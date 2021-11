Novità editoriali su Kropotkin

Edizioni Zero in Condotta

Luigi Fabbri

KROPOTKIN

pp. 128 EUR 10,00

ISBN 978-88-95950-71-6

Un inedito manoscritto di Luigi Fabbri – pubblicato oggi per la prima volta dopo più di cento anni – ci regala un’appassionata e appassionante introduzione alle idee e alla vita dell’anarchico Pëtr Kropotkin, in occasione del centesimo anniversario della morte.

Il testo, curato da Selva Varengo, è corredato di un’introduzione di Massimo Ortalli.

“La concezione anarchica di Kropotkin non è che la conclusione, la somma dei progressi dello spirito umano e dell’attività individuale e sociale in tutti i campi, anche in quelli più apparentemente avversari. La storia e la sua filosofia, le scienze naturali e biologiche, la criminologia, la morale, tutti i terreni su cui l’intelletto umano si è esercitato non gli sono estranei. Non solo non sono estranei a lui […] ma non sono estranei, questi vari rami dello scibile umano, al suo anarchismo. Anzi questo con quelli fanno come un tutto inscindibile.”

Luigi Fabbri (Fabriano 1877- Montevideo 1935), maestro di scuola, è stato una delle più importanti figure dell’anarchismo italiano e internazionale.

E’ disponibile l’opuscolo:

Massimo Ortalli – Le edizioni di Kropotkin in italiano

intervento

al convegno Solidarietà e rivoluzione, i cento anni di Kropotkin

Massenzatico (RE), Centro Studi Cucine del Popolo, 30-31 ottobre 2021

