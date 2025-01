Campagna abbonamenti 2025

Nell’appello per la campagna abbonamenti dello scorso anno scrivevamo: “Anche il 2023 sta per finire, un altro anno segnato dagli attacchi sempre più devastanti portati da stati e padroni ai redditi, alle vite, ai corpi di chi vive del proprio lavoro, di chi sopravvive sotto le bombe, di chi cerca di mettersi di traverso per cambiare qualcosa, di chi vuole fermare la barbarie. Di chi diserta, di chi sciopera, di chi costruisce.” E dobbiamo notare che la situazione non è migliorata, ma peggiorata in modo sostanziale. Le guerre sono sempre più crudeli, dai teatri più seguiti come est Europa e Medio Oriente a quelle che continuano in silenzio a mietere vittime civili. Come in Sudan e nel resto dell’Africa, dove gli eserciti europei danno manforte a dittatori e signori della guerra per depredare risorse e intercettare le migrazioni prima che giungano in Europa. In Italia, anche la guerra ai poveri è sempre più crudele, con le poche sicurezze rimaste alla classe lavoratrice che scompaiono sotto i colpi di governo e padronato. Con i continui omicidi sul lavoro. Con lo smantellamento di sanità e istruzione pubblica. Con la militarizzazione della società e le politiche autoritarie e liberticide introdotte senza più filtri. Inutile cercare di informarsi su tutti questi orrori sulla stampa e sui media tradizionali, che sono sempre più ridotti a essere diffusori delle veline del governo.

Umanità Nova è rimasta uno dei pochi mezzi di informazione che chiama le cose col loro nome, e che parte dal punto di vista giusto: quello delle vittime delle guerre, dell’impoverimento, della precarizzazione della vita. Ma anche, e non potrebbe essere altrimenti, da quello di chi si oppone, di chi lotta. Come scrivevamo lo scorso anno: di chi diserta, di chi sciopera, di chi costruisce. Umanità Nova pubblica articoli di informazione e analisi, resoconti delle mobilitazioni e delle iniziative sui territori, degli scioperi, e anche interviste e corrispondenze con realtà di lotta internazionali.

Per fare questo, però, servono fondi. La stampa e la diffusione di un giornale cartaceo costano molto, ancora di più in questi anni, dopo la salita dei prezzi dovuta alle speculazioni finanziarie e all’inflazione. Solo nel 2024 abbiamo dovuto sopportare aumenti in due settori, quelli delle spedizioni e quello della carta, che per noi sono vitali. Per far fronte a questi costi serve il supporto de* nostr* abbonat*, e di tutte le persone che ci leggono acquistando Umanità Nova nei circoli, ai banchetti e alle manifestazioni. Soprattutto gli abbonamenti sono il cuore del nostro bilancio che, ci teniamo a ricordare, è completamente autofinanziato.

Per questo, anche per il 2025 lanciamo la nuova campagna abbonamenti. Potete scegliere fra varie modalità di abbonamento: i dettagli pratici potete leggerli sotto, così come la lista dei gadget offerti dai nostri “sponsor” per chi si abbona a 65€. Vi chiediamo di abbonarvi, e di farlo nel modo che vi permettono le vostre tasche, ma non solo. Potete partecipare alle sottoscrizioni oppure organizzarle voi alle vostre iniziative, e come sempre potete vendere Umanità Nova in ogni occasione.

E così, anche nel 2025 continueremo a stampare. Grazie al vostro sostegno.

Viva Umanità Nova e viva l’Anarchia!

Abbonamenti:

55 € annuale

35 € semestrale

65 € annuale + gadget (RICORDATEVI DI INDICARE IL GADGET NEL VERSAMENTO)

80 € sostenitore

90 € estero

25 € PDF (chi sottoscrive questo abbonamento riceverà ogni settimana Umanità Nova in tempo reale sulla sua casella di posta elettronica in formato PDF, ricordarsi di specificarlo nella causale e di scrivere chiaramente l’indirizzo di posta elettronica).

35 € PDF + gadget (RICORDATEVI DI INDICARE IL GADGET NEL VERSAMENTO)

Gratis per i/le detenuti/e che ne fanno richiesta.

Per i versamenti:

-PAYPAL

amministrazioneun@federazioneanarchica.org

-BONIFICI BANCARI

COORDINATE BANCARIE:

IBAN IT10I0760112800001038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”

-VERSAMENTI POSTALI

CCP 1038394878

Intestato ad “Associazione Umanita Nova”

Ricordarsi sempre di scrivere nome, cognome e indirizzo completo di CAP e nel caso anche il gadget desiderato nella causale.

Quest’anno chi si abbona a 65 euro può scegliere tra:

Edizioni Bruno Alpini / Archivio ASFAI

100 anni di U.N.

ANGELO DEL BOCA Viaggio nella luna

UGO FEDELI Anarchici al confino

Edizioni Zero in Condotta (la cifra riportata in euro è quella del prezzo di copertina)

Libri singoli

AA.VV. (a cura di Giorgio Sacchetti) UMANITA’ NOVA 1920-2020 – Un secolo di informazione anarchica pp. 272 EUR 20,00

Joan Busquets Vergés IL SEMPLICE. Un guerrigliero anarchico racconta pp.256 EUR 15,00

Alessandro Affortunati FEDELI ALLE LIBERE IDEE- Il movimento anarchico pratese dalle origini alla Resistenza. Seconda edizione riveduta e ampliata pp. 286 EUR 15,00

Giorgio Sacchetti SENZA FRONTIERE – Pensiero e azione dell’anarchico Umberto Marzocchi. Pp 576+16 di fotografie EUR 35,00

AA.VV. (a cura di Antonio Senta) LA RIVOLUZIONE SCENDE IN STRADA – La Settimana Rossa nella storia d’Italia (1914-2014). Pp. 206 EUR 20,00

Ronald Creagh SACCO & VANZETTI. Un delitto di Stato pp. 236 EUR 18,00

Margareth Rago TRA LA STORIA E LA LIBERTÀ. Luce Fabbri e l’anarchismo contemporaneo pp.320 EUR 20,00

Massimiliano Ilari PAROLE IN LIBERTÀ. Il giornale anarchico Umanità Nova (1944-1953) pp.272 EUR 17,00

AA. VV. L’UNIONE ANARCHICA ITALIANA. Tra rivoluzione europea e reazione fascista (1919-1926) pp.312 EUR 15,00

Arthur Lehning BAKUNIN E GLI ALTRI- Ritratti contemporanei di un rivoluzionario pp. 380 EUR 16,50

Franco Schirone LA GIOVENTÙ ANARCHICA. Negli anni delle contestazioni (1965-1969) pp.320 EUR 15,00

Antonio Senta A TESTA ALTA! Ugo Fedeli e l’anarchismo internazionale (1911-1933) pp. 272 EUR 17,00

Gruppi di libri – unico gadget

Salvo Vaccaro CRUCIVERBA. Lessico per i libertari del XXI secolo pp.160 EUR 9,30 + Giuseppe Scaliati DOVE VA LA LEGA NORD. Radici ed evoluzione politica di un movimento populista pp. 128 EUR 7,00 + Giovanni Marilli e Daniele Ratti LA COOPERAZIONE IN ITALIA. Dalla pratica solidale alla logica di mercato, pp. 96 EUR 10,00

Marco Rossi AFGHANISTAN SENZA PACE Cronache di guerra 2001-2006 pp.150 EUR 8,00 + Stefano Capello OLTRE IL GIARDINO. Guerra infinita ed egemonia americana sull’economia mondo capitalistica pp.64 EUR 5,00 + Frank Fernandéz CUBA LIBERTARIA- Storia dell’anarchismo cubano pp.184 EUR 12,00

Dario Molino ITALA SCOLA. I delitti di una scuola azienda pp.128 EUR 7,50 + Alberto Piccitto MACNOVICINA. L’eccitante lotta di classe pp.176 EUR 12,00 + Dino Taddei BABY BLOCK pp.86 EUR 10,00

Ricardo Mella PRIMO MAGGIO. I martiri di Chicago pp. 96 EUR 7,00 + Pierre-Joseph Proudhon. PROUDHON SI RACCONTA. Autobiografia mai scritta pp. 80 EUR 10,00 + Enzo Misèfari BRUNO, BIOGRAFIA DI UN FRATELLO pp.143 EUR 6,20

Augusto ‘Chacho’ Andrés TRUFFARE UNA BANCA… CHE PIACERE! E ALTRE STORIE pp. 180 EUR 10,00 + Sam Mbah, I.E. Igariwey AFRICA RIBELLE – Società senza stato. Le prospettive libertarie. Pp 94 EUR 7,00 + J. Cubero, G. Di Lembo, L. Morelli NEL SOLE DI UN PAESE GRANDE CHE LIBERO FORSE NON É STATO MAI Resoconto dal nuovo Brasile pp.52 EUR 3,10

Marco Rossi I FANTASMI DI WEIMAR. Origini e maschere della destra rivoluzionaria pp. 96 EUR 6,20 + Marco Rossi MORIRE NON SI PUO’ IN APRILE. L’assassinio di Teresa Galli e l’assalto fascista all’Avanti! Milano 15 aprile 1919. Seconda edizione pp 176 EUR 10,00 + Andy Anderson UNGHERIA ’56 La comune di Budapest. I consigli operai pp.238 Eur 8,00

Cosimo Scarinzi L’ENIGMA DELLA TRANSIZIONE. Conflitto sociale e progetto sovversivo pp.104 EUR 6,20 + Cosimo Scarinzi L’IDRA DI LERNA Dall’autorganizzazione della lotta all’autogestione sociale. Considerazioni inattuali pp.116 EUR 8,25 + Cosimo Scarinzi QUI COMINCIA L’AVVENTURA…Note sulla natura e sulle basi sociali della seconda repubblica pp.40 EUR 2,60

David Bernardini CONTRO LE OMBRE DELLA NOTTE- Storia e pensiero dell’anarchico tedesco Rudolf Rocker pp.148 EUR 12,00 + AA. VV. PIEGARSI VUOL DIRE MENTIRE. Germania: la resistenza libertaria al nazismo pp. 96 EUR 7,00 + Nico Jassies BERLINO BRUCIA. Marinus Van der Lubbe e l’incendio del Reichstag pp. 96 EUR 7,00

C. Germani, S. Vaccaro, C. Venza EST: LABORATORIO DI LIBERTÀ? Materiali tratti dal convegno di Trieste del 14-17 aprile 1990 pp.240 EUR 14,46 + Jordi Maìz NE’ ZAR NE’ SULTANI –Anarchici e rivoluzionari del Caucaso (1890-1925), pp. 128 EUR 10,00

Altri Gadget:

Cd Coro SEDICIDAGOSTO Bube & I Mazzacani della soffitta, Amore & Anarchia TRADIZIONE e RI(e)VOLUZIONE