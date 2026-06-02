Ode al moto perpetuo  

Io canto l’equilibrio del moto perpetuo

Io canto la vita che si muove silente

Io sussurro nell’aria in cui circolo e nuoto

Io mi avvito per strade, seguo tutta la gente

E fra tutta la gente porto il genio fecondo

Dell’ingegneria che sconfigge la fretta

Senza strepito o fumi che inquinino il mondo

Lode eterna, signori, per la mia bicicletta.

Lode eterna al pedale, al manubrio, alla ruota

Al fanale di dietro, alla dinamo avanti

Al campanellino, alla sua unica nota

Alla voce argentina che vi squilla l’attenti.

State attenti che questo è il vero progresso

Ed è il nesso che lega una tecnologia

Che senza ridurre il mondo ad un cesso

Ti moltiplica la tua stessa energia.

“La rivoluzione – compagni – arriverà in bicicletta”

Suola e pedale

Questo è il vero ideale.

Senza fretta – compagno – boicotta il motore

Senza fare rumore

Calpesta il potere.

Occhio al ginocchio

È lo stinco che stendo.

La rivoluzione sta già pedalando!

Il vibrante mormorio della ruota dentata

Dente a dente si insinua, dente a dente incatena

La catena trattiene l’energia liberata

E la libra veloce, precisa e serena

E la bicicletta – metaforicamente –

Simboleggia una vita che non sia foglia al vento

Ma passione e pensiero, sia corpo e sia mente

In cui si resta in piedi finché c’è movimento.

Circolare a tutti i movimentisti

Lettera aperta a chi vive lottando:

Ciclicamente, internazionalisti

Unitevi in ogni parte del mondo!

Non avrete da perder le vostre catene

Ma da stenderle fra le due ruote in tensione

Libertari, anarco-ciclisti conviene

Arrivarci a pedali alla rivoluzione!

“La rivoluzione – compagni – arriverà in

bicicletta!”

La salita ora è pesa

Verrà la discesa!

Senza fare rumore boicotta il motore

Senza fare rumore

Calpesta il potere.

Occhio al ginocchio

È lo stinco che stendo

La rivoluzione sta già pedalando!