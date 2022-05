Ricordando Cole Dorsey

La Redazione Collegiale di Umanità Nova apprende con tristezza della scomparsa del compagno Cole “Kong” Dorsey. Cole era un compagno statunitense che abbiamo avuto occasione di conoscere durante il congresso fondativo della CIT svoltosi a Parma nel 2018 ai cui lavori partecipava come membro dell’IWW Nord America. Organizzatore dell’IWOC, il ramo dell’IWW che si occupa delle lotte dei carcerati statunitensi, attivo nell’organizzazione dei lavoratori della ristorazione, membro del sindacato di categoria degli elettricisti, attivo sulla pubblicazione It’s Going Down e membro di Oakland Abolition & Solidarity.

Con lui realizzammo una lunga intervista[1] sul tema della questione delle lotte nelle carceri e di come queste si intersechino con la lotta di classe e con il tema della razzializzazione negli Stati Uniti, intervista pubblicata nel numero 21 dell’anno 98 di Umanità Nova.

Quell’intervista è stata una delle basi del costante lavoro di analisi svolto dalla Redazione sulle lotte in corso negli Stati Uniti.

La Redazione Collegiale di Umanità Nova esprime il proprio cordoglio ai compagni di Cole e ai suoi cari.

[1] https://umanitanova.org/questione-carceraria-e-lotta-di-classe/

Remembering Cole Dorsey

The Editorial Board of Umanità Nova learn with deep sadness of the passing away of Cole “Kong” Dorsey.

Cole was an american comrade who we had the opportunity to meet during the founding congress of CIT held in Parma in 2018 whose work he proceeded as a member of IWW North America.

He was an organizer of the IWOC, the IWW branch for imprisoned workers. He was also active in organizing the restaurant workers sector, a member of the Oakland Abolition & Solidarity, active in It’s Going Down and of the International Brotherhood of Electrical Workers .

With him we realized a long interview [1] about the Prison Strike and about how the Prison-Industrial Complex intersect with class and racial oppression. This interview was one of the root of our constant analysis work carried out by us on the ongoing struggles in the United States.

The Collegial Editorial Board of Umanità Nova expresses its condolences to Cole’s comrades and to his loved ones.

Italy, May the 23th, 2022

The Editorial Board of Umanità Nova