Da più di un mese dalle otto di sera Piazza Libertà a Trieste, davanti alla stazione ferroviaria, rimane un luogo deserto, abitato da pochi passanti e un paio di camionette presenti per garantire “il regolare svolgimento delle attività di socialità, di intrattenimento, svago, di libera circolazione e delle iniziative economiche”. Questo ha dichiarato il questore negando la piazza in una delle ultime prescrizioni ricevute da chi in quella piazza porta da anni pasti caldi, coperte, vestiti e cure a chi a Trieste si trova in difficoltà, sia perché in arrivo dalla rotta balcanica, sia perché intrappolato da un sistema di “accoglienza” studiato per allontanare dalle strutture esistenti chi intraprende un percorso per richiedere asilo. L’assistenza viene così ridotta a un paio d’ore giornaliere e negata nel fine settimana. Evidentemente nel fine settimana la necessità di socialità della città deve avere addirittura la meglio e negare ogni tipo di assistenza.

Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, nel Porto Vecchio alle spalle della stazione, due persone sono morte nell’incendio del Magazzino 18, dove avevano cercato riparo. Non si tratta di un incidente, una fatalità, ma l’esito prevedibile di una strategia istituzionale. Sono infatti precise scelte delle istituzioni ad aver colpevolmente creato le condizioni per cui queste morti sono successe, succedono e, senza un cambio radicale, senza dubbio succederanno ancora.

Per capire come possano le istituzioni attivamente negare il diritto all’accoglienza si può partire dall’ufficio Immigrazione della questura. Attualmente il diritto all’accoglienza scatta quando una persona manifesta la volontà di chiedere protezione, e la domanda andrebbe registrata in pochi giorni. A Trieste, denuncia il Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), la questura rinvia invece l’accesso alla procedura di alcuni mesi, consegnando semplici inviti a ripresentarsi. Si tratta di un foglio con una data, senza alcuna traccia della richiesta già espressa, pertanto non valida a considerare manifesta la volontà di chiedere protezione. Una strategia deliberata e studiata per lasciare chi riceve questo foglio al di fuori di ogni tutela.

Il risultato è crudelmente efficace. Se da una parte un centinaio di persone dormono per strada o nei magazzini di Porto Vecchio, con picchi più alti nei mesi estivi, dall’altra nell’intera rete cittadina si trovano in media altrettanti posti vuoti. Posti destinati a rimanere vuoti, mentre chi dorme per strada cerca ripari di fortuna sgomberati periodicamente con grandi operazioni di polizia e mediatiche. Le istituzioni fabbricano l’emergenza, i politici invocano l’ordine, il tutto in una violazione strutturale dei diritti.

In Piazza Libertà e in tutta l’accoglienza diffusa di Trieste, grazie alle numerose associazioni attive, questa macchina viene messa in discussione. Non si tratta solo di puro assistenzialismo, ma di una presenza politica che ogni giorno aggiunge granelli, danneggiando gli ingranaggi che vogliono mostrare gli immigrati come un problema di sicurezza e fare forza su una visione classista della società. È questa presenza che la questura ha deciso di colpire con le sue prescrizioni. Chi non rispetta i divieti rischia fino a tre mesi di arresto.

Non è un fulmine a ciel sereno. In primavera il sindaco Dipiazza aveva promesso di chiudere la piazza, e si parla di oltre un milione di euro stanziati per recintarla. Controlli, restrizioni, prescrizioni: comune, prefettura e questura procedono di concerto in una campagna di intimidazione contro chi porta solidarietà concreta.

Nella notte del 1° novembre un fuoco acceso al piano terra del Magazzino 18, con ogni probabilità per scaldarsi, ha riempito di fumo l’edificio. Al piano di sopra sono stati trovati due corpi. Il presidente della regione Fedriga ha insistito sul fatto che le vittime fossero estranee al sistema di accoglienza. È vero, ed è proprio questo il punto. I magazzini del Porto Vecchio sono il posto dove finisce chiunque questa città respinge: richiedenti asilo in attesa dell’appuntamento, persone in transito, chi ha in tasca un’espulsione che nessuno esegue, chi semplicemente non ha un tetto. Negli ultimi dodici mesi sono quattro i morti in questi magazzini. Un dormitorio a bassa soglia e l’utilizzo dei letti al momento vuoti permetterebbe di dare riparo a chiunque. Dai fogli di appuntamento, gli sgomberi periodici di ripari fino alle prescrizioni per chi porta solidarietà in piazza: ognuna di queste scelte spinge le persone più lontano dagli sguardi e maggiormente in pericolo.

Nonostante le restrizioni, in questi giorni Piazza Libertà non si è svuotata, né di persone, né di significato. Il 30 ottobre vi si è chiuso il corteo dello sciopero generale, con oltre cinquemila persone l’appello a essere presenti in quegli spazi. Il 2 novembre centinaia di persone sono tornate per ribadire che a Trieste si muore di abbandono istituzionale. Alcune persone hanno condiviso le esperienze lungo la rotta e hanno ribadito l’importanza di presidiare un posto e una esperienza come quella di Piazza Libertà. La gente si è poi spostata in maniera spontanea verso i vicini spazi di Via Gioia, denunciando la violenza di negare quegli spazi a chi dorme per strada. L’ex mercato di via Gioia è uno spazio comunale inutilizzato da anni. Le associazioni chiedono da tempo di farne un dormitorio a bassa soglia, il comune continua a rifiutare.

La risposta delle istituzioni è arrivata il 5 novembre: un’operazione interforze nel Porto Vecchio, una cinquantina di persone rintracciate e la “messa in sicurezza” di magazzini diroccati. Unico effetto concreto è stato quello di lasciare in strada e senza coperte persone, con un foglio recante l’indirizzo di uno spazio a capienza già superata. Venerdì 6 novembre un secondo presidio in Piazza Libertà ha di nuovo avvicinato gli spazi di Via Gioia e ha provato a liberare quello spazio. La risposta sono state le cariche. Il tentativo di aprire il dormitorio è stato un gesto importante e generoso che, come da copione, è stato subito represso dalle forze del disordine. I giornali hanno saputo solamente evidenziare le tensioni della giornata, etichettando come estremiste le diverse anime che hanno popolato quella piazza e come violenza un petardo lanciato.

La realtà dei fatti è che in Piazza Libertà si è trovato chi di fronte alla violenza, all’arroganza, al disprezzo per la vita umana sa che può e deve agire. La vera violenza è vivere in un mondo intollerabile pensando che, in fondo, sia giusto così.

MN