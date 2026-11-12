Pubblichiamo questa intervista all’organizzazione anarchica di Belgrado Klasna Solidarnost aderente all’Internazionale di Federazioni Anarchiche uscita recentemente sul giornale anarchico online Freedom (freedompress.org.uk). Nell’intervista i compagni serbi “spiegano come le assemblee popolari siano state strumentalizzate per insediare l’ennesimo governo capitalista filo-europeo.”

Il 25 ottobre, la “Lista degli Studenti” ha conquistato 140 dei 250 seggi previsti nel parlamento serbo, sconfiggendo il partito al governo da 14 anni. La vittoria elettorale giunge sulla scia di un movimento studentesco iniziato il 1° novembre 2024, quando una pensilina appena ristrutturata crollò alla stazione ferroviaria di Novi Sad, uccidendo sedici persone. Da allora, in Serbia si sono svolte proteste e manifestazioni di massa .

Abbiamo contattato Klasna Solidarnost (Solidarietà di Classe), fondata a Belgrado nel 2016, nata da un movimento anarco-sindacalista. I suoi membri continuano a partecipare alle occupazioni studentesche, criticando al contempo le strategie elettorali. Sono inoltre attivi nell’antifascismo, nella solidarietà con la Palestina, nell’antimilitarismo, nel sostegno ai lavoratori e nella mensa gratuita “Solidarna kuhinja”, oltre che nell’analisi politica e nelle pubblicazioni.

I media mainstream hanno presentato il movimento studentesco come “decentralizzato” e hanno messo in evidenza la nomina di non politici in parlamento; questa rappresentazione corrisponde alla realtà effettiva del movimento?

La nomina di non politici in parlamento è uno dei punti cardine della Lista Studentesca. Nella lista figuravano oltre 160 candidati con dottorato di ricerca, un aspetto evidenziato come una delle ragioni principali per cui il nuovo governo dovrebbe essere “migliore” del precedente, in cui si scoprì che persino alcuni ministri possedevano diplomi di dottorato falsi. La Lista Studentesca ha sostanzialmente una struttura tecnocratica e, da quanto abbiamo visto finora, mira a creare un “governo di esperti”, perfettamente in linea con l’ideologia neoliberista dominante che ci convince che la società nel suo complesso trarrà beneficio da un governo guidato da esperti.

Per noi anarchici, questa è ovviamente una favola, perché sappiamo come sono finiti i governi tecnocratici in paesi come l’Italia e la Grecia negli ultimi 10-15 anni, dove hanno semplicemente introdotto le riforme neoliberiste più brutali, peggiorando ulteriormente il tenore di vita della classe lavoratrice rispetto ai loro predecessori. E questo è proprio uno degli elementi chiave che ci dimostrano che probabilmente non ci saranno grandi miglioramenti per il tenore di vita della classe lavoratrice.

Durante la campagna elettorale della Lista Studentesca, l’obiettivo principale era sconfiggere il regime mafioso del SNS (Partito Progressista Serbo), al potere da 14 anni. Il movimento si è concentrato sugli atti criminali del regime e sui massicci scandali di corruzione, ma ha a malapena accennato a misure economiche per migliorare la vita quotidiana della classe lavoratrice.

Ora che il regime dell’SNS è finalmente caduto, resta da vedere quale sarà la politica economica del nuovo governo, ma da quanto abbiamo appreso finora, non si parla di cambiamenti sostanziali nella posizione economica della Serbia come Stato cliente dell’Unione Europea e partner economico parziale di Stati Uniti, Cina e Russia.

Come si confronta con i precedenti movimenti parlamentari “decentralizzati” come Podemos in Spagna?

Per noi è piuttosto problematico che un movimento decentralizzato e di democrazia diretta abbia finito per lottare per sostituire un’élite capitalista al potere con un’altra. Rispetto a Podemos, una differenza fondamentale è che Podemos era esplicitamente un movimento di sinistra che affrontava alcuni dei problemi della classe operaia spagnola. Naturalmente, come tutti i movimenti di sinistra che partecipano alla politica parlamentare capitalista, anche loro sono finiti in una politica reazionaria, senza apportare alcun beneficio alla classe operaia, una volta al potere.

La Lista Studentesca, d’altro canto, non è affatto di sinistra. Si tratta essenzialmente di una lista di candidati liberal-destra di ampio respiro, che potrebbe benissimo frammentarsi in diverse fazioni una volta formato il governo. Anzi, viste le profonde differenze tra i candidati, sarebbe logico vedere la Lista Studentesca dare vita a diversi partiti politici, che spaziano dal neoliberismo più estremo al centro-destra e al conservatorismo. Non c’è traccia di una corrente neanche lontanamente di sinistra tra i candidati della Lista Studentesca.

Una delle lezioni fondamentali che la storia del movimento in Serbia ci offre, come anarchici, è che in assenza di un movimento anarchico di massa, capace di partecipare efficacemente alle assemblee, a prevalere sono state l’ideologia neoliberista dominante e le sue forze politiche, nonostante il movimento si basasse su metodi organizzativi anarchici. Il metodo non basta se non c’è un movimento in grado di articolarne l’ideologia. Abbiamo visto come un metodo organizzativo anarchico sia stato strumentalizzato per rovesciare un governo capitalista filo-europeo e insediarne un altro, anch’esso filo-europeo.

Potrebbe parlarci dell’organizzazione decentralizzata in Serbia in generale? Cosa sono gli Zborovi e i plenum? Quanto sono diffuse queste strutture senza una leadership definita?

Zborovi e plenum sono la stessa cosa, solo in contesti diversi. Entrambe le parole significano “assemblea democratica diretta”. Un plenum è un’assemblea studentesca di una specifica facoltà, mentre uno zbor è un’assemblea popolare, di solito per un quartiere specifico o una piccola città.

Il movimento studentesco che si è sviluppato dopo l’omicidio di stato a Novi Sad il 1° novembre 2024 si basava su “Blokadni kuvar” (Ricettario dell’Occupazione), un breve libro anarchico studentesco scritto da compagni a Zagabria, in Croazia, dopo la massiccia ondata di blocchi studenteschi nel paese nel 2009. Quell’ondata di occupazioni era stata ispirata dalle prime occupazioni di facoltà in Serbia nel 2006 e nel 2007. A quel tempo, esistevano stretti legami tra gli anarchici politicamente attivi in ​​Serbia e Croazia, che portarono a esperienze condivise, culminate nella nascita del “Ricettario dell’Occupazione”, che gli anarchici serbi ripubblicarono poi a Belgrado nel 2011, creando un modello di blocco facilmente distribuibile. Decine di copie del “Ricettario dell’Occupazione” furono distribuite agli studenti nel novembre 2024, portando infine all’adozione di una solida democrazia diretta tra gli studenti. Per il coordinamento tra le assemblee di facoltà, fu adottata la democrazia diretta confederale.

Tuttavia, la situazione era tutt’altro che ideale. Infatti, in molte facoltà, gruppi di interesse politico, ONG progressiste e membri di vari partiti politici cercarono fin da subito di manipolare i meccanismi della democrazia diretta. Mentre gli elementi di sinistra radicale delle assemblee studentesche combattevano al meglio delle loro possibilità le frange di destra progressista del movimento, alla fine la corrente progressista prevalse, emarginando di fatto qualsiasi elemento di sinistra.

Gabriel Fonten