Novità Edizioni Zero in Condotta – Collana Studi Storici

Florian Eitel

L’INDUSTRIA DEL TEMPO AGLI ALBORI DELLA GLOBALIZZAZIONE

SAINT-IMIER 1872: LA VALLE OROLOGIAIA E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO ANARCHICO

[Tradotto e riadattato per l’italiano da Nino Lisibak, a partire dalla versione francese a cura di Marianne Enckell.]

Anarchismo e globalizzazione sono termini che alimentano da sempre dibattiti infiniti e che, sovente, vengono associati a stereotipi. Per la stampa e in gran parte dell’opinione pubblica l’anarchismo resta ancorato alla figura del sognatore o del terrorista. In altri casi è assurto ad attrazione locale – come accade a Saint-Imier, dove nel 1872 ha avuto luogo un congresso internazionale che ha gettato le fondamenta del movimento anarchico – diventando parte integrante del circuito turistico.

Per quanto concerne la globalizzazione, al giorno d’oggi viene considerata un fenomeno contemporaneo dovuto alla crescente importanza delle comunicazioni, degli scambi commerciali e finanziari, nonché all’abbattimento di molte barriere nazionali. Ma la storia ci insegna che alcune tendenze alla globalizzazione si sono già manifestate in passato. È soprattutto tra il 1860 e il 1880 che le innovazioni tecnologiche ed economiche s’intensificano, ed è proprio negli stessi anni che, in virtù del suo programma universale e delle sue attività transnazionali, l’anarchismo cresce e si sviluppa.

Nel libro la valle di Saint-Imier e la sua popolazione, la trasformazione dei villaggi, dell’industria orologiera, del tessuto politico ed economico, delle comunicazioni e della percezione del tempo sono analizzate in funzione dei cambiamenti culturali che comportano. La narrazione del congresso del settembre 1872, con i suoi partecipanti e i loro contatti, l’importanza delle sue risoluzioni, apporta nuovi elementi di conoscenza per la storia dell’anarchismo come pure le implicazioni culturali derivate da tale congresso, ossia, la relazione tra globalizzazione e coscienza di classe nella valle, l’identità collettiva e il consolidamento del movimento anarchico, la speranza di una rivoluzione sociale e la percezione riguardo i tempi a venire.