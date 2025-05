May Day USA

Centinaia di migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti si sono radunate, si sono impegnate nella disobbedienza civile o hanno scioperato il 1° maggio, Giornata Internazionale dei Lavoratori, unendosi a centinaia di milioni in tutto il mondo. Complessivamente, le azioni organizzate dalla coalizione May Day Strong sono state più di 1.300 in tutti i 50 stati in oltre 1.000 città e paesi, fino a sabato 3 maggio. Il grido unificante era “I lavoratori prima dei miliardari”.

A Filadelfia, 5.000 persone si sono radunate al municipio e in seguito si sono impegnate nella disobbedienza civile bloccando l’ingresso dell’autostrada principale, il che ha portato all’arresto dei membri del UNITE HERE Local 274 dei lavoratori degli hotel, della Teamsters Local 623 e di altri membri del sindacato e solidali della comunità.

In California, quasi 60.000 lavoratori del sistema universitario californiano hanno scioperato.

Centinaia di infermieri hanno scioperato in Louisiana per un nuovo contratto.

Un migliaio di membri della United Auto Workers hanno scioperato alla Lockheed Martin, il più grande appaltatore della difesa del paese, in Florida e Colorado.

In Tennessee, centinaia di persone si sono radunate a sostegno dei lavoratori della Volkswagen che lottano per un primo contratto.

A Chicago, tra le 7.000 e le 10.000 persone sono scese in piazza per denunciare le mosse dell’amministrazione Trump, dagli attacchi ai servizi sociali e ai programmi federali alle detenzioni illegali di immigrati e attivisti palestinesi ai licenziamenti di dipendenti federali. Hanno chiesto la fine del finanziamento del genocidio israeliano e un finanziamento maggiore per le scuole pubbliche e per la giustizia ambientale.

A St. Louis, nel Missouri, la nuova organizzazione anti-Trump 50501 ha tenuto una manifestazione del Primo Maggio per protestare contro l’amministrazione al Gateway Arch National Park.

A Iowa City, 600 lavoratori immigrati che indossavano uniformi da cantiere, preti cattolici, sostenitori della comunità e funzionari eletti locali hanno marciato sotto la bandiera di “Aquí Estamos [Eccoci qui]: marcia per la dignità e la giustizia degli immigrati” e hanno proceduto per le strade della città fino a una manifestazione pubblica. I partecipanti hanno chiesto di sciogliere la task force ICE 287(g) in Iowa, fermare la profilazione razziale e le deportazioni e difendere le famiglie di immigrati e i lavoratori.

Il sindacato degli insegnanti di Baltimora, la NAACP di Baltimora e la Federazione americana dei dipendenti statali, di contea e municipali si sono radunati a McKeldin Square nel centro di Baltimora. Il Maryland ospita 160.000 lavoratori federali, che rappresentano il 6% di tutti i posti di lavoro nello stato. La Springfield Education Association si è radunata nel centro di Springfield, nel Massachusetts.

New York City ha ospitato due raduni a Union Square e Foley Square. Hanno attirato folle di 6.000 persone in totale. Tra i contingenti più numerosi c’erano gruppi per i diritti degli immigrati come Workers’ Justice Project, Make the Road NY, Desis Rising Up and Moving e insegnanti sindacali, metalmeccanici, operai, pittori, infermieri, addetti alle consegne, lavoratori al dettaglio, lavoratori delle telecomunicazioni, lavoratori alberghieri e lavoratori federali.

Avis Everhard

nell’immagine: May day poster 2025 (particolare)