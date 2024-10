“Bat’ko” alla guerra. Nestor Makhno “arruolato” al servizio dello sforzo bellico ucraino.

Lo Stato spesso si serve dei suoi ex avversari una volta che sono morti in modo sicuro e non sono più la minaccia che erano in vita. Lo Stato ucraino e i suoi media hanno fatto così con il leggendario comunista anarchico Nestor Makhno.

Makhno, nativo di Huliaipole nella regione ucraina di Zaporizhzhia, è stato un rivoluzionario anarchico per tutta la vita. Figlio di contadini poveri, si unì al gruppo comunista anarchico locale nel 1906, trascorrendo successivamente nove anni in prigione per il suo coinvolgimento nell’uccisione di un agente della polizia distrettuale. Mentre era in prigione sviluppò la sua idea politica e quando fu liberato dal governo provvisorio nel 1917, tornò nella sua città natale e fu eletto presidente del sindacato dei carpentieri e dei metallurgici locali e del Soviet locale dei delegati dei contadini e dei lavoratori e si gettò nel vortice della rivoluzione russa in Ucraina. È diventato famoso soprattutto per aver guidato l’Esercito Insurrezionale Rivoluzionario, noto anche come Esercito Nero. Questa forza politico-militare ha combattuto gli eserciti controrivoluzionari bianchi e, infine, l’Armata Rossa. Ma ha anche combattuto vigorosamente i nazionalisti ucraini, la cui fazione aveva ucciso il fratello di Makhno, Omelia. Makhno non era amico di alcun tipo di nazionalismo, né ucraino né russo. Il movimento “makhnovista” ha tentato di creare un territorio libero basato su comuni autogestite. Il più grande di questi prende il nome da Rosa Luxemburg, marxista polacca di origine ebraica. Non si tratta certo delle azioni dei nazionalisti ucraini!

Ma questo non ha impedito che Makhno fosse rivendicato come patriota ucraino, nonostante tutte le prove del contrario. Sebbene questo fenomeno sia iniziato prima dell’invasione russa, è aumentato durante la guerra, con molti combattenti che affermano di appartenere alla tradizione di Makhno e con i nazionalisti che utilizzano immagini associate ai makhnovisti. La situazione ha preso una piega interessante con la distruzione del Museo Huliaipole il 23 agosto di quest’anno, in seguito a un attacco missilistico russo. Questo museo locale è dedicato al figlio più famoso di Huliaipole e al movimento associato al suo nome, con esposizioni e mostre permanenti. Il giorno prima dell’attacco, tuttavia, i reperti sono stati trasferiti in depositi centrali dello Stato per essere custoditi lontano dalla città in prima linea.

La distruzione del museo, vista come un attacco diretto alla cultura ucraina e zaporozhziana, è stata usata per creare sentimenti patriottici e la memoria di Makhno, ripensato come eroe nazionale – una sorta di anarchico nazionale – è stato utilizzato per mobilitare il sostegno alla guerra in un momento in cui la resistenza alla coscrizione ha raggiunto il punto più alto dall’inizio del conflitto.

Inoltre, la statua di Makhno a Huliaipole, parzialmente distrutta da un attacco russo il 23 maggio, è stata recentemente sostituita con fanfara, con l’aggiunta di una bandiera nazionale ucraina nella mano di un uomo che non l’avrebbe mai tenuta nella vita reale. La sostituzione ha sperato di risollevare il morale di una città in cui l’unico edificio civico ancora pienamente funzionante era il museo. Dal maggio 2023 non ci sono bancomat, né medici, con un solo negozio aperto 2 ore al giorno che accetta solo contanti, e sono rimasti solo 600 civili rispetto ai 14.000 dell’anteguerra.

Lo storico di Odessa, Vyacheslav Azarov, fornisce alcune informazioni sui tentativi di cooptare Makhno alla causa nazionalista:

“La prima campagna di appropriazione del makhnovismo da parte dei nazionalisti è iniziata durante le manifestazioni “arancioni” del 2004 e il successivo governo di Victor Yushchenko. Gli organizzatori del primo Maidan hanno cercato di paragonare i loro eventi di tecnologia politica con la liberazione popolare di Huliaipole, e gli attivisti patriottici sovvenzionati, guidati da Oles Doniy, hanno chiesto attivamente la ‘ucrainizzazione postuma’ di Makhno. Non hanno nascosto il fatto che l’appropriazione del patrimonio makhnovista era necessaria allo scopo di promuovere l’ideologia nazionalista nei territori del sud-est, che erano ostili al movimento banderista. Il culmine di questa campagna è stata la cerimonia dell’installazione del monumento al Bat’ko a Huliaipole, organizzato dall’allora ministro degli Interni Yuriy Lutsenko con il sostegno finanziario di un noto oligarca da Zaporozhye. La commemorazione di Makhno è certamente cosa buona – ma il fatto che il ministro della polizia si sia schierato dietro di esso, e che poi abbia lasciato cadere la frase: “Se volete, chiamatemi razzista!”, ha dato agli eventi un carattere assurdo. Questa appropriazione politica si è vista durante il Giorno dell’Indipendenza con il festival Makhno, che si è tenuto a Huliaipole per diversi anni di fila sotto il patrocinio dello stesso Lutsenko. Sul luogo del concerto sventolavano bandiere banderiste, dal palco si sentivano slogan antisemiti e xenofobi, gli organizzatori hanno vietato di eseguire canzoni in lingua russa e in generale di parlare in russo sul palco – la lingua madre per la maggioranza assoluta dei residenti di Huliaipole. Gli ospiti disinteressati del Makhnofest hanno notato il predominio dei nazionalisti e della retorica reazionaria – basti pensare che vi ha preso parte il nazista di culto di Odessa Maxim Chayka. E tutto questo contraddiceva completamente le idee e i punti di vista dell’eccezionale anarchico ucraino”.

Giorni tristi e amari nel luogo di nascita di Makhno.

Anarchist Communist Group (traduzione di Lona Lenti)

