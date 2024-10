Fuoco e passione: la vita dell’anarchica ucraina Maria Nikiforova – Seconda parte

Nell’anniversario dell’esecuzione di Maria Nikiforova per mano dell’Armata Bianca il 17 settembre 1919, presentiamo una traduzione del profilo biografico di Anatoly Dubovik su questa singolare anarchica ucraina

~ Anatoly Dubovik, tradotto da Malcolm Archibald ~ tradotto in italiano da Associazione Anarchici Anonimi

La prima parte è a questo link.

Il 17 aprile 1918, la Guardia Nera arrivò a Taganrog, la capitale temporanea dell’Ucraina “rossa”, che l’esercito tedesco aveva quasi completamente circondato. Lo stesso giorno, la Druzhina fu disarmata e la stessa Nikiforova fu arrestata per ordine della sezione bolscevica del Comitato esecutivo centrale panucraino.

Fu accusata della distruzione della città di Elisavetgrad, di requisizioni ed esecuzioni non autorizzate e di disobbedienza agli ordini militari. Tuttavia, non fu trovato nulla di incriminante dopo una perquisizione della sua Guardia Nera: nessun oggetto di valore (“oro e diamanti”), niente denaro e nessun oggetto costoso, solo armi, munizioni, cibo e altri beni necessari per l’esercito.

Il 20 giugno 1918, Nikiforova fu scoperta e arrestata a Saratov. Pochi giorni dopo, fu mandata a Mosca, dove fu imprigionata nella prigione di Butyrka . Il 9 agosto 1918, la commissione investigativa del Tribunale rivoluzionario di Mosca avviò un’indagine sul caso Nikiforova.

Nell’agosto del 1918, gli anarchici di Mosca avviarono una campagna per liberare la loro compagna. Le figure più importanti del movimento, così come il comandante dell’Armata Rossa Antonov-Ovseenko, presentarono petizioni e dichiarazioni. La campagna ebbe successo: il 21 settembre, Nikiforova fu rilasciata su cauzione da Butyrka in attesa del processo.

Il primo congresso panrusso degli anarco-comunisti si tenne a Mosca dal 25 al 28 dicembre 1918. Nikiforova vi partecipò come rappresentante degli anarchici ucraini e fece un rapporto sulle attività degli anarchici nel movimento insurrezionale. Il congresso lanciò una protesta in relazione all’imminente processo di Nikiforova e dichiarò “che sarebbe stata processata solo perché era stata sfacciatamente calunniata”.

Il processo a Nikiforova iniziò presso il Tribunale Rivoluzionario di Mosca il 21 gennaio 1919. Maria fu accusata di “opposizione armata e di aver screditato il governo sovietico e di azioni dirompenti mentre si difendeva dai nemici esterni e interni in un momento pericoloso per la Rivoluzione” e di massicce requisizioni e rapine illegali, che “causarono disillusione nei confronti del governo sovietico nel Sud”. Nikiforova negò le accuse, insistendo sulla sua innocenza. I giornali riportarono che “nelle sue ultime parole, l’imputata dichiara che il movimento rivoluzionario, e in particolare l’onore rivoluzionario dei leader del Sud, le sono cari. In tutte le sue azioni, era guidata solo dall’idea che i lavoratori e i contadini dovessero, il più rapidamente possibile, prendere nelle proprie mani tutto ciò che avevano creato nel corso dei secoli. Paragonare le sue azioni al banditismo equivale a incolpare l’intera avanguardia dei leader rivoluzionari del Sud per questo”.

Non c’erano testimoni per l’accusa (in parte perché l’Ucraina era sotto occupazione tedesca): solo voci e racconti di voci furono offerti come prove contro Nikiforova. Tuttavia, la corte bolscevica non riuscì a emettere un’assoluzione in un caso di così alto profilo e, pertanto, trovò una soluzione di compromesso. Le accuse di banditismo e rapina furono considerate non provate. Tuttavia, Nikiforova fu ritenuta colpevole di “aver screditato il governo sovietico attraverso le sue azioni e le azioni del suo distaccamento in alcuni casi e di disobbedienza a certi consigli locali nel campo delle operazioni militari”. Tenendo conto dei “meriti rivoluzionari” dell’imputata, il tribunale decise di proibirle di “ricoprire posizioni di responsabilità per un periodo di sei mesi dalla data del verdetto”.

Nikiforova partì immediatamente per l’Ucraina, probabilmente con l’intenzione di riprendere la sua lotta armata contro la controrivoluzione. Nel febbraio 1919, Nikiforova si unì al movimento makhnovista , che fu presto formato nella 3a Brigata Trans-Dnieper come parte dell’Armata Rossa ucraina. Makhno, cercando di non peggiorare i suoi rapporti piuttosto difficili con i bolscevichi, obbedì al verdetto contro Nikiforova e la rimosse da qualsiasi lavoro militare, ordinandole di impegnarsi esclusivamente in attività culturali ed educative nella regione di Huliaipole.

Per diversi mesi, aprì asili, comunità e scuole per bambini e istituì servizi medici per la popolazione. Allo stesso tempo, condusse propaganda anarchica tra contadini e ribelli e parlò ai raduni, descrivendo la persecuzione degli anarchici da parte dei bolscevichi in Russia e Ucraina. Tuttavia, come l’intera leadership makhnovista di quel tempo, aderì alla preservazione del “fronte rivoluzionario unito di tutti i partiti rivoluzionari che si ergevano sulla piattaforma del vero potere sovietico dei contadini e degli operai più poveri”. Al contrario, suo marito, Witold Brzostek, che rimase a Mosca, apparentemente aveva un punto di vista diverso e, nella primavera del 1919, iniziò a formare un gruppo di anarchici clandestini per combattere contro i rossi.

Il 7 maggio 1919, Lev Kamenev, uno dei principali leader dei bolscevichi, visitò Huliaipole. A giudicare dai suoi resoconti a Mosca, fu piacevolmente sorpreso dallo stato delle cose nella regione makhnovista, compresi i campi della cultura e dell’istruzione, in cui era coinvolta Nikiforova. Anche la personalità della stessa Nikiforova fece un’impressione molto favorevole a Kamenev e, al suo ritorno a Mosca, ottenne una riduzione della sua condanna a tre mesi. Ora Maria poteva tornare al lavoro militare, cosa che fece.

A metà maggio 1919, il quartier generale della brigata makhnovista la mandò a Berdiansk, ordinandole di formare un nuovo reggimento di volontari. Qui, Maria si riunì al marito, che era arrivato da Mosca. A Berdyansk, Nikiforova continuò la sua agitazione anarchica, parlando ai raduni criticando lo “stato commissario” dei bolscevichi.

Tuttavia, Nikiforova non ebbe il tempo di completare la formazione di un reggimento. All’inizio di giugno 1919, i bolscevichi ruppero la loro alleanza politico-militare con i machnovisti e iniziarono operazioni militari contro di loro. Maria, suo marito e molti altri anarchici fuggirono da Berdiansk e si diedero alla clandestinità. All’inizio, voleva assemblare un distaccamento partigiano per effettuare attacchi e sabotaggi sulle ferrovie nelle retrovie dell’Armata Bianca, comandata dal generale Anton Denikin. Tuttavia, a causa della mancanza di armi, abbandonò questo piano. Dopo di che, decise di tornare ai vecchi mezzi collaudati del terrore politico. A metà giugno, si tenne un incontro di diverse decine di anarchici che sostenevano i suoi piani. Makhno diede denaro per il lavoro in clandestinità. Dopo l’incontro, tre gruppi di militanti ricevettero incarichi: il primo si diresse a Mosca, dove gettò le basi per l’Organizzazione panrussa anarchica clandestina; la seconda in Siberia, per compiere un attentato all’ammiraglio dell’Armata Bianca Aleksandr Kolchak; e la terza, guidata da Nikiforova e Brzostek, progettò di organizzare l’assassinio di Denikin e del generale Yakov Slashchov.

All’inizio di agosto, la coppia raggiunse Sebastopoli in Crimea, dove entrò in contatto con Zora Gandlevskaya. Zora era a capo di un piccolo gruppo di combattimento e stava preparando un attentato a Denikin, atteso in città da un giorno all’altro. A giudicare dai ricordi di Gandlevskaya, Nikiforova e Brzostek intendevano partecipare all’omicidio e poi partire per la Polonia. Ma il piano non si concretizzò e la fama di Nikiforova la portò alla morte.

Nell’agosto del 1919, per puro caso, Nikiforova incontrò due soldati dell’Armata Bianca che un tempo erano stati catturati dal suo distaccamento. Come soldati semplici, furono fustigati per ordine di Nikiforova e rilasciati. Ora, i soldati la riconobbero, la seguirono fino alla sua residenza e segnalarono l’indirizzo al controspionaggio Bianco.

Questa sfortunata svolta degli eventi portò all’arresto a sorpresa di Nikiforova e Brzostek in un negozio, senza il tempo di opporre resistenza armata. Brzostek tentò di corrompere gli ufficiali che avevano eseguito l’arresto, che accettarono volentieri quarantamila rubli ma non rilasciarono la coppia. Gandlevskaya cercò di organizzare un attacco alla prigione di Sebastopoli per liberare la coppia, ma gli anarchici in città erano troppo deboli per lanciare un’operazione del genere.

Il 16 settembre, un tribunale militare bianco esaminò il caso di Maria Nikiforova con l’accusa di aver “comandato un distaccamento di comunisti anarchici nel 1918-1919, giustiziato ufficiali e civili a Rostov sul Don, Odessa e Melitopol e chiesto rappresaglie sanguinose e spietate contro la borghesia e i controrivoluzionari”.

Al processo, Nikiforova “si è comportata in modo provocatorio e dopo la lettura del verdetto ha iniziato a rimproverare i giudici”. Ha ricevuto una condanna a morte. La stessa sentenza è stata pronunciata per Brzostek, che è stato accusato di aver “ospitato” la moglie, ovvero di non aver denunciato i suoi crimini.

Dopo il processo, Nikiforova fu rimandata in prigione su un camion sorvegliato da due dozzine di ufficiali. Secondo Zora Gandlevskaya, urlò per tutto il tragitto: “Lunga vita all’anarchia! Lunga vita alla libertà! Abbasso i tiranni! Abbasso le guardie bianche!”

La notte del 17 settembre, Maria Hryhorivna Nikiforova fu fucilata nel cortile dell’edificio femminile della prigione di Sebastopoli. Il direttore dell’esecuzione disse che Maria stessa comandò: “Fuoco!”