La rivoluzione in pugno. Spagna 1936: antifascismo, rivoluzione sociale, autogestione

Tutti sanno che nel 1936, ormai 90 anni fa, in Spagna scoppiò una guerra civile. Ma ciò che spesso si ignora è che, mentre la classe operaia combatteva contro i golpisti, si lanciava in una rivoluzione sociale, forse la più radicale della storia, con magnifiche realizzazioni di autogestione.

Il colpo di Stato compiuto da una parte consistente dell’esercito, con l’appoggio dei proprietari terrieri, della borghesia e del clero, fu in realtà un tentativo di controrivoluzione preventiva.

In un paese con ventuno milioni di abitanti, il numero degli analfabeti è elevato. Più della metà della popolazione lavora nel settore agricolo. Il mondo rurale vive ancora secondo strutture sociali arcaiche: mentre 50.000 proprietari terrieri (compresa la Chiesa cattolica) possiedono la metà dei terreni coltivati, due milioni di contadini si dividono il dieci per cento di tali terreni.

L’industria, concentrata principalmente in Catalogna e nei Paesi Baschi, impiega due milioni di operai. I principali settori di questo comparto sono controllati da capitali stranieri (statunitensi, tedeschi, britannici, belgi e francesi).

La Chiesa conta 80.000 membri tra sacerdoti, frati e suore. Controlla l’istruzione e importanti settori della vita economica e sociale.

L’Esercito è un pilastro della società spagnola. Conta 15.000 ufficiali, che vivono del bilancio nazionale, così come i 64.000 agenti di polizia e della Guardia Civil incaricati di mantenere l’ordine sociale.

Per combattere questo sistema sociale, i lavoratori più consapevoli si riuniscono in diverse organizzazioni: il Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con la sua centrale sindacale, la Unión General de Trabajadores (UGT) che conta 1.400.000 iscritti; il Partido Comunista de España (PCE) con circa 13.000 iscritti; il Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), di orientamento trotzkista, e il movimento libertario, formato dalla Federación Anarquista Ibérica (FAI), la Juventudes Libertarias, Mujeres Libres e dalla centrale sindacale Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con circa 1.500.000 iscritti.

Nel 1931, senza spargimento di sangue, il re Alfonso XIII fu destituito e fu proclamata la Repubblica, accolta con entusiasmo. Ma il nuovo regime non soddisfece le aspirazioni del popolo. Non vi fu alcuna ridistribuzione delle terre e la repressione nei confronti della classe operaia fu altrettanto sanguinosa quanto sotto la monarchia. Ad esempio, nel 1934 una ribellione dei lavoratori delle Asturie (della CNT e dell’UGT) fu repressa con il fuoco e il sangue, con un bilancio terrificante: 3.000 morti, 7.000 feriti e decine di migliaia di incarcerati.

Nel febbraio del 1936 si tennero le elezioni generali, vinte da una coalizione di partiti di sinistra, il Fronte Popolare. Il nuovo governo concesse un’amnistia, ma i politici continuarono con le loro solite manovre. Nel maggio dello stesso anno la CNT aveva tenuto un congresso in cui, tra le altre cose, furono gettate le basi per la riorganizzazione sociale in vista della rivoluzione che si profilava all’orizzonte.

Nel luglio dello stesso anno, una serie di generali dell’Esercito, la Falange (fascismo spagnolo), la destra cattolica e gli integralisti tentano un colpo di Stato che in gran parte della Spagna fallisce grazie all’intervento del popolo, il quale lancia uno sciopero generale rivoluzionario. In Catalogna, dove l’anarchismo è egemone tra la classe operaia, il colpo di Stato viene anch’esso sventato, ma si mantiene la struttura giuridica repubblicana, sebbene venga creato un Comitato delle Milizie Antifasciste che assume la guida del governo regionale. In altre zone si verificano situazioni simili.

Si organizzano rapidamente delle milizie per combattere i fascisti e cercare di liberare le popolazioni cadute sotto il loro giogo. Nel campo libertario nascono una serie di colonne che, senza cadere nel militarismo, combatteranno sui campi di battaglia. Queste milizie della CNT-FAI lottano, prima di tutto, per abbattere il vecchio mondo degli aristocratici, dei capitalisti, dei militari e dei preti, e per aprire le porte alla rivoluzione sociale, al comunismo anarchico.

Collettivizzazione industriale

Nelle retrovie sta nascendo una nuova vita. La rivoluzione sociale in atto in Spagna mette in pratica il grande principio della Prima Internazionale: «L’emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi». Prevalgono i principi libertari; le decisioni vengono dalla base. Sono i sindacati che, all’interno delle aziende, si appropriano dei mezzi di produzione e decidono sul loro nuovo impiego.

La produzione deve continuare. L’assemblea dei lavoratori decide in merito alla nuova organizzazione della fabbrica. I padroni, la maggior parte degli ingegneri e dei tecnici, in genere vicini ai fascisti, sono fuggiti. Tra i lavoratori addetti alla produzione viene eletto un comitato d’impresa e tutti si impegnano per migliorare la vita collettiva: riduzione dell’orario di lavoro, aumento dei salari, assistenza sanitaria, sicurezza pensionistica, il tutto senza tralasciare il miglioramento delle condizioni di lavoro e di igiene. Si preoccupano persino del futuro, creando laboratori di ricerca.

La varietà delle situazioni comporta esperienze diverse. In alcuni settori in cui la CNT è particolarmente forte, gli operai gestiscono un intero ramo industriale, dalla materia prima alla vendita del prodotto finito; si tratta quindi di una socializzazione. A volte, i lavoratori gestiscono una sola impresa del settore: in questo caso si parla di collettivizzazione.

Le condizioni imposte dalla guerra civile ostacolano lo sviluppo dell’industria collettivizzata a causa della mancanza di materie prime, capitali, tecnici… Tuttavia, questa industria nelle mani dei lavoratori fa vivere il Paese. Basandosi sulle idee libertarie, i lavoratori sono stati in grado di produrre senza capi e senza disciplina militare; hanno preso in mano il proprio destino votando le decisioni importanti in assemblea generale e hanno lavorato, non per arricchire un padrone, ma per il bene di tutti.

In città come Barcellona i trasporti sono gestiti dai lavoratori: tram, autobus, metropolitana, taxi e ferrovie. Anche le officine e i depositi sono amministrati dai lavoratori. Si aumentano gli stipendi, cercando di uniformarli, e si introduce la settimana lavorativa di 40 ore.

A causa della guerra, l’approvvigionamento delle città principali risulterà difficile. Le grandi aziende alimentari vengono sequestrate e, nella maggior parte dei casi, trasformate in luoghi di ristorazione a prezzi modici.

Per quanto riguarda l’industria alimentare, le aziende vengono collettivizzate ponendo l’accento sulla qualità dei prodotti, allontanandosi dal profitto capitalistico. Tutti questi miglioramenti sono costati molto denaro alle industrie socializzate, denaro che è stato possibile ottenere grazie all’impegno e alla volontà dei lavoratori.

Si è inoltre deciso di sostenere le milizie e altre collettività danneggiate dalla mancanza di materie prime.

Collettivizzazione agraria

In campagna la vita non può fermarsi nel luglio del 1936; il raccolto incombe e bisogna occuparsi dei terreni degli ex proprietari terrieri. I terreni abbandonati vengono confiscati, i contadini contribuiscono volontariamente all’opera collettiva mettendo a disposizione i propri macchinari e il proprio bestiame, il lavoro viene organizzato collettivamente. Le condizioni di vita di ciascuno migliorano immediatamente. La produzione aumenta grazie alla conquista dei latifondi o delle riserve di caccia e a uno sfruttamento più razionale della campagna. La gestione collettiva dei profitti permette di procurarsi macchinari e di realizzare opere indispensabili come ospedali, scuole, canali di irrigazione, ecc. Sono centinaia di migliaia di uomini e donne che prendono in mano il proprio destino.

Vengono create 350 collettività in Catalogna, 500 nel Levante, 450 in Aragona (dove il 75% dei terreni è collettivizzato) e 240 nella Nuova Castiglia. Anche in Andalusia e in Estremadura. Ognuna presenta caratteristiche proprie, poiché le decisioni vengono prese nelle assemblee generali dei collettivisti.

Per quanto riguarda l’esportazione al di fuori del sistema collettivista, si comprende immediatamente la necessità di unirsi in federazioni in cui una cassa di compensazione garantisca l’equilibrio tra collettività ricche e collettività povere. Viene inoltre organizzata la distribuzione dei prodotti alimentari, in modo che questi passino direttamente dal produttore al distributore, senza speculazioni da parte degli intermediari.

Sanità

Nel 1936 la situazione sanitaria in Spagna era catastrofica. In particolare, la mortalità infantile era molto elevata e le conseguenze della guerra avrebbero aggravato i problemi. Non esisteva un sistema sanitario nazionale, ma c’erano molte mutue sanitarie create dai sindacati. Si cercò di unificare tutto questo, anche se era un’impresa complessa.

In un anno di rivoluzione vengono creati numerosi nuovi ospedali. Le tariffe delle visite mediche e degli interventi chirurgici sono controllate dal Sindacato della Sanità. Talvolta si utilizzano le strutture dei conventi e di altri edifici religiosi per allestire ospedali. L’obiettivo è quello di garantire l’assistenza sanitaria a tutti gli strati della popolazione, in particolare alla classe operaia, che era stata trascurata. A Barcellona viene creato l’Istituto di Puericultura e Maternità Louise Michel, che si occupata dei bambini dai 2 mesi ai 4 anni, sia dal punto di vista medico che psicologico. Lo stesso centro organizzata corsi per le donne incinte e creata una scuola di Puericultura.

Istruzione

L’anarchismo ritiene indispensabile, ai fini dell’emancipazione della classe operaia, che questa raggiunga un elevato livello di istruzione. In Spagna l’istruzione primaria era per lo più affidata agli ordini religiosi, mentre l’accesso all’università era riservato esclusivamente alle classi privilegiate. Dall’inizio del XX secolo erano state create numerose scuole razionaliste, seguendo il modello della Scuola Moderna di Francisco Ferrer, nelle quali veniva impartita ai figli dei lavoratori (e non solo) un’istruzione scientifica, lontana dal dogmatismo, enciclopedica e con coeducazione dei sessi. Queste scuole furono fondate dai sindacati o dagli atenei libertari di quartiere. Allo scoppio della Rivoluzione esse si moltiplicarono e, in alcuni casi, si fusero con le scuole pubbliche nel tentativo di estendere l’istruzione a tutta la popolazione infantile e giovanile. Furono creati anche centri di istruzione secondaria e, almeno in un caso, una scuola di formazione professionale agraria in regime di convitto.

Guerra e controrivoluzione

La guerra civile è in realtà una lotta del popolo spagnolo contro il fascismo europeo. Fin dal pronunciamento del luglio 1936, i golpisti furono aiutati dalla Germania nazista e dall’Italia fascista. Ma anche – e questo non si dice spesso – dalle aziende statunitensi Ford (che forniva camion) e Shell (che forniva carburante). Oltre al “non intervento” decretato da Francia e Regno Unito, che in realtà favorì l’esercito golpista.

Solo l’Unione Sovietica aiutò la Repubblica, ma in modo del tutto opportunistico e alimentando la controrivoluzione. Il Partito Comunista incanalò in modo selettivo gli aiuti sovietici, oltre a conquistare posizioni chiave nella gerarchia militare repubblicana. Il corollario di tutto ciò portò agli eventi del maggio 1937, in cui gli anarchici furono attaccati a Barcellona dalle milizie comuniste con il consenso del potere repubblicano. Unità militari controllate dai comunisti smantellarono le collettività agricole in Aragona.

Per ragioni di unità antifascista, il movimento libertario aveva in molti casi rinunciato ai propri principi, come l’accettazione della militarizzazione delle milizie o la partecipazione agli organi amministrativi e di potere dello Stato (non dimentichiamo i ministri della CNT). Questa rinuncia ai principi è una delle “chiavi” della sconfitta nel campo repubblicano.

La sconfitta militare portò all’ascesa del fascismo, con il «generalissimo» Francisco Franco, e a una brutale repressione che causò centinaia di migliaia di esiliati, incarcerati e fucilati.

Il regime fascista durò fino alla morte del dittatore nel 1975. Seguì una «transizione» verso la democrazia concordata tra gli eredi del franchismo e i partiti dell’opposizione, un patto in cui la Chiesa cattolica ebbe un ruolo determinante. Non sarebbero state richieste responsabilità per i crimini e la repressione del franchismo.

A novant’anni dalla Rivoluzione, cosa ne rimane? Beh, ben poco. Il suo ricordo viene sistematicamente cancellato, così come i suoi risultati; si parla della guerra solo come di un conflitto tra fascisti e antifascisti, e viene persino banalizzata. I sindacati sono comprati dallo Stato e al servizio del padronato. Ma la situazione sociale continua ad essere penosa per la classe lavoratrice, con salari bassi e tanta disoccupazione. E con i neofascisti che se ne vanno in giro a loro piacimento. Ma tutto può ancora cambiare…

Alfredo González