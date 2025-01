Roma per il Rojava. Verso la manifestazione del 15 febbraio

Giovedì 9 gennaio c’è stato il presidio a Roma in piazza Campo de’ Fiori (in prossimità dell’Ambasciata di Francia) in occasione dell’assassinio delle tre attiviste nel Centro culturale curdo di Parigi del 2013 da parte dei servizi segreti turchi. Continua la mobilitazione di tutta la rete di solidarietà verso la manifestazione di Roma del prossimo 15 febbraio. Hanno partecipato al presidio la Rete Jin, Non Una di Meno Roma e il Comitato di Jineoloji in Italia in sinergia con la campagna internazionale Women defend Rojava. Dopo l’intensa e partecipata assemblea pubblica “Il Rojava e l’escalation in Siria” di giovedì 12 dicembre 2024 presso l’aula Maiorana della Facoltà di Fisica all’Università La Sapienza, la conferenza stampa “Siria, impedire il massacro di civili”, il presidio “Difendere il Rojava”del 20 dicembre scorso in piazza Indipendenza ( in prossimità dell’Ambasciata di Turchia), l’ultimo del 9 gennaio, il percorso di mobilitazione in solidarietà sta continuando e numerose sono le iniziative messe in campo tra cui quelle che saranno organizzate intorno alla giornata del prossimo 26 gennaio, il decimo anniversario della liberazione di Kobane dallo Stato islamico.

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com