Il saluto della nuova redazione

Nel febbraio del 1920 il quotidiano Umanità Nova faceva il suo esordio nelle edicole italiane. Fu Nella Giacomelli a proporre il nome, giustificandone la scelta in un suo scritto: “(…)Umanità Nova, meta suprema di tutte le nostre lotte e dei nostri dolori, noi ti adottiamo come simbolo luminoso di una visione vivente, e t’innalziamo al di sopra di tutte le folle, verso tutti i cuori, faro e bandiera di luce e di libertà”.



Il giornale diretto da Errico Malatesta e di cui 2 anni fa è ricorso il centenario (ricordato anche in un video curato dalla Federazione Anarchica Reggiana-Fai), nacque dapprima a Milano per poi venir trasferito a Roma in seguito all’incendio della tipografia e della redazione ad opera dei fascisti. È l’unico giornale politico ad aver resistito nel tempo oltre il “crollo del muro”, mentre altre pubblicazioni storiche sono “morte per strada”, vittime più delle loro contraddizioni di principio che delle contingenze storiche…