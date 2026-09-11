Accordi libertari: Festival della canzone anarchica 2026

Almeno su una cosa tutti sono d’accordo: le canzoni anarchiche sono le più belle!

Dall’Ottocento ad oggi, dal “fosco fin del secolo morente” al trionfo dell’intelligenza artificiale e della crisi delle speranze collettive, passando per tutte le resistenze e per il punk, il canto ha accompagnato le lotte degli anarchici. “Nostra patria è il mondo intero”, “Amor ritiene uniti gli affetti naturali”, “Anche se voi vi credere assolti siete lo stesso coinvolti”, “Coltelli per tagliare il pane dell’amicizia”… i poeti popolari hanno fornito slogan e idee al movimento dei lavoratori.

La rivendicazione di un mondo di giustizia sociale, senza guerre e senza oppressioni individuali ha sempre trovato il sostegno fisico degli anarchici e l’accompagnamento dei loro canti. Perché agli anarchici piace la vita, e quale modo migliore di viverla che trovarsi ognuno con la sua voce fra canti collettivi e controcanti individuali?

È per questo che nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 si svolgerannotre giorni dedicati al canto anarchico.

Si svolgeranno a Massenzatico in provincia di Reggio Emilia; un luogo nel quale da molti anni gli anarchici si ritrovano per una grande festa conviviale incentrata sul cibo: “Le cucine del popolo”.

Anche questa sarà una festa dove ascoltare vecchi e nuovi canti, incantarsi al suono delle chitarre, seguire le narrazioni dei cantastorie storici e moderni, vivere la condivisione inclusiva dei cori popolari.

Distribuiti nel corso dei tre giorni, alternando momenti di ascolto ad altri di pura festa, la dimensione fisica e quella poetica, queste diverse forme di espressione musicale troveranno dei momenti dedicati.

– Le giornate saranno all’insegna dei confronti, degli approfondimenti, dei laboratori.

– I pomeriggi spettacoli e conferenze metteranno assieme i canti con la storia e con le storie dei singoli cantori: cantautori famosissimi come de André, compagni storici come Pietro Gori, figure del nostro mondo come Paola Nicolazzi.

– I tardi pomeriggi saranno dedicati a singoli momenti di brevi spettacoli.

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Dopo la cena ci saranno concerti avvincenti e momenti di condivisione musicali fra svariati cori che intrecceranno le loro voci a quelli di tutti i partecipanti.

Una grande festa della musica, all’insegna del pensiero libertario.

Il canto anarchico: un fenomeno per certi versi indefinibile, ma che – come la rivoluzione – trova il suo momento dall’incrocio fra la gioia della partecipazione e la liberazione dai tabù e dalle catene.

Segnatevi questa importante iniziativa sul calendario: 2, 3, 4 ottobre 2026. Primo Festival della canzone anarchica.

SOTTOSCRIZIONE FESTIVAL DELLA CANZONE ANARCHICA

2-3-4 OTTOBRE VIA BEETHOVEN 78, MASSENZATICO (RE)

Dal 2 al 4 ottobre 2026 presso le Cucine del Popolo di Massenzatico (RE) si terrà la prima edizione di “Accordi Libertari”, Festival della canzone anarchica, che vedrà la partecipazione di musicisti e musiciste, cantautori e cantautrici, studiosi e studiose e cori.

Saranno tre giorni di presentazioni di libri, musica, memorie, riflessioni, concerti e canto collettivo all’insegna del ricco repertorio libertario a partire dalla nascita del socialismo internazionalista arrivando ad oggi.

Durante l’evento sarà allestita una mostra di dischi dove, accanto a quelli anarchici, troveremo vinili di alcuni cantautori libertari che daranno conto di buona parte della storia del canzoniere anarchista.

L’appuntamento è stato costruito dal basso e sarà senza padrini e senza padroni, proprio per mantenere una precisa indipendenza culturale non disgiunta da una prassi autogestionaria.

Il nostro festival sarà una tre giorni di cultura libertaria in uno spazio suggestivo, senza biglietto di ingresso, con prezzi popolari, garantendo i rimborsi ai musicisti attraverso un percorso di autofinanziamento.

Pertanto, promuoviamo questa sottoscrizione, libera e volontaria, per sostenere e costruire tutte e tutti insieme questo primo incontro della canzone anarchica.

Per versamenti:

Enrico Orlandini – IBAN LT13 3250 0816 4428 8056 – causale festival canzone anarchica

Per info e contatti

Gianandrea Ferrari 347 37 29676 – cuocarossonera@gmail.com

CIRCOLO ARCI CUCINE DEL POPOLO – CIRCOLO ARCI LA CAPANNINA PARADISA

Reggio Emilia 30/07/2026