Torino. Antimilitaristi contestano la cerimonia militare



Il 2 giugno dei Senzapatria. Nel giorno in cui la Repubblica Italiana celebra se stessa con parate e manifestazioni militari gli antimilitaristi hanno riempito piazza Palazzo di Città con tanti interventi e il canzoniere antimilitarista del Cor’Okkio.

Il presidio si è presto trasformato in corteo ed ha raggiunto la piazza della cerimonia dell’ammaina bandiera gonfia di retorica nazionalista ed esaltazione della guerra.

In apertura lo striscione “contro tutti gli eserciti per un mondo senza frontiere”.

Il corteo ha attraversato la piazza smilitarizzandola, nel segno della solidarietà con le vittime di tutte le guerre, con i disertori di ogni dove, con chi lotta contro gli eserciti, contro i nazionalismi, nel cui nome si massacrano uomini, donne, bambine e bambini.

Il corteo si è concluso con interventi, slogan e il canzoniere antimilitarista di Alba.

Una giornata di lotta contro la corsa al riarmo, la militarizzazione delle periferie, la guerra ai migranti, la produzione bellica, la militarizzazione delle scuole e delle università.

Un segnale forte contro la guerra e a chi la arma.

Oggi ci vorrebbero tutti arruolati. Noi disertiamo.

Noi non ci arruoliamo a fianco di questo o quello stato imperialista. Rifiutiamo la retorica patriottica come elemento di legittimazione degli Stati e delle loro pretese espansionistiche. Vogliamo farla finita con le guerre e, quindi, con la feroce logica del dominio e del capitalismo. In ogni dove.

Non ci sono nazionalismi buoni.

Noi siamo al fianco di chi, in ogni angolo della terra, diserta la guerra.

Facciamo nostro l’insegnamento del “disfattismo rivoluzionario”: siamo solidali con chi si batte contro il proprio governo, perché noi lottiamo contro il nostro .

Vogliamo un mondo senza frontiere, eserciti, oppressione, sfruttamento e guerra.

Coordinamento contro la guerra e chi la arma

antimilitarista.to@gmail.com