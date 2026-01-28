Trump e la sua politica

Donald Trump non è lo sciocco che gran parte dei media globali e dei social media dipingono. Sebbene le sue decisioni il suo comportamento e le sue politiche possano essere difficili da prevedere, è un uomo d’affari e un politico che generalmente mantiene le sue promesse e si presenta in modo coerente.

A differenza di molti suoi predecessori, non sembra agire con un programma nascosto. I suoi predecessori erano meno simili a uomini d’affari indipendenti e più simili ad ascoltatori che seguivano gli interessi delle grandi aziende. Trump, invece, affronta la politica come un uomo d’affari ed è meno influenzato dalle voci delle aziende. A mio avviso, le sue politiche nei confronti di questo sistema e i suoi sforzi per preservarlo sono in parte in linea con gli interessi delle grandi aziende negli Stati Uniti e all’estero. Permettendo che i conflitti e i disordini si diffondano, l’attenzione viene distolta dalle preoccupazioni dell’opinione pubblica e i media ne sono occupati, indebolendo i movimenti dei lavoratori e le lotte di altri gruppi oppressi.

Egli comprende che organizzazioni come l’ONU e la NATO non svolgono più i ruoli per cui sono state originariamente create e che i loro scopi fondanti sono in gran parte svaniti. Ritiene inoltre che siano diventate impegni costosi per gli Stati Uniti, che richiedono al Paese di spendere ingenti somme di denaro senza ricevere benefici corrispondenti.

L’Ucraina e la politica di Trump:

Se si osserva il suo approccio nei confronti dell’Ucraina, si nota che si basa su una visione pragmatica della situazione. L’Ucraina è stata sconfitta e un governo che ha perso una guerra non può dettare condizioni alla parte vincente. Per questo motivo, raggiungere la pace il prima possibile porterebbe all’Ucraina i maggiori benefici. Trump comprende anche che la NATO non può entrare direttamente nel conflitto e vede che molti governi e partiti politici europei sono deboli e spesso dipendono dal sostegno elettorale delle comunità islamiche.

Cina e Russia:

Trump ritiene che la Cina sia impegnata in uno sforzo continuo per ottenere il dominio globale e sostituire alla fine gli Stati Uniti. Egli comprende anche che, indipendentemente da ciò che faranno gli Stati Uniti, è improbabile che riescano a vincere completamente questa imminente competizione economica e strategica. Tuttavia, sa che è possibile rallentarla e mira a ritardare il più a lungo possibile l’ascesa della Cina.

Trump ha individuato diversi fattori che potrebbero rallentare temporaneamente l’avanzata della Cina, ridurre il ritmo della competizione o creare sfide significative per Pechino. Capisce che gli Stati Uniti non dipendono dal petrolio ora né in futuro nella stessa misura, ma sa anche che la Cina dipende fortemente dal petrolio come fonte primaria di energia per sostenere ed espandere la propria economia, il che a sua volta influisce sull’equilibrio economico con gli Stati Uniti.

La Russia potrebbe non dipendere dal petrolio e dal gas allo stesso modo degli Stati Uniti, ma queste risorse sono uno strumento economico importante e un’arma strategica. Consentono alla Russia di finanziare le sue guerre e di mantenere alcuni paesi dipendenti dalla sua energia, tenendoli di fatto sotto l’influenza di Putin. Questi paesi desiderano petrolio e gas, ma a basso costo.

Venezuela:

Quello che Trump ha fatto in Venezuela è stato appropriarsi dei suoi giacimenti petroliferi in modo da poter aggiungere ogni giorno milioni di barili di petrolio al mercato globale. Ciò avrebbe fatto abbassare il prezzo del petrolio, danneggiando la Russia e peggiorando la sua situazione finanziaria ed economica. In conseguenza di ciò, la Russia potrebbe dover aumentare le tasse sui suoi cittadini per compensare le perdite derivanti dalla vendita di petrolio, ridurre la spesa per i servizi pubblici, aumentare il costo dei beni di prima necessità e tagliare o ridurre gli aiuti alle persone che hanno bisogno di sostegno per le spese quotidiane. Nel frattempo, il costo delle importazioni in Russia aumenterebbe e i consumatori dovrebbero pagare di più. Questi e altri effetti avrebbero un impatto grave e dannoso sull’economia e influenzerebbero direttamente il modo in cui il governo gestisce il paese.

Per quanto riguarda la Cina, essa dovrà inevitabilmente affrontare le sfide poste dalla concorrenza con gli Stati Uniti, nonché dall’influenza economica americana sui Paesi in cui la Cina investe.

Ciò che Trump sta facendo in Venezuela non è ciò di cui ho parlato e di cui parlano alcuni media regionali e internazionali. Trump sa che il Venezuela non è solo il cuore e la linfa vitale di alcuni paesi vicini e di altri Stati, ma anche un centro di aiuti e sostegno per alcuni paesi, tra cui Cuba, che riceve il 95% della sua energia dal Venezuela. La Colombia è un altro esempio, così come i paesi caraibici come Trinidad e Tobago che hanno importanti accordi commerciali con il Venezuela.

Inoltre, Trump può indebolire i paesi BRICS (Brasile, Russia, India e Cina), che ora contano 11 membri, ma il Venezuela non è uno di questi. Il Venezuela ha presentato domanda di adesione al BRICS, ma il Brasile ha bloccato la sua adesione perché tutti i membri del BRICS devono essere d’accordo per l’adesione di un nuovo paese e, senza tale approvazione, il Venezuela è stato escluso dal gruppo.

I leader dei paesi BRICS hanno confermato in occasione dei recenti vertici che non esiste ancora una moneta comune ufficiale dei paesi BRICS e che non è stata fissata alcuna data ufficiale per il suo lancio. Il blocco si sta invece concentrando su altre forme di cooperazione monetaria. Occasionalmente, i paesi utilizzano tra loro valute digitali per il commercio e altri scopi. Se i paesi BRICS dovessero lanciare una propria moneta, ciò potrebbe indebolire il dollaro, riducendone il valore e l’influenza globale. Se gli eventi si svolgeranno secondo il piano di Trump, sia i paesi BRICS che qualsiasi futura valuta da loro introdotta potrebbero essere indeboliti, se non resi completamente inutili.

Trump, che ci piaccia o no, che siamo d’accordo con lui o meno, è, a mio avviso, una persona intelligente che sa quello che fa. Vuole che gli Stati Uniti mantengano la loro posizione, che l’economia rimanga almeno forte come lo è ora e che la crescita economica vada a beneficio delle grandi aziende e dei super ricchi. Vuole che le aziende americane e i ricchi rimangano dominanti. In breve, mira a togliere ai poveri per dare ai super ricchi.

Venezuela, Cuba, Colombia e Stati Uniti:

Il Venezuela è stato storicamente il principale fornitore di petrolio e carburante di Cuba nell’ambito di accordi bilaterali di lunga data, spesso in cambio di servizi quali assistenza medica e assistenza tecnica. Secondo i dati commerciali delle Nazioni Unite, nel 2022 il Venezuela rappresentava circa il 95% delle importazioni di petrolio greggio di Cuba, che nello stesso anno ha importato dal Venezuela merci per un valore di circa 161 milioni di dollari, con il petrolio greggio e i prodotti petroliferi come categoria dominante.

Il commercio tra Venezuela e Colombia è cresciuto nuovamente dal 2022. Tra gennaio e luglio 2024, il commercio bilaterale ha raggiunto circa 607 milioni di dollari, con un aumento del 36,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati mostrano che da gennaio a giugno 2025 il commercio totale è stato di circa 560,7 milioni di dollari, con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da gennaio a settembre 2025, il volume degli scambi ha continuato a crescere, raggiungendo circa 863 milioni di dollari, con un aumento dell’8,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Gran parte di tale espansione commerciale deriva dalle esportazioni colombiane verso il Venezuela, che comprendono prodotti alimentari, beni di consumo, prodotti chimici e plastica, che costituiscono la maggior parte degli scambi. Le esportazioni venezuelane verso la Colombia rimangono molto più modeste e consistono principalmente in prodotti siderurgici, fertilizzanti, alluminio e alcuni combustibili. In breve, il valore totale degli scambi commerciali con la Colombia ammonta ora a centinaia di milioni di dollari all’anno, con una bilancia commerciale fortemente sbilanciata a favore delle esportazioni colombiane. Il commercio bilaterale è in aumento grazie alla continua ripresa dell’integrazione economica transfrontaliera dopo il 2022.

Venezuela e Caraibi

Il Venezuela ha storicamente svolto un ruolo economico e politico significativo in molti paesi dei Caraibi e dell’America Latina, in particolare attraverso programmi energetici agevolati come PetroCaribe. Questo era un accordo che consentiva agli Stati caraibici di acquistare petrolio venezuelano a condizioni favorevoli, compresi finanziamenti a lungo termine e pagamenti differiti, ed è stato uno dei principali motori del commercio regionale per oltre un decennio. L’accordo ha aiutato molti paesi a garantirsi forniture energetiche a prezzi preferenziali, ma è stato in gran parte ostacolato dal calo della produzione petrolifera del Venezuela e da problemi economici più generali.

Nei primi sette mesi del 2024, le esportazioni venezuelane verso Aruba e Curaçao sono state pari a circa 6 milioni di dollari.

Le relazioni commerciali con Trinidad e Tobago sono state plasmate sia dalle opportunità di cooperazione commerciale ed energetica, sia dalle recenti sfide diplomatiche e logistiche. Trinidad e Tobago ha cercato di sviluppare partnership con il Venezuela nel settore del gas naturale, comprese joint venture per lo sfruttamento dei giacimenti di gas offshore, riflettendo il potenziale futuro business legato all’energia. Ad esempio, i due paesi hanno firmato un accordo di licenza a lungo termine per lo sviluppo del giacimento di gas Dragon, che potrebbe fornire gas naturale attraverso il confine marittimo e sostenere l’industria energetica di Trinidad e Tobago.

Tuttavia, tali progetti hanno subito battute d’arresto di natura normativa, politica e legate alle sanzioni, tra cui modifiche alle licenze statunitensi e cambiamenti nelle relazioni diplomatiche che hanno rallentato o complicato lo sviluppo. Di conseguenza, il commercio complessivo con Trinidad e Tobago rimane significativo a livello regionale, ma inferiore ai livelli passati e recentemente limitato.

Nel 2019, il Venezuela ha esportato in Guyana merci per un valore di circa 8,96 milioni di dollari, principalmente prodotti petroliferi raffinati, mentre la Guyana ha esportato in Venezuela merci per un valore di circa 73,9 milioni di dollari, con il riso come principale prodotto di esportazione.

Trump e la Groenlandia

Trump non è così ingenuo da credere che la Cina o la Russia invaderanno l’isola e costituiranno una minaccia diretta per gli Stati Uniti. Ne è pienamente consapevole, ma mira a poter bloccare le navi cinesi e russe in futuro, se necessario, anche per creare maggiori difficoltà all’Europa e ai suoi leader. Potrebbe persino prendere seriamente in considerazione l’annessione dell’isola agli Stati Uniti, ma non a causa di una minaccia immediata da parte della Russia o della Cina.

Sceglie con grande abilità i tempi e le tattiche per raggiungere i suoi obiettivi. Molti di noi sanno che Trump vuole due cose: sfidare l’Europa e i suoi leader e affermare il dominio degli Stati Uniti su di loro. La sua strategia prevedeva l’aumento dei dazi sulle importazioni europee, formulando al contempo compromessi che continuassero ad avvantaggiare gli Stati Uniti e lui stesso.

L’altro obiettivo è concentrarsi sulla Russia e migliorare le relazioni con essa. In questo caso, mira a fermare la guerra tra Russia e Ucraina e a negoziare un accordo che serva gli interessi sia della Russia che degli Stati Uniti.

Ci ha provato con tutte le sue forze, ma i leader europei della linea dura, soprattutto in Gran Bretagna e Germania, continuano a insistere su accordi che avvantaggino l’Ucraina e loro stessi. Trump, a sua volta, non ha altra scelta che creare eventi o situazioni che li mettano in una posizione fragile, costringendoli ad accettare le sue condizioni. In questo scenario, o le richieste di Trump vengono soddisfatte, oppure lui si ritira dal conflitto tra Ucraina e Russia. Se ciò accadesse, l’Europa non avrebbe più la capacità di sostenere ulteriormente l’Ucraina e garantirne la vittoria. Nel frattempo, la Russia occuperebbe gradualmente più territorio in Ucraina. La conseguenza è che il prossimo accordo tra le due parti sarebbe ancora più difficile, lasciando ai politici europei nessun’altra scelta se non quella di accettare ciò che considererebbero un insulto e un’umiliazione.

La domanda è se questo funzionerà per Trump e se riuscirà a fermare la Cina e la sua ascesa all’egemonia. Solo il futuro potrà dirlo.

Qualunque sia il risultato, che gli Stati Uniti rimangano dominanti o che la Cina o un altro paese prenda il loro posto, non ci saranno cambiamenti fondamentali nella vita dei lavoratori e delle persone oppresse in tutto il mondo, e il sistema del lavoro salariato continuerà. Non esiste un capitalismo buono o cattivo, così come non esiste uno Stato intrinsecamente buono o cattivo. Il capitalismo è un sistema globale e lo Stato è il suo pilastro più forte. Per sfidarlo, dobbiamo agire collettivamente a livello locale, pensare a livello globale e offrire solidarietà a coloro che resistono al sistema ovunque sia possibile. Ciò richiede di organizzarci ovunque in organizzazioni e gruppi orizzontali. Questi sono i mezzi per costruire una società senza classi e non gerarchica, ovvero per creare una società socialista/anarchica.

Zaher Baher

Nell’immagine: “Un campo pieno di oscurità”, Sarajevo, fotografia di Monia