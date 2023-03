Ci ha lasciato Rosa Musetti (1957-2023)

Si è spenta martedì 7 marzo la compagna Rosa Musetti del gruppo “Errico Malatesta” di Gragnana. Rosa è stata una figura di rilievo fin dagli anni Settanta, partecipando alle feste per il settimanale anarchico Umanità Nova. Ha sempre seguito tutte le attività politiche e culturali del circolo Malatesta, diventando parte della storia di questa esperienza nata nel 1885, e punto di riferimento anche nei momenti difficili, in cui si è contraddistinta per la sua lucidità e concretezza. La sua casa è sempre stata aperta alle compagne e ai compagni che sono passat* da Gragnana negli ultimi decenni, diventando un luogo di incontro e di ristoro solidale. Rosa era figlia di due militanti autorevoli della FAI, Caterina Secchiari e Primo Musetti detto “Dumas” che hanno gestito il circolo “Malatesta” per oltre trent’anni, e che erano a loro volta discendenti di quel Paolo Secchiari detto “l Vergai” che partecipò ai moti della Lunigiana nel 1894 e successivamente alla lotta antifascista. Con Rosa perdiamo non solo un pezzo della nostra storia ma anche una grande compagna. I suoi insegnamenti e i suoi valori continueranno a ispirare le nuove generazioni gragnanine che si ritrovano al circolo anarchico Malatesta, aderente alla Federazione Anarchica Italiana – FAI. Un grande abbraccio al suo compagno Giuliano, ai suoi figli Anna e Andrea, e a tutte le persone che le sono state vicine.

Circolo “Errico Malatesta” FAI – Gragnana