è più uno strumento di comprensione, ma una rappresentazione tecnica di calcoli già fatti altrove. Il lavoratore vede il risultato, non il processo. E ciò che non si vede non si contesta. La complessità smette di essere un problema tecnico e diventa un rapporto di potere.

Non solo perché impedisce la verifica, ma perché crea dipendenza. Il controllo del salario viene delegato a strutture esterne: software proprietari, centri di elaborazione, professionisti. Il sapere si concentra, mentre chi lavora perde autonomia. È una forma di espropriazione. Non del reddito, ma della capacità di comprenderlo. Non sapere come viene costruita la propria paga significa non poter intervenire, non poter contrattare, non poter difendersi. Significa non poter più opporsi. Significa dover accettare.

E allora la questione torna ad essere politica.

Non si tratta di “semplificare” in senso tecnico, ma di restituire potere, accessibilità e controllo. Un sistema che non può essere compreso da chi lo subisce è, per definizione, un sistema autoritario, anche quando si presenta come neutro.

Perché dietro ogni voce c’è una scelta. Dietro ogni algoritmo c’è una decisione.

E ciò che è stato costruito può essere smontato.

Per questo la rivendicazione è semplice, ma radicale: fuori il computer dalla busta paga. Non nel senso di rifiutare la tecnologia, ma di rifiutare il suo uso come strumento di separazione e dominio. La tecnica deve tornare ad essere comprensibile, verificabile, condivisa.

Altrimenti non è tecnica. È potere.

Totò Caggese