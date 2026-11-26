Perché organizzare una mostra sui manifesti originali della Strage di Stato di Piazza Fontana a più di 50 anni di distanza ?
Perché la memoria non è solo un ricordo, ma resistenza, contro il fascismo di ieri e di oggi.
La strage di Piazza Fontana fu l’inizio della strategia della tensione, un disegno politico finalizzato a criminalizzare, fermare e reprimere il forte movimento di massa degli anni ’60 e ’70, un movimento che non si limitava a chiedere forti aumenti salariali o il diritto allo studio e al lavoro, ma iniziava a portare avanti un’idea diversa di società che faceva tremare il potere. La strategia della tensione e le bombe fasciste volevano fermare tutto questo e attuare una svolta autoritaria.Oggi più che mai, con i fascisti al governo, c’è necessità di dare forza al movimento libertario di fronte ai rigurgiti autoritari che riemergono dal fetido humus di cui il fascismo si nutre da sempre: gli Stati, il nazionalismo, il militarismo, il patriarcato, il dominio e l’oppressione.
Centro Studi Libertari Pietro Gori
Federazione Anarchica Empolese e della Valdelsa – FAI