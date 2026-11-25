ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
NAPOLI Gruppo Anarchico Mastrogiovanni €50,00; ROMA Gruppo Anarchico Bakunin €100,00; EMPOLI P.Becherini €90,00; CARRARA Tipografia €50,00; CARRARA Gruppo Anarchico Germinal €50,00; BARI S.Caggese €245,00
Totale €585,00
ABBONAMENTI
LUMELLOGNO C.Rampazzo (cartaceo+gadget) €65,00; ROMA M.Micheloni (pdf) €25,00; BONACARDO E.Piras (cartaceo) €55,00; VENTURINA G.DeVito Franceschi (pdf) €25,00; VERONA A.Rizzi (pdf) €25,00; PARMA L.Annese (cartaceo) €35,00; BOLOGNA I.Cirillo (cartaceo+gadget) €65,00; RAVENNA G.Rubini (pdf) €25,00; SLP D.Castellari (pdf) €25,00; SLP F.Rosso (pdf) €25,00; MILANO R.Santus (pdf) €25,00; MILANO A.Ford (pdf) €25,00; MILANO F.Eva (pdf) €25,00; S.MARINELLA S.Scottolo (pdf+gadget) €35,00; AOSTA G.Buschino (cartaceo) €35,00; ROMA F.Pozzo (pdf+gadget) €35,00; VAL DI ZOLDO F.Pra Floriani (pdf+gadget) €35,00; AREZZO A.Cirinei (pdf) €25,00; COLORNO G.Gavazzoli (cartaceo) €55,00: CUGGIONO A.Stella (cartaceo) €55,00; MONTE GIBERTO A.Mengacci e E.Briguccia (cartaceo) €55,00; LECCE V.Gaeta (cartaceo+gadget) €65,00; ROMA M.M.Mangia (cartaceo+gadget) €65,00; MILANO C.Ottonello (pdf) €25,00; VERONA G.M.Freddi (cartaceo) €55,00; ROMA F.Carlizza (cartaceo+gadget) €65,00; slp R.pietrella (cartaceo) €55,00; slp R.pietrella (pdf) €25,00; BARI S.Caggese (cartaceo) €55,00; ROMA L.Procacci (cartaceo) €55,00; SOVERE A.Zanni (cartaceo+gadget) €65,00; GENOVA C.Germano (pdf) €25,00; FIRENZE M.Tripicchio (cartaceo+gadget) €65,00; FIRENZE M.Tripicchio (pdf) €25,00
Totale €1.420,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
slp M.Zanini €80,00; AREZZO G.Sacchetti €80,00; COSTIGLIOLE S. P.Aimar €80,00; RIMINI S.Pretelli €80,00
Totale €320,00
SOTTOSCRIZIONI
VAL DI ZOLDO F.Pra Floriani €15,00; AREZZO Anarchici Colcitronesi €25,00; CIPRESSA A.Martino €50,00; MILANO C.Ottonello €75,00; VERONA G.M.Freddi €55,00; slp R.pietrella €120,00; SOVERE A.Zanni €35,00
Totale €375,00
TOTALE ENTRATE €2.700,00
USCITE
Spedizione n. 32 -€356,23
fattura fedex ottobre 2026 -€539,51
TOTALE USCITE -€895,74
saldo n. 33 €1.804,26
saldo precedente €453,78
SALDO FINALE €2.258,04
IN CASSA AL 19/11/2026 €3.044,94
Da Pagare
Stampa n. 33 -€611,00
Spedizione n. 33 -€386,90
Stampa n. 28 in sospeso -€611,00
Stampa n. 32 in sospeso -€611,00