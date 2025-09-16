22 settembre: sciopero generale

I sindacati di base Usb, Cub, Sgb e Adl hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata del 22 settembre contro l’escalation bellica che sta toccando una fase drammatica col genocidio in atto a Gaza, il blocco degli aiuti umanitari da parte del governo e dell’esercito israeliano, gli attacchi alla missione internazionale di solidarietà civile della Global Sumud Flotilla. Una guerra guerreggiata sempre più violenta e sanguinosa a cui si accompagna una guerra interna fatta di sfruttamento, povertà, disoccupazione, precarietà, tagli dei servizi essenziali. Una guerra alimentata da una produzione di armi e addirittura da una riconversione sempre più frequente del civile al militare. La risposta dei lavoratori è importante, dai trasporti, alla logistica a ogni settore. Sosteniamo lo sciopero generale!

redazionale