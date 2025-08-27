Solcati ancor dal fulmine pur l’avvenir siam noi!

26 Agosto 1945-2025 Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

Il 26 agosto del 1945 una festa al cinema teatro di garbatella (oggi Palladium) inaugurava la fondazione del Gruppo Anarchico C. Cafiero con sede sociale in via Vettor Fausto 3 al Lotto 13 di Garbatella. Parteciparono un migliaio di simpatizzanti. Tra gli interventi furono menzionati Zanchi, Modugno, Fontana e De Dominicis il quale fu interrotto ripetutamente dagli applausi, mentre illustrava la figura di Carlo Cafiero esaltantandone l’attività in comunione con Errico Malatesta ed altri rivoluzionari dell’epoca, gli scopi altamente umanitari che lo avevano indotto alla lotta.

Il 17 giugno 1945, sul n.24 del periodico Umanità Nova, Vito Leonetti ne aveva già annunciato la fondazione e dal mese di luglio il Gruppo Anarchico C.Cafiero si riuniva in Piazza Fiammetta 11 con gli altri gruppi dell’allora Federazione comunista libertaria laziale : Il Pensiero, Pietro Gori, Gino Lucetti, Carlo Cafiero, Ponte Regola, Trastevere, Pietro Gori di Civitavecchia. Nella sede di Piazza Fiammetta, in cui si redigeva anche il periodico libertario Umanità Nova, fu convocata l’assemblea generale del 6 agosto in cui si decisero la commemorazione a Spartaco Stagnetti del 19 agosto al cinema Massimo nel quartiere di S.Giovanni e l’inaugurazione del Gruppo Anarchico C. Cafiero a Garbatella del 26 agosto.

Fu apposta la targa del Gruppo Anarchico C. Cafiero, una targa in stile liberty restaurata nel 1971 con l’acronimo O.A.R (Organizzazione Anarchica Romana) di cui facevano parte 14 gruppi.

La prima struttura politica romana a dichiararsi esplicitamente anarchica o comunista era stato il Nucleo Comunista Anarchico C. Cafiero. Il Nucleo si era associato il 10 ottobre del 1884 ed era nato dall’esperienza del Circolo Egalitario Giovanile che aveva ospitato Errico Malatesta. Era composto da una ventina di soci, tutti operai, aveva lo scopo di promuovere la propaganda socialista e anarchica tra i lavoratori e segnava, per quell’epoca, l’inizio di un nuovo ciclo.

Ora e sempre Resistenza!

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

