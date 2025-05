Primo maggio anarchico: foto e report

Di seguito alcuni report e foto dalle piazze del nostro primo maggio. Altre iniziative si sono svolte a Milano, Imola e Jesi.

CARRARA

Una giornata di sole, un assaggio di estate sotto le Apuane, macchiate di sangue pochi giorni prima dall’ennesimo infortunio mortale sul lavoro, a fare da cornice a questo Primo Maggio Anarchico 2025. Tre giorni prima un dumper è uscito fuori strada finendo giù da una scarpata, precipitando assieme all’autista. Nella giornata di lotta internazionale dei lavoratori era impossibile fare finta di nulla.

Paolo questo era il nome del cavatore che ha perso la vita è stato ricordato più volte dal palco dal quale si svolge il Comizio in piazza De André. Solo le parole e gli applausi, tributati ai vari interventi degli oratori e delle oratrici, si sono udite nella piazza nella mattinata del Primo Maggio, per rispetto dell’ultima vittima nessuna musica, nemmeno all’inizio del corteo, che solenne ha proseguito fino alla lapide

dei Martiri del Lavoro in silenzio, per poi continuare con canti di lotta e protesta della tradizione anarchica. Le compagne e i compagni accorsi in tanti hanno seguito con attenzione i vari interventi che si sono succeduti: il primo è stato l intervento del gruppo locale con Tiziano che non poteva non parlare dei morti sul lavoro e della situazione sociale ed economica della città, poi le ragazze di NUDM Massa Carrara , Sara di Freedom Flottilla che ha parlato della tragedia palestinese e ha promosso la manifestazione antimilitarista di La Spezia il 31 maggio, Laura giovanissima compagna ha letto una lettera di un partigiano della Brigata Lucetti e poi ha concluso Federico della FAI reggiana con un intervento sull’antifascismo anarchico senza scordare di menzionare i compagni e le compagne che ci hanno lasciato in questo ultimo anno.

Due interventi anche davanti al monumento a Meschi. Davanti la sede storica conclusione del corteo e poi davanti l attuale sede in piazza Duomo il gruppo Germinal ha offerto fave, formaggio, salumi e vino. Il gruppo ringrazia tutti e tutte coloro che hanno partecipato rendendo la giornata una giornata speciale. Evviva il Primo Maggio!

L’incaricato

EMPOLI

Cari compagni, in questa giornata abbiamo avuto nuovi interessati a nostro fianco, sia durante il corteo che al comizio conclusivo in Largo della Resistenza sotto la lapide di Pietro Gori che scrisse nel suo 1Maggio: innalziamo le mani incallite e sia fascio di forze fecondo, noi vogliamo redimere il mondo dai tiranni dell’ozio e dell’or. Durante il percorso del corteo siamo intervenuti per ribadire che il 1Maggio non è una giornata di festa ma di lotta internazionale, anticapitalista, antiautoritaria, antimilitarista e antifascista. Inoltre abbiamo messo in risalto la presenza impropria dello spezzone del PD con le varie motivazioni, così pure la condotta forcaiola e collaborazionista della CGIL. Nel comizio conclusivo abbiamo messo in risalto la passività dei riformisti al contrario e le loro iniziative platoniche come pure delle altre associazioni che si richiamano all’antifascismo di fronte alla gravissima situazione politica e ad un fascismo a cui è stata aperta la strada e che non se ne mai andato. Al decreto insicurezza, alla militarizzazione, ai genocidi, alla situazione palestinese. Ai pestaggi degli sbirri e delle squadracce private pagate dal padronato contro le lotte auto organizzate dei lavoratori, come quando c’era benito. Ai tagli sociali a favore delle armi e del profitto. Alle tante morti sul lavoro e al menefreghismo e la mancanza di prevenzione da parte dello stato e dei padroni e dei provvedimenti governativi che favoreggiano tale condotta, perfino con l’ obbligo di preavvisare l’ impresa di eventuali controlli che va a promuovere ulteriormente il lavoro nero e la migliaia di morti e l’ infinità di infortuni. Abbiamo messo in risalto la necessità dell’impegno personale, e del rilancio del sindacalismo rivoluzionario, libertario e dell’azione diretta che sappia difendere ma anche attaccare x le immediate conquiste come una settimana lavorativa di solo 4 giorni, un reddito universale garantito, il ripristino dei diritti e per il raggiungimento della futura società comunista Anarchica.

Federazione Anarchica Empolese e della Valdelsa

TORINO

Spezzone antimilitarista e anarchico al corteo del Primo Maggio a Torino

In occasione dell’importante appuntamento del Primo Maggio, in tante e tanti hanno scelto di attraversare lo spezzone rossonero promosso dall’Assemblea Antimilitarista e dalla Federazione Anarchica Torinese.

Una calda e gradevole giornata di sole ha fatto da cornice a una manifestazione combattiva che affonda le sue radici nelle imponenti rivendicazioni operaie di fine ‘800 per le otto ore lavorative. Un centinaio di antimilitarist* e anarchic* hanno sfilato in coda al corteo brandendo lo striscione “Pace tra gli oppressi, guerra agli oppressori”, segnando una netta distanza con coloro che formalmente si dichiarano contrari alla guerra, ma nei fatti, si schierano a favore di vecchi e nuovi imperialismi sotto la bandiera della resistenza, fornendo rinnovata linfa vitale a nazionalismi e guerre di religione che da sempre sono nemici di tutte le lotte che aspirano ad una reale emancipazione sociale.

Numerosi slogan e interventi hanno ricordato sia le pessime condizioni in cui versa chi è disoccupato o chi è costretto a sopravvivere di lavori precari e sottopagati, sia l’aumento delle morti sul lavoro, diretta conseguenza dalla cinica logica del profitto a tutti i costi. Stessa determinazione ha contraddistinto la necessità di denunciare fermamente la moltiplicazione degli sfratti, una piaga per coloro che non ce la fanno più a pagare fitto e bollette. Avere garantito un tetto sopra la testa si sta trasformando in un lusso per pochi privilegiati.

Ogni contributo portato in piazza ci ha tenuto a ribadire l’urgenza di opporsi all’escalation bellica che sempre più sta travolgendo le nostre esistenze, partendo dai nostri territori, dove le armi vengono prodotte e testate per poi essere utilizzate nei conflitti che insanguinano vaste aree del pianeta; dove la militarizzazione investe con insistenza le periferie più povere e arriva ad assediare scuole e insegnamento; dove Leonardo e Politecnico si stanno impegnando nella costruzione della Città dell’Aerospazio, un polo di ricerca finalizzato alla progettazione di congegni e tecniche militari sempre più micidiali e all’avanguardia per uccidere e avvelenare interi territori.

Le spese militari crescono inesorabilmente, così come i tagli ai servizi sociali fondamentali. L’industria bellica si arricchisce, mentre noi vediamo spalancarsi le porte della miseria e rischiamo di morire per mancanza di cure mediche adeguate.

Anche in questa occasione, non si è mancato di contestare le politiche del governo fascista, che oltre ad intensificare la retorica patriottica per arruolarci nell’impresa a difesa degli interessi nazionali e renderci complici di massacri di popolazioni civili, si sta servendo di leggi speciali che trattano le questioni sociali come affari di ordine pubblico, portando avanti una spietata guerra ai poveri – autoctoni e migranti – e una durissima repressione di qualsiasi forma di dissenso. Ci vogliono muti e rassegnati, se non addirittura servili.

La lotta di classe non è affatto un discorso relegato al passato. Lo sanno bene i burocrati del sindacalismo istituzionale e concertativo che fanno quotidianamente il gioco di chi prosciuga il nostro tempo e le nostre energie investite sul posto di lavoro, pur di continuare a estrarre ed accumulare capitale.

Purtroppo, il sindacalismo di base, nonostante il generoso impegno, fa sempre più fatica a intercettare il disagio sociale di coloro che vivono nella nostra città. Ne consegue che serve organizzarsi collettivamente e superare il clima prevalente di atomizzazione e diffidenza tra sfruttat*, se davvero vogliamo che la paura cambi di campo.

Siamo consapevoli che l’unica speranza che abbiamo di invertire la rotta, non può che essere quella di costruire e rinforzare reti di solidarietà e lotta in opposizione all’oppressione, allo sfruttamento, alle guerre volute e foraggiate da padroni e governanti.

Solo praticando l’azione diretta possiamo pensare di impensierire i potenti della terra.

Solo riportando al centro del dibattito il valore del disfattismo rivoluzionario e sostenendo attivamente i disertori di tutte le guerre degli stati, possiamo scongiurare il pericolo di un olocausto nucleare.

Solo dando vita a spazi politici non statali possiamo porre le basi per un mondo di libere ed eguali, senza stati, padroni, frontiere, eserciti e polizie.

Federazione Anarchica Torinese

Assemblea Antimilitarista – Torino

corso Palermo 46 – riunioni ogni martedì alle 20,30 – www.anarresinfo.org

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Come ogni anno tre gli appuntamenti per le realtà dell’anarchismo sociale in regione.

A Trieste il tradizionale corteo della mattina ha visto la partecipazione di alcune migliaia di persone: davanti la triplice e le realtà della sinistra più o meno istituzionale e dietro il corteo indetto in forma autonoma dal sindacati di base Cobas, Usb e Usi che ha visto alcune centinaia di presenze. Come Gruppo Anarchico Germinal eravamo presenti con un nostro spezzone e bandiere all’interno di questa parte della manifestazione e abbiamo anche diffuso massicciamente il nuovo numero di Germinal. Alla fine il corteo del sindacalismo di base ha concluso il percorso in una piazza alternativa rispetto alla corteo “ufficiale” dove vi sono stati alcuni interventi fra cui il nostro.

A Monfalcone grande successo del presidio indetto dal Caffè Esperanto in centro che ha visto un centinaio di partecipanti e ancora di più alla festa autogestita in un parco nel pomeriggio.

A Cervignano infine buona la partecipazione al settore di corteo promosso dalle realtà di base della bassa friulana dei comitati ambientali, del sindacalismo di base e dall’area libertaria.

Dopo le riuscite iniziative e presenze in piazza del 25 aprile a Pordenone, Udine e Trieste, un ulteriore giornata che conferma il radicamento in regione della nostra area politica.

Un compagno di Trieste

NAPOLI

RAGUSA