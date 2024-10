Misura per misura. Quanto manca alla scomparsa della povertà globale?

Per monitorare i progressi verso il suo obiettivo di sradicare la povertà estrema entro il 2030, l’Organizzazione delle Nazioni Unite si affida alle stime della Banca Mondiale della quota della popolazione mondiale che scende al di sotto della cosiddetta International Poverty Line (IPL).

Nel 1990, un gruppo di ricercatori indipendenti e la Banca Mondiale hanno esaminato le soglie di povertà nazionali di alcuni dei paesi più poveri del mondo e hanno convertito queste soglie in una valuta comune utilizzando i tassi di cambio a parità di potere d’acquisto (PPP). I tassi di cambio a PPP sono costruiti per garantire che la stessa quantità di beni e servizi sia valutata in modo equivalente tra i paesi. In tutte queste statistiche, i ricercatori non solo hanno tenuto conto del reddito monetario delle persone, ma anche del loro reddito non monetario e della produzione domestica.

Un IPL di 1,90 dollari al giorno è stato ricavato come media delle soglie di povertà nazionali di 15 Paesi poveri negli anni ’90, espresse in PPA 2011. La selezione di questi 15 Paesi poveri si è basata su dati limitati all’epoca. Con la raccolta e l’analisi di nuovi dati provenienti da altri Paesi a basso reddito, il gruppo di riferimento è stato ampliato. L’IPL è ora derivato dalla mediana delle soglie di povertà nazionali di 28 dei Paesi più poveri del mondo, espresse in PPA 2017.

Nel settembre 2022, la cifra in cui questa linea di povertà è stata impostata è stata spostata da 1,90 a 2,15 dollari al giorno. Ciò riflette un cambiamento nelle unità in cui la Banca Mondiale ha espresso i suoi dati sulla povertà e la disuguaglianza – dai dollari internazionali dati nei prezzi del 2011 ai dollari internazionali dati nei prezzi del 2017. Ciò significa che chiunque viva con meno di 2,15 dollari al giorno è considerato vivere in “estrema povertà”. Poco meno di 700 milioni di persone in tutto il mondo si trovano in questa situazione.

La Banca Mondiale stima che la quota di persone che vivono in condizioni di estrema povertà a livello globale per il 2019 – l’ultimo anno disponibile – sia dell’8,4%, ovvero circa 700 milioni.

Ma questa cifra globale non dà un’accurata misura della povertà. Ci sono poveri in ogni paese, persone che vivono in alloggi poveri e che lottano per permettersi beni e servizi di base come il riscaldamento, il trasporto e il cibo sano per se stessi e le loro famiglie. Quindi la definizione di povertà differisce da paese a paese, ma nei paesi ad alto reddito, la soglia di povertà è di circa 30 dollari al giorno. Anche nei Paesi più ricchi del mondo, una quota consistente di persone – tra una ogni dieci e una ogni cinque persone – vive al di sotto di questa soglia di povertà. Se applichiamo questa soglia di povertà di 30 dollari al giorno alla distribuzione del reddito globale, risulta che l’85% della popolazione mondiale vive con meno di 30 dollari al giorno. Ciò significa 6,7 miliardi di persone.

Lo storico Michail Moatsos ha prodotto una nuova serie globale di dati che risale fino a due secoli fa. Secondo la sua ricerca, tre quarti del mondo vivevano in estrema povertà nel 1820. Ciò significa che “non potevano permettersi un piccolo spazio per vivere, una capacità di riscaldamento minima e un cibo che non indurrebbe la malnutrizione”. Ma da allora tale percentuale è caduta bruscamente. E la quota della popolazione mondiale che vive in “estrema povertà” come definita dalla Banca Mondiale non è mai diminuita così rapidamente come negli ultimi tre decenni.

Quindi la povertà globale è quasi finita? Dipende se si accetta l’indice della Banca Mondiale. Il contenuto dell’IPL è a dir poco dubbio. A differenza di molte soglie nazionali, non si basa su alcuna valutazione diretta del costo delle esigenze essenziali. È una linea assoluta, costante di valore.

Questa misura suggerisce che la “povertà estrema” era la norma per praticamente tutta l’umanità per tutta la storia, fino al XIX secolo, quando alla fine il colonialismo e il capitalismo vennero in soccorso.

Robert Allen ha messo in dubbio questa conclusione. Egli mostra che i dati sul PIL utilizzati dalla Banca Mondiale producono distorsioni significative quando utilizzati per valutare la povertà. Invece, utilizzando i dati sui consumi, Allen costruisce una linea di povertà “bisogno di base” che è approssimativamente equivalente alla linea di 1,90 dollari della Banca Mondiale e calcola la quota di persone al di sotto di essa per tre regioni chiave: Stati Uniti, Regno Unito e India. I risultati mostrano che gli alti tassi di estrema povertà in Asia sono in realtà un fenomeno moderno – “uno sviluppo dell’era coloniale”, scrive Allen: “Molti fattori possono essere stati coinvolti, ma l’imperialismo e la globalizzazione devono aver giocato un ruolo di primo piano”. Le ricerche di Allen indicano che la povertà estrema nell’Asia del XX secolo era significativamente peggiore che sotto il feudalesimo del XIII secolo. Allen rileva che la linea di 1,90 dollari/giorno è inferiore al livello di consumo delle persone che vivevano in schiavitù negli Stati Uniti del XIX secolo.

2,15 dollari al giorno è un indice ridicolmente basso. 5 dollari al giorno è ciò che il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti calcola sia il minimo necessario per acquistare cibo sufficiente. E questo non tiene conto di altri requisiti per la sopravvivenza, come riparo e vestiti. In India, i bambini che vivono a 2,15 dollari al giorno hanno una probabilità del 60% di essere malnutriti. In Niger, i bambini che vivono con 2,15 dollari hanno un tasso di mortalità tre volte superiore alla media globale. Meno dell’1% della popolazione africana ha un reddito superiore al reddito medio occidentale.

In un articolo del 2006, Peter Edward dell’Università di Newcastle ha utilizzato una misura che calcola che, al fine di raggiungere la normale aspettativa di vita umana di poco più di 70 anni, le persone hanno bisogno di circa 2,7-3,9 volte la soglia di povertà della Banca Mondiale esistente. In passato, erano 5 dollari al giorno. Utilizzando i nuovi calcoli della Banca Mondiale, è di circa 7,40 dollari al giorno. Ciò offre una cifra di circa 4,2 miliardi di persone vive in povertà oggi, in aumento di 1 miliardo negli ultimi 35 anni.

E c’è un’altra misura della povertà, l’indice di povertà multidimensionale, che copre 101 paesi in via di sviluppo. Ciò produce un tasso di povertà del 23% e non dell’8%. Tra il 1990 e il 2015, il numero di persone che vivono sotto questa linea nell’Africa subsahariana e nel Medio Oriente è aumentato di circa 140 milioni. Quindi il tenore di vita dei più poveri del mondo, che sopravvivono con appena la metà della linea austera della Banca Mondiale, è aumentato solo di poco in 30 anni. Il mondo non è nemmeno vicino a porre fine alla povertà.

In effetti, guardiamo a un altro modo per misurare la povertà globale. Due secoli fa, la stragrande maggioranza delle persone in Svezia viveva in profonda povertà. Quasi il 90% della popolazione era così povero che non poteva permettersi un piccolo spazio per vivere, una capacità di riscaldamento minima e cibo sufficiente. Oggi la soglia di povertà in Svezia è fissata a circa 30 dollari al giorno (su base PPP). La forte crescita economica dell’ultimo secolo ha fatto sì che la maggior parte degli svedesi viva oggi al di sopra di questa soglia di povertà.

L’uso di una soglia di povertà ridicolmente bassa permette alla Banca Mondiale di affermare che un miliardo di persone è uscito dalla povertà e registrare un declino globale dal 35% dal 1990 al 9% nel 2018. Se usiamo la soglia dei 5 dollari al giorno c’è ancora il 40% della popolazione mondiale in povertà; con quella dei 10 dollari al giorno è il 62% e a 30 dollari è l’85%. In tutti gli stati una quota significativa di persone vive in povertà. Anche negli stati più ricchi del mondo, una quota sostanziale di persone – tra una 10a e ogni quinta persona – vive al di sotto di questa soglia di povertà. Nessuno stato, nemmeno quelli più ricchi, ha eliminato la povertà. Non ci sono stati “sviluppati”.

Come minimo l’economia capitalistica mondiale deve crescere di cinque volte affinché la povertà globale misurata a 30 dollari al giorno diminuisca in modo sostanziale. La disuguaglianza tra tutti gli stati del mondo potrebbe scomparire completamente in questo scenario. Dovrebbe quindi essere visto come un calcolo della crescita minima necessaria per porre fine alla povertà.

La Banca Mondiale ritiene che la principale limitazione alla fine della “povertà estrema” sia il fallimento del trasferimento di risorse dagli stati ricchi a quelli poveri. Ciò significa che la povertà potrebbe scomparire se i governi decidessero di farlo. La Banca Mondiale lo ha spiegato in questo modo: “Supponiamo che la crescita del PIL reale per il mondo in via di sviluppo nel suo complesso sia del 5% all’anno. Se il 10% di questa crescita del PIL si è accumulata al 21% della popolazione mondiale in via di sviluppo che è estremamente povera, e questo 10% è stato distribuito in modo che la crescita del reddito di ogni persona povera fosse esattamente la sua distanza dalla linea della povertà della Banca Mondiale, la povertà estrema finirebbe”. Ma nessun governo ha intenzione di fare ciò: questo porrebbe fine probabilmente alle guerre e al salasso delle aree più povere, facendo venire meno la necessità stessa dello Stato. I governi sono il problema e non la soluzione, non si tratta di convincerli ma di abolirli.

Ma c’è poca speranza che le economie neocoloniali ancora sotto lo stivale dell’imperialismo possano colmare il divario di reddito con il blocco imperialista. Attualmente, l’assistenza allo sviluppo internazionale è di poco più di 100 miliardi di dollari l’anno. Questo è solo cinque volte di più del bonus che il personale di Goldman Sachs si è pagato durante un anno di crisi e più di cinque volte meno del flusso di reddito che esce ogni anno dagli stati poveri verso quelli ricchi. Secondo l’UNCTAD, i trasferimenti netti di risorse dagli stati in via di sviluppo agli stati sviluppati hanno una media di 700 miliardi di dollari all’anno. Non è vero che le risorse vengono trasferite dai paesi ricchi a quelli più poveri per ridurre la povertà globale, ma è vero il contrario.

Philip Alston ha concluso il suo rapporto alle Nazioni Unite sulla povertà globale sottolineando che “utilizzando tassi di crescita storici ed escludendo eventuali effetti negativi dei cambiamenti climatici (scenario impossibile), ci vorrebbero 100 anni per sradicare la povertà sotto la linea della Banca Mondiale e 200 anni sotto una linea di 5 dollari al giorno (Agenda 2230!). Ciò richiederebbe anche un aumento di 15 o 173 volte rispettivamente del PIL globale. I poveri saranno sempre con noi sotto il capitalismo.

In realtà le forze produttive di cui dispone oggi l’umanità permetterebbero di soddisfare questi bisogni nel giro di pochi anni, senza nessuna ulteriore accumulazione o sviluppo ulteriore dell’industria. Le forze produttive esistenti dovrebbero essere redistribuite sulla base dei bisogni collettivi e concentrare la ricerca scientifica anziché a scopi bellici sui problemi dell’alimentazione, dell’abbigliamento, dell’alloggio e della sanità e riservare la maggior parte della produzione mondiale alle aree sottosviluppate.

Bisogna passare da un modo di produzione orientato alla crescita del profitto privato ad un modo di produzione orientato al soddisfacimento dei bisogni sociali. L’abolizione del capitalismo ed il passaggio ad un modo di produzione comunista non è un’utopia, ma una questione di vita o di morte per miliardi di persone.

Tiziano Antonelli