Io per loro, madre, e loro per me

“A la huelga 10, a la huelga 100,

A la huelga, madre, yo voy también,

A la huelga 100, a la huelga 1000,

Yo por ellos, madre, y ellos por mí.”

Canzone popolare

Il problema abitativo rappresenta una questione costante in molti paesi, e la Spagna non fa eccezione. Se guardiamo agli ultimi cento anni — concentrandoci sulla storia più recente — non c’è mai stato un periodo privo di conflitti sociali scaturiti dalla mercificazione di un bisogno umano fondamentale: quello di disporre di un luogo dignitoso in cui vivere e trovare riparo.

Si dice spesso che il capitalismo eccelle nel creare bisogni artificiali per stimolare il consumo di beni di cui, il più delle volte, non abbiamo nemmeno necessità. Inoltre, esso può talvolta mostrare un volto particolarmente perverso, gonfiando i prezzi — nella piena consapevolezza che la domanda è garantita — semplicemente perché tratta l’abitazione, requisito essenziale per la vita e per un certo grado di libertà personale, come una mera merce.

La generazione dei nostri genitori, che ha vissuto gli ultimi anni del regime franchista, ci ha impresso a fuoco, a noi figlie e figli, la necessità di acquistare una casa come garanzia di una certa tranquillità. L’idea di fondo era che la proprietà immobiliare offrisse non solo un rifugio sicuro, ma anche un bene economico che raramente perdeva valore, persino nei momenti di maggiore difficoltà.

Questa dinamica ha trasformato il settore edile in un polo d’attrazione per soggetti senza scrupoli, coinvolti in una vasta ondata di corruzione politica che ha subito un’accelerazione a partire dal 1997. Sulla base del falso presupposto che i meccanismi di domanda e offerta fossero, di fatto, una «legge» di natura, la costruzione di alloggi è stata incentivata a tal punto da superare, nel complesso, la produzione di Francia e Germania messe insieme. Eppure, l’aumento dell’offerta abitativa di 3,5 milioni di unità — con ulteriori 4 milioni di progetti avviati entro il 2004 — non ha portato al previsto calo dei prezzi; al contrario, i costi sono schizzati verso livelli senza precedenti.

Allo stesso tempo, il settore bancario si è arricchito concedendo mutui in modo sconsiderato. Quando è scoppiata la crisi del 2008, molte persone hanno perso il lavoro e, di conseguenza, la propria casa. In alcuni casi, hanno dovuto continuare a rimborsare parte del prestito, oppure hanno addirittura perso la casa dei genitori, con cui lo avevano garantito. È in questo contesto – a seguito degli sfratti avvenuti per questo motivo – che è nata la Piattaforma delle persone colpite dai mutui (PAH [Plataforma de Afectados por la Hipoteca]); un movimento che sarebbe poi diventato un protagonista centrale delle proteste del 15M [movimento degli Indignados – 2011].

Tuttavia, chi deteneva il potere – con il sostegno dei mass media – ha rapidamente diffuso la tesi secondo cui le persone avrebbero “vissuto al di sopra delle proprie possibilità”. È stato sostenuto che, invece di acquistare, i cittadini avrebbero dovuto optare per l’affitto: una scelta presentata come più accessibile e realistica, che avrebbe presumibilmente evitato tali sfratti. L’acquisto della casa è stato attivamente scoraggiato, mentre l’affitto è stato promosso come un’alternativa più economica e pratica. Questo cambiamento è stato accompagnato da criteri più rigidi per la concessione dei mutui e dall’assorbimento delle *Cajas de Ahorros* (casse di risparmio) – istituzioni che un tempo assolvevano a una funzione sociale obbligatoria e che vedevano la partecipazione di partiti politici e sindacati nella loro governance – da parte delle grandi banche commerciali. La scomparsa di queste casse di risparmio, unita al consolidamento di diversi istituti bancari commerciali, ha dato vita all’oligopolio finanziario che esiste ancora oggi.

Una volta che un’ampia fetta della popolazione si è spostata sul mercato degli affitti, i prezzi hanno ricominciato a salire vertiginosamente. Ciò è avvenuto in particolare nelle grandi città – centri nevralgici sia per l’occupazione che per il turismo – che attirano un flusso costante di persone. Questa tendenza non è sfuggita a una nuova tipologia di speculatori: i “fondi avvoltoio”. L’emergere di questi grandi capitalisti – che operano su scala globale, cercando di immettere capitale in qualsiasi iniziativa per poi estrarlo, moltiplicato, nel minor tempo possibile – ha accelerato un processo già in atto. In molte città, le autorità locali hanno persino venduto alloggi di edilizia pubblica a tali fondi, i quali hanno immediatamente aumentato gli affitti fino al 300%, sfrattando chi non era in grado di sostenere il rincaro.

L’estrazione di rendita si basa sul fatto che la classe lavoratrice è, di fatto, tenuta in ostaggio; come già accennato, avere un posto in cui vivere non è una questione di scelta. Anche a fronte di aumenti senza precedenti del salario minimo o delle pensioni, la pressione continua a crescere, perché tutto finisce nel pozzo nero di questi parassiti dell’economia, come direbbe persino lo stesso Adam Smith.



La realtà è ostinata: lungi dall’essere una mera impressione soggettiva, gli sfratti sono tornati ad aumentare, finendo al centro dell’attenzione pubblica. Ma lo è anche la resistenza della popolazione alla violenza dello Stato volta a difendere la proprietà privata sotto forma di proprietà degli immobili, quando la polizia cacciava in strada intere famiglie, bambini e anziani compresi, se necessario. Da qui sono nati i sindacati degli inquilini: organizzazioni sociali che si adoperano per impedire gli sfratti, ricorrendo sia all’assistenza legale che ad atti di disobbedienza civile.

Il 23 settembre, un episodio critico ha segnato un punto di svolta: un tentativo collettivo di impedire lo sfratto di una donna di 87 anni che viveva nel centro di Madrid. L’accaduto ha catalizzato l’attenzione dell’intero Paese, quando Mari Carmen è stata allontanata con la forza dalla sua abitazione; un trauma che l’ha portata al ricovero ospedaliero a causa di una crisi d’ansia. Alle centinaia di persone che avevano cercato di opporsi all’intervento della polizia se ne sono aggiunte migliaia in una grande manifestazione, che ha dato vita a presidi con tende nelle piazze di tutto il Paese. Il governo ha persino tentato di rispondere a questo crescente malcontento proponendo alcune misure, che sono state però bocciate dai voti della destra spagnola, dell’estrema destra e della destra indipendentista catalana. Poco prima, tuttavia, si era consumata una tragedia: Mari Carmen è deceduta in ospedale, stremata dall’enorme tensione subita durante l’intera vicenda. Nemmeno di fronte a un corpo ancora caldo si è riusciti a dare priorità all’umanità rispetto alla proprietà privata.

In questo contesto, si verificano due eventi: il governo si dimette e indice nuove elezioni, mentre i sindacati degli inquilini sollecitano le principali organizzazioni sindacali a proclamare uno sciopero generale, che viene infine fissato per l’11 novembre. La CNT, visti i suoi stretti legami con diversi movimenti per il diritto all’abitare, viene interpellata direttamente e risponde senza esitazione, unendosi alle organizzazioni che sostengono l’iniziativa. Anche altri gruppi anarchici, di varia natura, contribuiscono come possono a sostenere sia gli accampamenti che le interruzioni del lavoro.

Sappiamo che lo sciopero è uno degli strumenti più potenti a disposizione della classe lavoratrice. Per questo motivo, la classe padronale ha storicamente utilizzato ogni mezzo possibile per contrastarlo. I due metodi più efficaci si sono rivelati, a quanto pare, la criminalizzazione e lo snaturamento del vero scopo dello sciopero.

In quest’ultimo caso, i padroni hanno potuto contare sul prezioso contributo dei grandi sindacati: organizzazioni che, pur mantenendo le forme dell’attività sindacale, servono in realtà solo a contenere l’indignazione e le urgenze dei lavoratori. Tale snaturamento si è concretizzato nella proclamazione di azioni vuote e puramente simboliche — della durata di poche ore o limitate a una singola manifestazione — il tutto senza mai consultare i lavoratori stessi. Ciò ha alimentato l’idea che l’astensione dal lavoro sia del tutto inutile, incapace di raggiungere gli obiettivi per cui la protesta è stata indetta.

L’altro metodo utilizzato per ostacolare le interruzioni del lavoro smentisce, di fatto, questa narrazione dell’«inutilità»: se gli scioperi non fossero efficaci nel migliorare le nostre condizioni materiali, i padroni non si preoccuperebbero certo di criminalizzarli. Il fatto che lo facciano — proprio perché ne subiscono il danno — spiega perché ci abbiano bollati come «violenti», definiti una «mafia sindacale» o, come ha sostenuto a suo tempo il vertice dell’associazione datoriale, abbiano dichiarato lo sciopero illegale. Le continue riunioni, la produzione e diffusione di materiale informativo, gli incontri di spiegazione nei vari quartieri e le trattative con le autorità pubbliche — volte a impedire che queste soffocassero lo sciopero imponendo eccessivi «servizi minimi» — si sono trasformati in una vera e propria corsa contro il tempo. Questo processo ha messo a dura prova la capacità operativa delle piccole organizzazioni che compongono il movimento libertario.

Ciononostante, il movimento si è dimostrato all’altezza della sfida, dando visibilità alle nostre idee di autogestione e auto-organizzazione, manifestando una capacità di risposta basata sulla solidarietà e dimostrando il proprio valore alla classe lavoratrice. Sebbene non si disponga di cifre precise, l’efficacia nel trasmettere la giustezza di questo sciopero – unita ai picchetti organizzati in molte località – ha provocato, quel giorno, una reale interruzione della produzione capitalistica. Per citare alcuni esempi: alcuni programmi televisivi non hanno potuto andare in onda e tutti gli uffici turistici di Madrid sono rimasti chiusi.

Nel pomeriggio dell’11, sotto un diluvio incessante che si è abbattuto su quasi tutto il Paese, centinaia di migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni che hanno concluso una giornata di lotta. A Madrid, circa quattrocentomila persone sono rimaste sotto la pioggia per ore, finché la polizia – in un’azione senza precedenti – ha bloccato il percorso, facendo ricorso a manganelli, proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Episodi analoghi si erano già verificati in precedenza contro i picchetti, ma la sera dell’11 è emersa in tutta la sua gravità la totale mancanza di umanità delle “forze dell’ordine”. Esiste persino un video che le ritrae mentre spruzzano spray al peperoncino contro una persona senza fissa dimora, del tutto estranea alla manifestazione.

In questo momento ci stiamo riorganizzando, analizzando quanto accaduto e preparando nuove e diverse forme di mobilitazione per continuare a opporci agli speculatori, alle loro aziende e ai loro governi, finché un alloggio dignitoso non diventerà effettivamente un diritto e non un bene di mercato.

Julio Reyero Grupo Albatros (FAI)