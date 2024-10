Fuoco e passione: la vita dell’anarchica ucraina Maria Nikiforova – Prima parte

Nell’anniversario dell’esecuzione di Maria Nikiforova per mano dell’Armata Bianca il 17 settembre 1919, presentiamo una traduzione di Anatoly Dubovik del profilo biografico di questa singolare anarchica ucraina.

~ Anatoly Dubovik, tradotto da Malcolm Archibald ~ tradotto in italiano da Associazione Anarchici Anonimi

Maria Nikiforova è forse la più famosa anarchica che ha operato sul territorio dell’ex Impero russo e dell’Ucraina.

Maria Hryhorivna Nikiforova nacque nel 1888 (probabilmente nel 1885). Il suo luogo di nascita preciso è sconosciuto. Secondo alcune fonti, era la città di Pechenikovo, distretto di Starodubskyi, provincia di Chernihiv; secondo altre, nacque nel villaggio di Levshikovo, distretto di Oleksandrivskyi, provincia di Katerynoslav. Nikiforova era figlia di un contadino e l’unica istruzione che ricevette, secondo le sue stesse parole, fu in casa. Non ci sono altre informazioni affidabili sulla sua prima giovinezza.

Nei primi anni del 1900, mentre lavorava come sarta, Nikiforova si unì al Partito Socialista Rivoluzionario (SR), poi passò agli anarco-comunisti. Ciò accadde nella città di Oleksandrivsk (ora Zaporizhia) o a Katerynoslav (ora Dnipro). Fu un’agitatrice, poi si unì a una squadra di combattimento e partecipò ad attacchi terroristici contro la borghesia locale e la polizia. Nel 1907, Nikiforova visse a Starodub, dove fu una dei leader di un gruppo rivoluzionario che includeva giovani anarchici, SR e massimalisti SR. Conducevano propaganda tra i lavoratori della città e il vicino insediamento di Klintsy, oltre a impegnarsi in azioni armate.

A Starodub, Nikiforova fu arrestata per la prima volta nel 1907 mentre tentava di suicidarsi, fortunatamente senza successo. Le accuse di terrorismo comportavano la minaccia della pena di morte, quindi Maria insistette con gli inquirenti e la commissione medica di essere nata nel 1889. Ciò la rese minorenne e le permise di sperare in una condanna più lieve. E così accadde. Il 13 ottobre 1907, il tribunale militare provvisorio di Chernihiv dichiarò Nikiforova colpevole di appartenenza agli anarco-comunisti, di partecipazione all’omicidio di un agente di polizia di Starodub e di aver rapinato un prete. Fu condannata all’impiccagione, ma quando la sentenza fu confermata, l’esecuzione fu commutata in 20 anni di lavori forzati a causa della sua età falsa.

Un anno dopo il processo, Nikiforova fu trasferita a Mosca. I documenti di accompagnamento annotavano: “Propensa a fuggire. Nella cella comune, è una leader e un’agitatrice. È una buona idea tenerla in isolamento. Richiede una supervisione particolarmente vigile in quanto criminale importante”.

Al suo arrivo a Mosca nel maggio 1909, Nikiforova fu imprigionata nel carcere provinciale femminile di Mosca. Condivise la cella con altre due radicali: Natalya Klimova, una massimalista SR che scontava una pena a tempo indeterminato per aver organizzato un tentativo di assassinio di Peter Stolypin, il ministro degli Interni russo; ed Ekaterina Nikitina, un’altra massimalista.

Nikiforova trascorse meno di due mesi nella prigione di Mosca. Quando arrivò, un gruppo esterno composto da varie organizzazioni rivoluzionarie stava preparando un assalto alla prigione. Questo eterogeneo gruppo includeva il giovane Vladimir Mayakovsky, che presto avrebbe guadagnato fama come il più importante poeta futurista russo. L’obiettivo principale dei cospiratori era liberare la compagna di cella di Nikiforova, Klimova, ma anche altri prigionieri ebbero l’opportunità di fuggire. La sera del 1° luglio 1909, il direttore aprì le porte della cella, consegnò gratuitamente i vestiti ai prigionieri e li condusse fuori nel corridoio. Dopo essere scesi dal secondo piano usando lenzuola annodate, tredici prigionieri fuggirono in strada. Liberati, si divisero in piccoli gruppi e, accompagnati da scorte, andarono in rifugi sicuri.

Dopo la fuga, Nikiforova finì nell’Europa occidentale. Visse a Parigi e Bruxelles, aderì a gruppi anarchici e mantenne relazioni con molti emigranti russi.

Tornata in patria nel giugno del 1917, la Nikiforova si stabilì a San Pietroburgo (allora chiamata Pietrogrado) e si unì alla Federazione dei comunisti anarchici di Pietrogrado (PFAK), che a quel tempo stava preparando una rivolta armata contro il governo provvisorio. Fin dai primi giorni della sua vita nella capitale, svolse un’intensa attività di agitazione e propaganda, tenendo discorsi a soldati e operai. Aveva un indubbio talento oratorio; Zora Gandlevskaya ricordò che “poteva parlare ai raduni per 3-4 ore con passione e catturare il pubblico con la sua capacità di persuasione, passione ed erudizione”.

Ma le attività di Nikiforova non si limitarono alla sola propaganda: il 18 giugno partecipò a un attacco armato degli anarchici alla prigione Kresty di San Pietroburgo e alla liberazione dei suoi compagni. Questa azione spinse il governo russo a distruggere la sede centrale del PFAK e ad arrestare diversi suoi attivisti. Anche Nikiforova fu arrestata, ma fu rilasciata qualche giorno dopo, come la maggior parte degli arrestati.

Nell’agosto del 1917, Nikiforova si trasferì a Oleksandrivsk e divenne il membro più noto e rispettato della Federazione degli anarchici di Oleksandrivsk. Sotto la sua guida, la Federazione divenne un’organizzazione di massa che godeva di una forte influenza tra gli operai e i contadini della città e del distretto circostante. Nikiforova ottenne rapidamente un’ampia popolarità nel movimento anarchico ucraino. Viaggiò in tutto il distretto, chiamando alla lotta contro tutte le autorità esistenti per la costruzione di una società anarchica libera. Durante questo periodo, incontrò per la prima volta Nestor Makhno e altri anarchici di Huliaipole. Ma Nikiforova non si limitò alla sola propaganda: entro l’autunno, aveva formato una squadra di combattimento (“un distaccamento di anarco-terroristi”), che iniziò a espropriare la borghesia locale. La prima vittima fu il proprietario della fabbrica di Oleksandrivsk Bardovsky, al quale gli anarchici sequestrarono un milione di rubli. Una parte del denaro fu trasferita al Soviet dei deputati operai della città e ad altre organizzazioni rivoluzionarie.

Alla fine di settembre del 1917, Nikiforova fu arrestata per ordine del comitato esecutivo distrettuale di Oleksandrivsk. In risposta, gli anarchici, tra cui Makhno, che si trovava a Oleksandrivsk, invitarono i lavoratori della città a organizzare uno sciopero generale. Di conseguenza, Nikiforova fu rilasciata; tuttavia, poche settimane dopo, fu nuovamente arrestata, questa volta per aver organizzato espropriazioni. Anche la seconda prigionia non durò a lungo. Il suo rilascio fu accelerato dagli eventi di San Pietroburgo quando, il 26 ottobre, i bolscevichi organizzarono un colpo di stato, lanciando la rivoluzione in una nuova e più sanguinosa fase.

L’inevitabilità della guerra civile era ovvia e le armi divennero il mezzo principale per risolvere le controversie tra diverse forze politiche. Pertanto, Nikiforova e la sua squadra di “anarco-terroristi” iniziarono a disarmare le unità militari del vecchio esercito, tenendo le armi per sé o trasferendole a gruppi con idee simili in altre città ucraine.

A metà dicembre, il Blocco di sinistra dei bolscevichi, dei socialisti rivoluzionari di sinistra e degli anarchici di Oleksandrivsk tentò di prendere il controllo della città. Dopo intensi combattimenti di strada, il 4 gennaio 1918, fu istituito il potere sovietico locale a Oleksandrivsk, con Nikiforova eletta presidente del Comitato rivoluzionario militare (Revkom) della città . Secondo Makhno, era preoccupata che il Revkom si trasformasse in un nuovo organo governativo. Per impedirlo, e fedele alle sue convinzioni anarchiche, informò i lavoratori della città di tutte le decisioni e del funzionamento interno del Revkom.

Su istruzioni e fondi ricevuti dal governo bolscevico, Nikiforova formò la sua unità armata, la Guardia Nera, che contava circa 600 combattenti con artiglieria e mitragliatrici, una forza militare relativamente numerosa all’epoca. A metà gennaio, l’unità andò sul Don, dove combatté contro i cosacchi del generale Kaledin e poi partecipò all’istituzione del potere sovietico nelle città della Crimea meridionale. Alla fine del mese, la Guardia Nera di Nikiforova tornò nelle steppe ucraine, dove la lotta tra il Blocco di sinistra e la Repubblica nazionalista ucraina era in pieno svolgimento. Segue

Tornata a Oleksandrivsk dopo un mese di assenza, Nikiforova e i suoi combattenti entrarono in un nuovo conflitto con i bolscevichi, questa volta con la dirigenza del soviet locale, che considerava le sue azioni come un’“usurpazione del potere”. All’inizio, la questione si limitò ad accuse reciproche, ma il 20 febbraio i disaccordi raggiunsero il culmine: la Guardia Nera arrestò membri del comitato esecutivo della città e ci fu una sparatoria con un gruppo di Guardie Rosse. Gli arrestati furono rilasciati lo stesso giorno, ma Nikiforova si rifiutò di continuare a lavorare con loro e, in quanto oppositrice di principio delle autorità, si dimise in modo dimostrativo da tutti gli organi sovietici.

In questo periodo iniziò l’offensiva austro-tedesca per occupare l’Ucraina. La Guardia Nera annunciò un nuovo reclutamento di volontari, aumentando il numero a quasi mille persone. All’inizio di marzo 1918, gli anarchici di Nikiforova combatterono contro le truppe austro-tedesche per più di un mese, ritirandosi lentamente lungo le ferrovie dalla regione di Kiev alla regione di Azov settentrionale. Come prima, la sua Guardia Nera praticò requisizioni e confische su larga scala, sebbene, in molti casi, degli impostori agissero per conto di Nikiforova e dei suoi combattenti, non diversi dai normali banditi.

I bolscevichi ucraini erano insoddisfatti di Nikiforova per un altro motivo. Come accanita oppositrice dello statalismo, spesso disperdeva i soviet locali che si erano arrogati troppi diritti o semplicemente sabotavano la lotta contro la minaccia esterna. Nikiforova mantenne la più alta reputazione e una vera popolarità tra gli anarchici che protestavano contro “le continue persecuzioni da parte dei bolscevichi e della borghesia” e il comando militare arrivò a Taganrog, la capitale temporanea dell’Ucraina “rossa”, che l’esercito tedesco aveva quasi completamente circondato. Lo stesso giorno, la Guardia Nera fu disarmata e la stessa Nikiforova fu arrestata per ordine della seziore dell’Armata Rossa, che considerava la Guardia Nera una delle unità più pronte al combattimento in Ucraina, e la stessa Nikiforova una valente comandante, pur essendo forse l’unica leader militare donna nel paese. Lo stesso comandante in capo dell’Armata Rossa in Ucraina, Vladimir Antonov-Ovseenko, dichiarò: “Marusya è una combattente, è impegnata disinteressatamente nel combattimento e mantiene il suo distaccamento in una ferrea disciplina. Non si è comportata peggio, ma anzi meglio, di molti dei decantati leader sovietici che fuggirono in modo codardo, portandosi via i loro beni e le loro famiglie, molto prima dell’arrivo dei tedeschi”.