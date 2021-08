Sottoscrizione per le sedi libertarie reggiane

Care compagne, cari compagni, abbiamo aperto una sottoscrizione straordinaria per le nostre tre sedi perché entro la fine di settembre dobbiamo pagare quasi 3.000 € di affitti: 900 € per il circolo Berneri in via Don Minzoni, 900 per l’Archivio della FAI Reggiana in Piazza Magnanini Bondi e 1000 € per le Cucine del Popolo a Massenzatico. Una sottoscrizione di questa portata richiede un grande impegno collettivo che va bene al di là delle nostre forze. D’altronde, l’indipendenza e l’autogestione costano , soprattutto per chi come noi ha sempre rifiutato qualsiasi forma di finanziamento pubblico.

Per questo ci rivolgiamo a tutte e tutti voi confidando in un sostegno, libero e volontario, che possa aiutarci a mantenere le nostre strutture e i nostri circoli. Come sapete la nostra attività è costante, con iniziative quasi settimanali promosse dall’Area Libertaria e in tutte le sue componenti.

Durante la pandemia i nostri circoli, ad esclusione delle Cucine del Popolo, sono stati aperti tutti i giorni e ci siamo impegnati in un significativo lavoro mutualistico, tuttora in corso, attraverso la Cassa di Solidarietà Libertaria. Non solo, abbiamo dato vita a tante piccole iniziative culturali, spesso non pubblicizzate, per mantenere una presenza continuativa nella nostra provincia. Per l’autunno stiamo organizzando alcuni appuntamenti di rilievo per la diffusione della cultura antiautoritaria e delle pratiche libertarie.

Dal 24 al 26 Settembre ospiteremo, a Massenzatico presso le Cucine del Popolo, il 26° Congresso Nazionale dell’ Unione Sindacale Italiana-CIT.

Il 30 e 31 Ottobre, sempre Massenzatico, organizzeremo il Convegno Internazionale “Solidarietà e rivoluzione: i cento anni di Kropotkin” promosso dalla FAI Reggiana e dalle Cucine del Popolo.

Per la fine di Novembre è previsto l’incontro biennale delle Cucine del Popolo dedicato alle Cucine Resistenti.

Infine, a Dicembre ci sarà la festa annuale per il nostro settimanale Umanità Nova con la chiusura della campagna abbonamenti.

Naturalmente saremo impegnati anche nel lavoro militante di tutti i giorni con le nostre iniziative a sostegno delle lotte sociali e sindacali, delle battaglie antimilitariste e, più in generale, della propaganda dei nostri ideali egualitari libertari, contro ogni autoritarismo.

SOSTENIAMO INSIEME LE NOSTRE SEDI E LE NOSTRE ATTIVITA’!!!

Per versamenti bancari:

L’iban è quello del Circolo ARCI Cucine del Popolo

IT36M0538712800000002133449 – causale Sedi Libertarie

Per info e contributi diretti contattare Gianandrea 347 3729676

Reggio Emilia, 3 Agosto 2021

CUCINE DEL POPOLO – FAI REGGIANA – UNIONE SINDACALE ITALIANA CIT