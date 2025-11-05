Presentazione I bando di illustrazione libertaria “Libertà è…”

Sabato 15 novembre a partire dalle ore 17:30 allo Spazio Anarchico 19 Luglio in via Rocco da Cesinale 16,18 a garbatella (metro B) presenteremo il I° Bando di Illustrazione libertaria “Libertà è…” con scadenza il 1 Dicembre 2025. Il regolamento del bando si può trovare sulla pagina web www.cafierofairoma.wordpress.com.
Il bando è stato lanciato per gli ottanta anni dalla fondazione del Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma (1945-2025). Parleremo di illustrazione libertaria rivolgendo uno sguardo anche alle opere che hanno attraversato il novecento ed oltre come ad esempio le copertine di alcune stampe dell’ottocento, alle cartoline antimilitariste, alle vignette satiriche, a Flavio Costantini, Ferru Piludu, J.P. Ducret, Elle Kappa e a tanti altri.
Nella locandina del Bando “Libertà è… “c’è la “Bandiera nera al Polo Nord” di Santiago Sierra del 2015. Un’immagine forte quella del drappo nero che supera i confini e i nazionalismi, tra le opere visuali e performative che restituiscono alla contemporaneità un’idea concreta di Libertà.
A seguire alle ore 20:00 ci sarà una cena su prenotazione ( per prenotare scrivere a : cafierofairoma@inventati.org) ed il ricavato andrà alla raccolta fondi per la Campagna Lo Spazio Anarchico 19 Luglio non si chiude.
Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma