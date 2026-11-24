Il 20 novembre è stato ancora sciopero generale. Le piazze sono tornate a riempirsi, a distanza di appena 20 giorni dal grande sciopero del 30 ottobre, in una giornata individuata a livello internazionale dal movimento studentesco come giornata di sciopero contro riarmo, guerra e leva militare. Dopo il 30 ottobre la lotta non si è certo fermata, ma è proseguita nei luoghi di lavoro, nelle assemblee e soprattutto nelle tante scuole e università occupate. Proprio il protagonismo delle lotte studentesche, unito al successo dello sciopero del 30 ottobre, ha costretto il governo a fare marcia indietro sui tagli all’istruzione previsti in legge finanziaria, a dimostrazione che la lotta paga.

Mentre il fronte delle lotte rimaneva elevato e combattivo, abbiamo assistito all’ennesima concertazione operata dai sindacati confederali, all’ennesimo accordo che anche la CGIL ha sottoscritto con le associazioni datoriali, svendendo salari e diritti sindacali, andando a braccetto con le colonne imprenditoriali di quel governo contro il quale imbastiva uno sciopero di scarsa credibilità. E mentre ovunque il movimento studentesco, mantenendo la propria autonomia, costruiva percorsi di sciopero insieme al sindacalismo di base, la CGIL veniva snobbata dal più grande movimento di protesta giovanile degli ultimi anni.

Manifestazioni si sono tenute in tutte le città, in alcune di queste la partecipazione anarchica è stata significativa: da Torino, a Napoli, a La Spezia, a Livorno, a Milano.

In questa ultima città la giornata di sciopero è stata costruita attraverso un percorso che ha coinvolto varie sigle del sindacalismo di base, tra cui CUB e Unicobas, caratterizzato da interlocuzioni costanti con il movimento studentesco cittadino e dalla partecipazione dei sindacati di base alle assemblee dell’Università Statale. Il corteo milanese, partecipatissimo, è stato aperto da una marea di studenti. A seguire lo spezzone unitario del sindacalismo di base, riunito dietro lo striscione “Blocchiamo guerre e carovita. Più soldi a istruzione e sanità”, che ha visto presenti, con le loro bandiere, Cub, Unicobas, Sial Cobas, Adl, Usi – Cit. A seguire i compagni della Federazione anarchica milanese e le varie realtà dell’opposizione politica e sociale. Il corteo si è mosso da Largo Cairoli snodandosi per le vie cittadine e concludendosi in Piazza Duomo.

Ci sono alcune considerazioni da fare. Molte delle persone che sono scese in piazza in queste settimane hanno partecipato alle iniziative delle scorso autunno contro il genocidio a Gaza. Ci troviamo quindi di fronte ad un movimento di lunga portata, che continua, tra mille contraddizioni, ad impegnarsi e a non accettare né l’unione sacra né la pace sociale. Che alla solidarietà nazionale contrappone l’autorganizzazione e l’azione diretta.

È importante che le piazze del 20 novembre si siano caratterizzate per il no alle guerre e al ritorno della leva militare, che sia stato colto il nesso fondamentale tra carovita, povertà, precarietà, spese militari ma anche gerarchia, autoritarismo, violenza, imposizione di marginalità. Altrettanto importante che lo slogan della giornata fosse “io non mi arruolo” e che lo sciopero rappresentasse un momento potente di diserzione collettiva.

Da più parti si sente dire che c’è bisogno di un soggetto politico per dare sbocco a questa stagione di lotte. In realtà di soggetti politici ce ne sono fin troppi, quella che manca è l’organizzazione di massa. Il movimento degli studenti è riuscito a darsi un’organizzazione; è urgente che attorno a questo movimento si organizzino comitati di lotta nei quartieri e nei posti di lavoro, che uniscano i diretti interessati, al di là delle sigle, per ottenere risultati concreti sul piano delle libertà individuali e collettive e sul piano delle condizioni di vita.

Occorre cominciare a porre la questione della repressione che probabilmente seguirà queste mobilitazioni. La repressione all’interno delle scuole, le misure amministrative, le denunce e i processi. Bisogna far capire che non siamo disposti a pagare, a subire passivamente e che risponderemo colpo su colpo alla repressione. Il movimento degli studenti ha rappresentato un punto di snodo importantissimo nelle lotte di questo autunno, guai a chi cercasse di costringerlo nelle misere prospettive di qualche ceto politico, guai a chi lo abbandonasse alla repressione. Diamo forza alla saldatura con il movimento dei lavoratori, diamo un futuro a queste lotte e a noi stessi.

Etienne