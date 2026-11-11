Torino. Azioni dirette e piazze antimilitariste

Ogni 4 novembre lo Stato italiano celebra le forze armate e l’unità nazionale: 600.000 morti per spostare un confine.

Come ogni anno gli antimilitaristi hanno fatto azioni dirette e sono scesi in piazza contro la guerra e chi la arma, contro la retorica nazionalista e l’arruolamento dei corpi e delle coscienze.

Il 7 novembre una vivace piazza antimilitarista si è raccolta in via Roma di fronte all’ingresso di Galleria San Federico, dove ha sede il Distretto Aerospaziale Piemontese.

Il DAP è un think thank politico e imprenditoriale che sostiene l’industria bellica aerospaziale, una creatura del ministro della guerra Crosetto.

Numerosi interventi, l’azione performante di Salvatore sulla diserzione e il canzoniere antimilitarista del Cor’occhio, hanno caratterizzato una giornata di informazione e lotta che conclude la settimana dei Senzapatria.

Settimana cominciata con lo spezzone antimilitarista al grande corteo dello sciopero internazionale contro la guerra del 30 ottobre, proseguita il 4 novembre con le azioni dirette alla Leonardo di Caselle, al cantiere della Città dell’aerospazio e agli alti comandi militari del Piemonte. Lo striscione “spezziamo le ali al militarismo” è stato aperto all’ingresso dello stabilimento di Leonardo a Caselle. I guardiani si sono affrettati a chiudere il cancello.

Dietro a inferriate e filo spinato si costruiscono i cacciabombardieri Eurofighter Typhoon. Alla Leonardo di Caselle, dal 2035, verrà costruito il Gcap, il cacciabombardiere di sesta generazione.

Altro blocco all’ingresso del cantiere della Città dell’aerospazio, un centro di eccellenza per l’industria bellica aerospaziale promosso dal colosso armiero Leonardo e dal Politecnico.

Politecnico che, nei fatti, accelera il processo di integrazione nel complesso militare industriale. La ricerca al servizio della guerra.

Un ultimo simbolico blocco è stato fatto agli alti comandi militari del Piemonte, dove è stato aperto lo striscione “Miliardi per i militari. Per noi miseria e repressione”

La martellante retorica patriottica, la litania governativa sulla “sicurezza” sono il cemento di un discorso pubblico che normalizza il permanente stato di guerra in cui siamo forzati a vivere.

Non solo. Negli ultimi anni i governi hanno fatto una lunga campagna di arruolamento.

Servono corpi giovani ed obbedienti per rinforzare le forze armate, che si apprestano a costituire una “riserva” militare di 10.000 soldati che potrebbe preludere ad una graduale reintroduzione della leva obbligatoria.

Disertiamo la guerra e chi la arma.

Siamo a fianco di chi, in ogni geografia di questo mondo, diserta la guerra, si batte contro le frontiere, lotta a fianco di chi vuole un mondo senza sfruttati e senza sfruttatori.

Bruciamo tutte le bandiere nazionali, disertiamo tutti gli eserciti!

Per l’Assemblea Antimilitarista e la Federazione Anarchica Torinese

L’incaricat*

La Spezia per i disertori

Dopo le grandi mobilitazioni del 30 ottobre e quelle dello scorso anno in questa città e in Europa contro il riarmo, la guerra, per la giustizia sociale, vogliamo ricordare il 4 novembre non come la festa delle forze armate ma per quello che realmente avvenne, la fine della prima guerra mondiale che l’Italia aveva compiuto invadendo l’Austria. Una guerra costata più di 20 milioni di morti tra militari e civili. Un disastro, una devastazione mai vista prima.

Il disastro della guerra non va celebrato come una vittoria ricordando il valore delle forze armate, ma le loro vite spezzate ingiustamente per la brama di potere dei governi nazionalisti e guerrafondai. Le forze armate non sono fanfare, bande musicali, belle divise impomatate come si vede in questi giorni per le vie della città. Sono corpi devastati, uniformi sporche di fango e di sangue, trincee lugubri, arti mozzati, pianti, sofferenza.

Oggi come allora le guerre uccidono, spezzano vite, privano i giovani del loro futuro.

Oggi come allora si riarma, si appoggiano guerre che non sembrano avere fine, quando i popoli chiedono pace, futuro e dignità, risorse per scuole e ospedali, la fine del carovita che proprio le guerre fanno accrescere.

E dunque il 4 novembre va ricordato con lo spirito di chi ripudia e diserta le armi, boicottando guerre e militarismo, sabotando la retorica bellica dell’eroismo e del martirio, stando al fianco dei disertori di ogni nazionalità. Così come la ripudiarono tutti coloro che disertarono la Grande Guerra, schierandosi contro le violenze che si producevano al fronte e che ancora oggi si producono.

Oggi rinominiamo simbolicamente questo ponte, intitolato ancora una volta alla memoria militare e perfino fascista. Lo dedichiamo invece a tutti i disertori delle guerre; ai difensori della vita contro le società dell’odio e della morte. Per un’umanità senza guerre, un’umanità disarmata.

Speziamolearmi.org

Reggio Emilia

Nel pomeriggio del 7 novembre una cinquantina di persone si sono riunite in Piazza del Monte, al presidio organizzato dall’assemblea antimilitarista di Reggio Emilia per denunciare la celebrazione delle forze armate del 4 novembre, le politiche di guerra, i genocidi, le spese militari e per ribadire una volta di più il valore e la necessità della diserzione come pratica cosciente di lotta antimilitarista.

Dopo il presidio, molte delle persone presenti si sono spostate al circolo Berneri per partecipare alla serata sulla repressione organizzata dalla FAI Reggiana. L’intervento dell’avvocato Fausto Gianelli è stato seguito da un ricco dibattito che ha toccato le diverse facce della politica repressiva e la sua evoluzione negli ultimi vent’anni.

J.Scaltriti

Livorno

In occasione del 4 novembre siamo scesi in piazza come Coordinamento Antimilitarista Livornese insieme al Gruppo Autonomo Portuali, al Movimento non violento e al collettivo di studenti medi Scuola di Carta per opporci alla celebrazione militarista della prima guerra mondiale, contro tutti gli eserciti, in solidarietà con i disertori di tutte le guerre, contro il ritorno della leva militare.

Al mattino il Coordinamento è stato invitato in un liceo occupato per affrontare insieme le tematiche caratterizzanti dell’antimilitarismo: un messaggio forte e chiaro contro la retorica di guerra, che nella giornata del 4 novembre si fa ancor più pesante, e contro la militarizzazione delle scuole. Nel pomeriggio un corteo si è mosso dal luogo classico delle celebrazioni militariste, il Monumento ai caduti nella centralissima Piazza Magenta, ed ha raggiunto il Liceo Niccolini Palli occupato, per portare solidarietà alla lotta studentesca, che in questi giorni sta coinvolgendo tutte le scuole superiori di Livorno. Alla fine del corteo il Coordinamento ha raggiunto il presidio organizzato dal Gruppo Autonomo Portuali per dare sostegno allo sciopero istantaneo lanciato per bloccare le operazioni di movimentazione “merci”di una nave militare statunitense con carico militare.

Il 4 novembre non è la nostra festa. Disertiamo le vostre guerre! Antimilitarist* sempre!

L’incaricat*