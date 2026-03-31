Bilancio n. 11/2026

ENTRATE PAGAMENTO COPIE Totale €0,00 ABBONAMENTI DRENA A.Bombardelli (cartaceo+gadget) €65,00; TAVERNERIO A.Beretta (cartaceo) €55,00; SCOPPITO S.Ciccolani (pdf) €25,00; ROMA A.Lucignano (cartaceo+gadget) €65,00; BURGIO G.Colletti (cartaceo) €55,00; MILANO F.Colombo (cartaceo) €55,00; RIMINI Istituto scienze dell'uomo (cartaceo) €55,00; S.ANGELO A CUPOLO S.Zandegiacomo Caneva (cartaceo+gadget) €65,00; FERENTINO S.Marini (cartaceo) €55,00 Totale €495,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI CASATENOVO T.Viganò €80,00; SIGNA C.Strambi €80,00; CASTELLINA IN CHIANTI A.Barbero €80,00 Totale 240,00 € SOTTOSCRIZIONI TAVERNERIO A.Beretta €15,00; SCOPPITO S.Ciccolani €25,00; CASATENOVO T.Viganò €120,00; SIGNA N.Conti €20,00 Totale 180,00 € TOTALE ENTRATE €915,00 USCITE Stampa n° 10 -€611,00 Spedizione n° 10 -€375,15 Buste per spedizioni -€544,61 TOTALE USCITE -€1.530,76 saldo n. 11 -€615,76 saldo precedente €10.512,32 SALDO FINALE €9.896,56 IN CASSA AL 26/03/2026 Da Pagare Stampa n° 11 -€611,00 Spedizione n° 11 -€375,15