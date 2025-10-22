Nessuna pace con lo stato e il capitale! Scioperi in Grecia: passa la giornata lavorativa di 13 ore

Sordo di fronte all’ondata di scioperi e proteste il parlamento di Atene ha approvato il 16 ottobre scorso la legge Georgiadis che prevede, tra l’altro, l’estensione della giornata lavorativa a 13 ore, e porta l’età pensionabile a 74 anni. Pubblichiamo un comunicato dell’Organizzazione Anarchica Politica – Federazione di Collettivi (APO) parte dell’Internazionale di Federazioni Anarchiche. L’APO ha partecipato alle mobilitazioni delle ultime settimane in Grecia contro la nuova riforma contro la classe lavoratrice, scendendo in piazza anche lo scorso 14 ottobre durante lo sciopero generale in occasione del quale è stato diffuso questo comunicato.

Sciopero generale contro la nuova legge anti-lavoratori, contro la schiavitù salariale, il terrore dei datori di lavoro e la repressione dello Stato

Siamo in un periodo di escalation diffusa dell’attacco delle élite politiche ed economiche contro i poveri, attraverso sempre più profonde ristrutturazioni antisociali in ogni aspetto della vita quotidiana, con l’approvazione di una serie di leggi relative alla sanità, all’istruzione, al lavoro, all’alloggio, alla fiscalità, all’espressione politica e sociale, alla giustizia e alla natura. Lo Stato e i padroni mirano a uno sfruttamento ancora maggiore dei poveri, aggravando costantemente le condizioni di oppressione. Questa spinta verso l’imposizione del totalitarismo moderno, guidata dal governo neoliberista di estrema destra di Nuova Democrazia, si riflette in una serie di riforme di ristrutturazione che servono gli obiettivi dichiarati e di lunga data della classe dirigente, indipendentemente dalla gestione politica. In realtà, tuttavia, il motivo per cui oggi la destra impone con tanta facilità l’egemonia del neoliberismo ed estende la sua politica di attacco ai lavoratori, ai

disoccupati e a tutti coloro che si trovano in condizioni di disagio è perché l’amministrazione politica precedente, il governo socialdemocratico, a nome della sinistra radicale, ha schiacciato i movimenti, diffuso illusioni e delusioni in ampie fasce della società solo per aggiungere un altro mattone all’edificio del totalitarismo moderno e rafforzare ulteriormente la convinzione che non ci sia alternativa per i poveri, nessun altro mondo al di là di quello dello Stato e del capitalismo.

L’attuazione del modello neoliberista nel campo del lavoro, attraverso continue riforme antisociali,

ha creato condizioni di estremo sfruttamento e terrore nel mondo del lavoro salariato. Orari di lavoro flessibili, lavoro non dichiarato e non registrato, assenza di misure di protezione sul posto di lavoro, abolizione della domenica libera e della giornata lavorativa di 8 ore, deregolamentazione dei licenziamenti, intimidazioni quotidiane e minaccia di disoccupazione, espansione di forme di lavoro con diritti limitati come il lavoro “freelance”, l’intensificazione del lavoro e i licenziamenti

per ritorsione in risposta alle richieste dei lavoratori sono le armi che lo Stato ha messo nelle mani dei datori di lavoro per un ulteriore sfruttamento dei lavoratori. In questa direzione del modello neoliberista, un ruolo decisivo è stato svolto dal disegno di legge anti-lavoratori Hatzidakis, che non è stato ispirato esclusivamente dall’attuale amministrazione di estrema destra, ma si è basato sulla precedente legislazione anti-lavoratori approvata sotto SYRIZA e ha aperto la strada a un crescente sfruttamento della classe lavoratrice attraverso nuove leggi mostruose come il disegno di legge Georgiadis.

Grazie a questa legge, diversi datori di lavoro possono ora assumere un lavoratore per un massimo di 13 ore al giorno e sei giorni alla settimana, condizioni che erano già state gradualmente normalizzate. A seguito di questa serie di leggi e disegni di legge, l’attuale ministro del Lavoro, Niki Kerameos, sta introducendo un altro disegno di legge anti-lavoro in base al quale un singolo datore di lavoro avrà ora il diritto di assumere un lavoratore per un massimo di 13 ore al giorno, intensificando la flessibilizzazione dell’orario di lavoro durante tutto l’anno ed eliminando la retribuzione degli straordinari. Lo Stato e i padroni stanno cercando di ribaltare i diritti dei lavoratori (che sono precedenti punti di compromesso nella lotta di classe tra padroni e lavoratori) che sono stati conquistati con dure e sanguinose lotte in passato, come la giornata lavorativa di 8 ore e il diritto di sciopero. Questa è la direzione presa dal nuovo disegno di legge anti-lavoratori che sta per essere votato, in base al quale il tempo libero dei lavoratori sarà demolito e questi ultimi saranno trasformati in “risorse” per le esigenze del capitale, “disponibili” in qualsiasi momento per soddisfare i capricci dei loro padroni.

Tutte queste “eccezioni” sono proprio quelle che sono state ufficialmente sancite dalla legge negli ultimi decenni di continua ristrutturazione, sancendo il dissanguamento e la morte della società, il suo sacrificio sull’altare dei profitti dei datori di lavoro. In questo contesto, noi, gli sfruttati e gli oppressi, continuiamo a pagare con il nostro sangue il mantenimento e la riproduzione del barbaro sistema di sfruttamento e oppressione che domina, uccide e impoverisce. Lo dimostrano le decine di omicidi di lavoratori nelle fabbriche che praticano la schiavitù moderna, con 152 casi già registrati solo nei primi nove mesi del 2025, mentre più di 235 lavoratori sono rimasti gravemente feriti. Perché il perpetuarsi del potere e dei profitti dei governanti economici e politici dipendono dall’intensificazione dello sfruttamento della nostra classe, dal saccheggio delle nostre vite, dal silenzio e dalla repressione di tutti coloro che rifiutano di accettare questa barbarie come unica prospettiva.

Dal genocidio in corso del popolo palestinese e dal suo sfollamento dalla propria terra, culminato in 77 anni di atrocità commesse in Palestina dai macellai di Israele, alla guerra in Ucraina che dura ormai da tre anni, dall’invasione russa, che lascia dietro di sé migliaia di morti, persone impoverite e sradicate, agli omicidi quotidiani dei lavoratori nelle fabbriche che praticano lo sfruttamento, alla detenzione nei campi di internamento e agli omicidi dei migranti alle frontiere terrestri e marittime della Fortezza Europa, alle morti negli ospedali a corto di personale e sui treni fatiscenti e trascurati, agli incendi che ogni anno bruciano le foreste e i loro ecosistemi e distruggono le comunità locali, il sistema capitalista di Stato non ha altro da offrire che morte, guerra, sradicamento e sfruttamento.

La difesa degli interessi, dei bisogni, delle vite e della dignità della classe lavoratrice passa attraverso un’azione collettiva, coordinata orizzontalmente e dal basso. L’organizzazione della nostra resistenza è di fondamentale importanza, specialmente in un periodo di attacchi sistematici e organizzati da parte dello Stato e del sistema capitalista. La collettivizzazione, l’azione comune e la comprensione reciproca fondate sui valori anarchici sono i nostri strumenti contro il totalitarismo moderno dello Stato e del capitale, contro i loro tentativi di convincerci che la storia è giunta al termine, che non c’è alcuna prospettiva al di là del presente distopico e del sistema di potere che lo crea, e che se scegliamo la via della lotta e della dignità, saremo schiacciati. Su ogni fronte aperto della lotta sociale e di classe, dove si manifesta l’aggressione dello Stato e del capitale, cerchiamo di radicalizzare le lotte collegandole alla visione sociale universale dell’emancipazione sociale e di classe, proponendo l’unica via d’uscita realistica per gli oppressi: l’organizzazione della lotta per la rivoluzione sociale, l’anarchia e il comunismo libertario. Per costruire una società emancipata basata sulla dignità, la giustizia, la libertà, la solidarietà, un mondo senza sfruttamento e oppressione di un essere umano da parte di un altro!

TUTTO PER TUTTI

Salute – Istruzione – Cibo – Alloggio – Trasporti

TUTTO NELLE MANI DELLA SOCIETÀ

RESISTENZA RADICALE – AUTORGANIZZAZIONE SOCIALE – SOLIDARIETÀ DI CLASSE

NESSUN ALTRO MONDO È POSSIBILE FINCHÉ ESISTONO LO STATO E IL CAPITALISMO

LIBERTÀ PER LA PALESTINA

NON DIMENTICHIAMO – NON PERDONIAMO IL CRIMINE DI STATO A TEMPI

ORGANIZZAZIONE E LOTTA PER LA RIVOLUZIONE SOCIALE, L’ANARCHIA E IL COMUNISMO LIBERTARIO

Organizzazione Politica Anarchica – Federazione di Collettivi