All’arrembaggio del futuro. Fai Festa a Carrara: un bilancio

Carrara, Festa diffusa della Federazione Anarchica: tre giorni tra città, monti e memoria, dal 10 al 12 Luglio una festa itinerante tra Carrara e Gragnana con escursioni, dibattiti e convivialità. Non una festa chiusa in una sola piazza, ma una festa diffusa, che ha attraversato il territorio, riportando al centro l’attualità di un movimento che a Carrara non è mai stato solo storia. Tre giorni divisi tra città e montagna. Al mattino le escursioni: il sabato nel centro cittadino, tra monumenti, lapidi, sedi storiche e luoghi che raccontano l’ indissolubile legame tra Carrara e l’anarchia. Un museo a cielo aperto che ancora oggi vive. Domenica a Campocecina sui sentieri della resistenza partigiana, dove gli anarchici carrarini combatterono il nazifascismo. All’interno della festa ampio spazio all’editoria Anarchica, con banchetti ricchi di libri, opuscoli e materiale. Dalle riedizioni dei classici alle nuove pubblicazioni su transfemminismo, antimilitarismo e storia del movimento, un punto di incontro e diffusione fondamentale. Il cuore della festa è stato nel tardo pomeriggio con dibattiti partecipati e affollati nonostante il caldo. Venerdì 10 Luglio G8 di Genova 25 anni dopo. A 25 anni dalle giornate di Genova del 2001 un racconto collettivo di quell’esperienza. Non nostalgia ma una domanda aperta: cosa resta di quel movimento e cosa ci dice per le lotte presenti e future? Sabato 11 Luglio: Anarchia e transfemminismo. Voci a confronto per un incontro ineludibile. Un dibattito necessario che ha messo al centro corpi, autodeterminazione, lotta al patriarcato, ma anche come l’anarchismo si interroga e si trasforma dentro le pratiche transfemministe e viceversa. Domenica 12 Luglio: la necessità dell’antimilitarismo. Nell’ora delle guerre e del riarmo, esperienze di lotta contro la guerra e chi la arma; dalle campagne contro le basi militari, alle fabbriche di armi, alle rotte della logistica di morte.

E poi, tutte e tre le sere, quello che per gli anarchici non è contorno ma sostanza: ottimo cibo, convivialità, campeggi autogestiti e musica con gruppi locali We Love Surf e Suonificio Popolare Apuano e l’ottimo Alessio Lega con Guido Baldoni. Cucine autogestite, tavolate condivise, concerti fino a tardi, insomma una festa autogestita, partecipata da decine di persone arrivate da tutta Italia. Per il gruppo locale, il gruppo anarchico Germinal, è stato un momento importante di crescita, nonostante la fatica che accompagna sempre questi eventi attenuata però dalla riuscita positiva della festa e dal sorriso dei compagni e delle compagne, vero successo di questa tre giorni. Un ringraziamento a tutti i compagn@ che si sono prodigati nell’organizzazione dell’evento.

Gruppo Germinal Carrara