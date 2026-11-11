L’anarchismo, come tutte le correnti socialiste e comuniste, sostiene che la povertà, che oggi affligge milioni di persone nel nostro Paese e centinaia di milioni in tutto il mondo, è causata dalla proprietà privata dei mezzi di produzione e della terra, accumulati nelle mani delle classi privilegiate.

Il governo ignora questa semplice verità, ignora la miseria al punto che nella nuova legge di bilancio la povertà è nominata una volta sola. La posizione del governo era già chiara quando ha presentato il Documento Programmatico di Bilancio per il triennio 2027/2029: le risorse per le prestazioni sociali rimangono invariate nel triennio, nonostante l’evidente insufficienza ad affrontare il problema. Ma il governo non può comportarsi diversamente; indipendentemente da chi sieda sullo scranno di Palazzo Chigi, non può che difendere quel regime della proprietà privata di cui la miseria crescente è una conseguenza.

L’Alleanza contro la povertà, le dame di carità del terzo millennio, ha diffuso la sua valutazione della Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Le principali critiche dell’Alleanza si concentrano sulla mancanza, nel testo della manovra, di interventi espressamente dedicati all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro; sulla riduzione dell’aliquota Irpef e la tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali, misure che non daranno benefici a “chi vive in povertà e quindi ha più bisogno di sostegno”. Per quanto riguarda la sanità è prevista una misura categoriale, che può alleggerire alcune spese sanitarie degli anziani, ma non è specificamente destinata alle persone in povertà assoluta; rispetto agli sfratti e alla morosità incolpevole, poco o nulla è previsto nella manovra del Governo.

L’Alleanza contro la povertà concentra le sue proposte nella richiesta del ripristino del principio del cosiddetto universalismo selettivo, quindi di “una misura che raggiunga tutte le persone in condizioni di povertà, sulla base dell’effettivo bisogno economico, senza escluderle perché non appartengono a determinate categorie”.

Di fronte ad un governo indifferente, che sembra compiacersi del diffondere con la propria azione ingiustizie e sofferenze, l’Alleanza si limita a chiedere l’estensione della carità.

Proprio la questione abitativa dimostra come il problema possa essere risolto dall’azione diretta, attraverso l’esproprio e l’occupazione delle case sfitte, delle case lasciate vuote dalla speculazione immobiliare e tenute chiuse per alzare artificialmente il costo degli affitti.

Un passo radicale verso lo sradicamento della povertà consiste nel rendersi conto che, dietro alle cifre del reddito monetario, c’è il reddito reale, la massa di beni e servizi consumati in un anno dalle famiglie di operai e impiegati. Questa massa di beni e servizi è calcolata dalla statistica e costituisce il paniere su cui viene calcolato l’indice FOI dei prezzi al consumo, appunto quello delle Famiglie di Operai e Impiegati. Un governo che volesse affrontare la questione della povertà dovrebbe assicurarsi che le fasce col reddito più basso possano accedere ai consumi previsti per un anno.

Non è solo una questione di reddito monetario, occorre che l’apparato produttivo sia in grado di fornire questi beni e servizi a chi ne ha bisogno. Una considerazione superficiale può essere fatta: se il problema fosse solo di reddito monetario, le merci destinate al consumo delle fasce più deboli, non trovando smercio, dovrebbero far calare il proprio prezzo fino a che non possano essere acquistate anche da chi ha un basso reddito; ma i prezzi aumentano continuamente, perché la produzione è orientata a soddisfare i bisogni della produzione stessa e i consumi di lusso. Per le fasce più deboli ci sono solo le briciole di un modo di produzione che li spinge ai margini e li schiaccia.

Questo è un compito che non sfiora minimamente le menti dell’Alleanza, ma non può nemmeno essere affidato ad un governo.

Chi gira per il nostro paese vede terre incolte, impianti produttivi abbandonati, case vuote. Ci sarebbe da far lavorare chi è senza lavoro, da produrre ciò di cui hanno bisogno i proletari. Ma se questo compito viene affidato ad un governo, le esigenze delle masse devono lasciare spazio ad una burocrazia inefficiente, in cui l’ambizione di far carriera fa premio sulla capacità di soddisfare i bisogni delle persone.

Per risolvere la questione della povertà dobbiamo cambiare il modo di produzione, per cambiare il modo di produzione bisogna abbattere il governo. Non questo o quel governo, ma ogni governo.

Questa è la sfida che il movimento anarchico lancia ai politici e ai governanti. Noi siamo convinti che con loro è impossibile risolvere il problema della povertà soddisfacendo i bisogni della popolazione e non allargando semplicemente i cordoni della borsa. Fino ad ora i governanti e i politici hanno solo dimostrato di non esserne capaci. È tempo che si facciano da parte.

Tiziano Antonelli