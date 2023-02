Comunicato Gruppo Bakunin FAI Roma & Lazio

Comunicato del gruppo Bakunin Fai Roma & Lazio in risposta alla richiesta di un’intervista da parte di una giornalista di La7 a seguito della manifestazione di sabato 28 gennaio a Roma in piazza Trilussa a Trastevere.

Ciao Sara

non abbiamo problemi a confrontarci sui diversi percorsi che portiamo avanti come gruppo e sulle varie tematiche che affrontiamo, ma poiché riteniamo che il motivo del tuo servizio sia la vicenda di Alfredo Cospito, precisiamo:

– che sia allucinante che la stampa mainstream non parli di un prigioniero in sciopero della fame da 101 giorni che rischia di morire a brevissimo;

– che, quando ne parla, vengano criminalizzatə tuttə coloro che esprimono solidarietà a Cospito;

– che non ci sia alcuna volontà di segnalare che Cospito ha già scontato la pena per il ferimento di Adinolfi e che l’unico motivo per cui viene condannato all’ergastolo ostativo e al 41 bis è per un petardo di 300 grammi di polvere pirica che non ha fatto morti né feriti, a differenza delle stragi che hanno insanguinato l’Italia che, dopo aver inquisito ed ucciso degli anarchici, non hanno visto nessun colpevole ad eccezione degli agenti dei servizi segreti;

– che la condanna al 41 bis dipenda solo dalle sue posizioni politiche, con cui peraltro non siamo d’accordo, che lui difende e propaganda sulla stampa e sui siti della sua area politica e non dal suo “dare ordini” a qualcuno. “Ordini” che, come saprebbe chiunque conoscesse le nostre realtà, nessun anarchico accetterebbe;

– che la strage di cui sia accusato Cospito non sia mai avvenuta ma se la siano solo inventata giudiziariamente a differenza delle altre che hanno realizzato e per le quali ci hanno accusato in passato.

Per questi motivi non vogliamo partecipare a questo circo mediatico e non ci interessa una tua intervista.

Ti facciamo presente che noi siamo un gruppo della Federazione Anarchica Italiana, organizzazione dellə anarchicə di lingua italiana esistente dal 1945, che ha metodi di lotta diversi dalla Federazione Anarchica Informale, che è quella di cui è accusato di far parte Alfredo Cospito.

Nonostante la differenza di metodo denunciamo con forza la tortura contro Alfredo e la repressione verso il movimento tutto. Qui trovi un comunicato della nostra Federazione sull’argomento

Buona giornata

Gruppo Mikhail Bakunin – Federazione Anarchica Italiana di Roma & Lazio