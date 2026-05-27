Antipsichiatria e solidarietà. ConTatto: 5 – 6 – 7 giugno 3 giorni di incontro a Milano

Tre giorni di incontri, musica, arte, teatro, dibattiti, resistenza e partecipazione collettiva: i 3 giorni di controcultura di Brigata Basaglia.

“ConTatto” torna il 5, 6 e 7 giugno 2026 al Lock di Milano con un programma attraversato da temi come salute mentale, anti-repressione, neurodivergenze e lotte contro ogni forma di esclusione e istituzionalizzazione.

Brigata Basaglia è una realtà sociale, politica e culturale che nasce dalla necessità di costruire spazi di mutualismo, solidarietà e autodeterminazione. Ispirandosi all’eredità radicale di Franco Basaglia e delle lotte antimanicomiali, porta avanti pratiche collettive contro la marginalizzazione, la repressione e le nuove forme di controllo sociale che ancora oggi colpiscono chi viene consideratə “fuori norma”.

“ConTatto” vuole essere un luogo aperto e conflittuale, dove incontrarsi, discutere e immaginare insieme alternative reali ai sistemi di esclusione. Un festival che mette al centro la cura reciproca, la libertà e il diritto di ogni persona a esistere senza essere repressə, patologizzatə o rinchiusə.

Durante le tre giornate si alterneranno concerti, spettacoli, laboratori, momenti conviviali, presentazioni di libri e tavoli di discussione dedicati alla salute mentale, alle neurodivergenze, al carcere, alla violenza istituzionale, alla repressione politica e alle nuove forme di manicomialità. Interverranno artistə, attivistə, operatorə culturalə, e realtà territoriali impegnatə nella costruzione di pratiche di resistenza, autodifesa sociale e liberazione collettiva.

“ConTatto” è un laboratorio, un’officina sociale di controcultura, uno spazio di incontro, conflitto e trasformazione. Un’esperienza collettiva fatta di ascolto, rabbia, creatività e desiderio di cambiamento, dove la cultura e la critica diventano strumenti di lotta e possibilità concrete di costruire relazioni più libere, solidali e umane.

Ti aspettiamo, per smontare po’ di gabbie e divertirci insieme: Brigata Basaglia “ConTatto” – 5,6 e 7 giugno 2026 – al Lock, via San Faustino 62, Milano.

Contro ogni gabbia, contro ogni stigma, contro ogni istituzione totale.

Brigata Basaglia