PER UN PUNTO DI VISTA ANARCHICO

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SENZA PADRONI DAL 1920

Anche il 2026 è stato un anno nero. Un anno segnato dalla guerra, dalla povertà, dalle sofferenze di milioni per l’arricchimento di pochi. Un anno che ha visto sempre più rinforzarsi regimi autoritari in tutto il mondo, e che continua a vedersi restringere sempre di più gli spazi di espressione politica e di rivendicazione sociale, in tutto il mondo, in Europa e in Italia. Un’Italia dove il governo mette in campo una repressione sistematica e schiera l’esercito per fronteggiare manifestazioni di piazza. Un anno che ha visto l’apertura di nuovi teatri di guerra e la continuazione di genocidi e deportazioni farsi politiche ufficiali degli stati, non più nascoste e negate, ma rivendicate con arroganza. Un anno di sessismo, discriminazioni e violenza di genere. Un anno di devastazione ambientale, con il riscaldamento globale che miete vittime fra le classi più povere in tutto il mondo, mentre stati e capitalismo insistono sui combustibili fossili e l’estrattivismo più esasperato. E l’elenco sarebbe ancora lungo, con gli omicidi sul lavoro, lo smantellamento della sanità e della scuola a favore delle crescenti spese militari, e tanto altro.

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