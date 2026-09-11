È con grande dolore che comunichiamo la scomparsa del nostro compagno Francesco Ponticelli di anni 76, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 agosto, nella casa di cura ove era ricoverato da tempo a seguito di una devastante malattia.

Originario della Toscana e residente da tempo a Saronno, Francesco era già attivo negli anni ‘70 negli ambienti dell’autonomia libertaria – oltre che impegnato nell’attività di testimonianza fotografica delle manifestazioni e delle cariche poliziesche di quel periodo. Insieme all’azione in campo sindacale in banca ove era impiegato, aveva ripreso l’attività sociale e libertaria nel primo decennio degli anni duemila (grazie al contatto stabilito con il diffusore di UN alla stazione Cadorna, l’indimenticabile Franco Pasello) non facendo mai mancare da allora il suo sostegno e il suo contributo all’attività anarchica, locale e nazionale. Lo ricordiamo nella Commissione Lotte sociali, nel collettivo Bel Lavoro, nella collaborazione ad UN e a Zero in Condotta dove curava spedizioni e fatturazione.

La malattia progressiva e degenerativa che l’ha costretto al ritiro negli ultimi anni non è riuscita a ridimensionare il valore del suo impegno, né a cancellare il ricordo dei tanti momenti e delle tante iniziative vissute insieme.

Alla sua compagna Isa, ai figli e nipoti, a chi gli ha voluto bene il nostro abbraccio commosso e solidale.

Le compagne e i compagni della FAMilanese