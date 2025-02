Perché ho disertato: intervista a un antimilitarista ucraino

Traduciamo e pubblichiamo questa intervista ad un antimilitarista ucraino costretto ad andare all’estero per sfuggire alla chiamata alle armi. Sono moltissimi gli ucraini espatriati o che vivono clandestinamente nel paese per non finire nell’esercito. Ma anche i disertori veri e propri, che abbandonano le proprie unità militari, sono migliaia. Questo testo è apparso il 14 gennaio 2025 sul sito dell’Anarchist Communist Group britannico https://www.anarchistcommunism.org/2025/01/14/interview-with-ukrainian-antimilitarist/ che riporta un’intervista fatta dalla Československé anarchistické sdružení – Associazione Anarchica Cecoslovacca (CAS) che mantiene posizioni internazionaliste e antimilitariste: https://anarchiste.org/

Presentati brevemente ai lettori della nostra rivista. Sei ucraino, dove sei nato e hai trascorso la tua giovinezza?

Ciao. Mi chiamo Vadym Yakovlev, sono uno scrittore e giornalista queer ucraino e sono contro la guerra e il nazionalismo. Sono nato a Odessa, la più grande città multiculturale del sud dell’Ucraina, pochi mesi prima del crollo dell’URSS. Mia madre è ucraina e mio padre è russo. I loro padri erano militari. Mio padre lavorava in una fabbrica. Con il crollo dell’URSS, la fabbrica è stata chiusa e mio padre ha perso il lavoro. Questo ha influenzato la mia famiglia e la mia infanzia. Sono cresciuto a Odessa, ma un anno prima di fuggire dall’Ucraina vivevo a Leopoli, la città più grande della parte occidentale dell’Ucraina. A casa i miei genitori parlavano russo e ucraino, quindi non mi sono mai concentrato su questioni come l’identità nazionale. La mia famiglia era una famiglia internazionale infelice che ha perso molto con il crollo del comunismo di stato in Ucraina. Immagino che tutto questo mi abbia influenzato molto nella ricerca di vere opinioni politiche e nel mio desiderio di fare qualcosa che possa avere influenza sulla società.

Hai lasciato l’Ucraina, cosa ti ha portato a questa decisione?

Da un lato, non potevo più lavorare in Ucraina a causa delle mie convinzioni politiche. L’intellighenzia ucraina, i giornalisti e gli artisti, intesi come comunità, con l’inizio della guerra hanno deciso di diventare propagandisti privilegiati dell’élite al servizio dello stato. Non volevo fare propaganda, così ho perso la possibilità di pubblicare i miei articoli. E se esprimi pubblicamente in Ucraina opinioni come le mie, le autorità possono metterti in prigione. D’altra parte, naturalmente, a causa delle mie opinioni, non volevo andare in guerra in prima linea. Ecco perché sono scappato.

Qual è il tuo atteggiamento nei confronti della guerra e dell’antimilitarismo?

Gran parte del mio lavoro in Ucraina era legato alle mie convinzioni antipatriottiche. I miei articoli e la mia partecipazione a progetti artistici sono stati molto spesso dedicati alla critica del patriottismo ucraino, del nazionalismo ucraino e dell’élite civile e culturale ucraina privilegiata, “filo-occidentale” e pro-guerra. Sono sempre stato interessato all’arte contro la guerra e all’attivismo contro la guerra. Dal 2022 ho dovuto iniziare a fare questo, anche a costo di perdere l’opportunità di rimanere e lavorare nel mio paese natale e di perdere amici intimi che mi hanno abbandonato a causa delle mie convinzioni.

La guerra in Ucraina ha cambiato molte cose. Sei in contatto con i tuoi amici a casa? Quali sono i loro atteggiamenti nei confronti della guerra? Come vivono?

Come ho detto in risposta alla domanda precedente, ho perso la maggior parte dei miei amici della scena artistica privilegiata e della comunità di giornalisti e attivisti. Quasi tutti sono diventati propagandisti, ricevendo il sostegno dello Stato e delle fondazioni occidentali. Ho anche perso i contatti con la maggioranza della sinistra ucraina, che sostiene il militarismo, il nazionalismo e la NATO. Anche questo tipo di sinistra è sostenuto dallo Stato e dalle fondazioni occidentali. Ma sono ancora in contatto con amici che non lavorano con lo Stato e non hanno nulla a che fare con le classi privilegiate. Sostengono me e le mie opinioni contro la guerra. Molti di loro, se sono uomini, vivono una vita orribile ora, perché devono nascondersi tutto il tempo nei loro appartamenti per paura di uscire. L’esercito ucraino rapisce le persone per strada e le manda in prima linea senza il loro permesso. E la maggior parte delle persone con una indicazione di genere maschile nei documenti non è autorizzata dalla legge a lasciare il paese.

Molte persone, compresi anarchici, si sono arruolate nell’esercito e hanno lasciato l’antimilitarismo? … Sei in contatto con loro?

Per quanto riguarda gli anarchici contro la guerra in Ucraina, abbiamo un collettivo contro la guerra chiamato Assembly https://libcom.org/tags/assemblyorgua Sono di Kharkiv e hanno il loro sito web dove pubblicano testi contro la guerra e contro la coscrizione. Questo gruppo di anarchici è anonimo e nasconde i nomi dei membri del loro team. Questo è l’unico modo per condurre qualsiasi attività contro la guerra in Ucraina. C’è stata solo un’organizzazione ucraina che non ha nascosto i nomi dei suoi membri e si è espressa apertamente contro la guerra: il Movimento Pacifista Ucraino. Il servizio di sicurezza ucraino li ha accusati di sostenere la Russia e ha mandato il suo leader in tribunale. Dopo di che, l’organizzazione ha ammorbidito in modo significativo la sua posizione pubblica, temendo il carcere. Molti ucraini di sinistra si sono schierati con la guerra, mi sembra, a causa del conformismo. Hanno paura di esprimere la loro vera posizione o semplicemente non ne hanno nemmeno una, come mi sembra, e stanno semplicemente seguendo la tendenza mainstream. Ma queste sono solo le mie supposizioni. In Ucraina, in quanto paese autoritario e militarista, è estremamente pericoloso essere contro la guerra.

E gli ucraini in esilio? Stanno facendo qualche attività contro la guerra? Si stanno organizzando nei luoghi di lavoro?

Ultimamente, sono apparse all’estero molte iniziative ucraine contro la guerra. Ad esempio, gli ucraini stanno organizzando manifestazioni contro la mobilitazione e le violazioni dei diritti umani in Ucraina. Queste manifestazioni si stanno svolgendo in Germania, Italia e Francia. Spesso, queste azioni sono organizzate da esponenti della sinistra ucraina che non hanno nulla a che fare con la sinistra ucraina pro-guerra come i cosiddetti “anti-autoritari ucraini” o i Solidarity Collectives. Questi gruppi di sinistra ucraini contro la guerra non sono finanziati da nessuno, sono un’iniziativa personale di giovani convinti e attivi. Ci saranno altre azioni di questo tipo, e sono in comunicazione attiva con gli organizzatori e i membri di queste iniziative, questo è molto stimolante! Inoltre, in Occidente c’è un certo numero di intellettuali e artisti ucraini che sono contro la guerra e che vengono costantemente emarginati e messi a tacere qui in Occidente. Ma siamo stati tutti messi a tacere per troppo tempo, le nostre voci sono state cancellate per troppo tempo, e ora stiamo cercando sempre più di costruire connessioni orizzontali a vari livelli, organizzando un fronte contro la guerra qui all’estero, contro la guerra e la propaganda. Siamo molti di più di quanto pensiamo.

I media tacciono sulla mobilitazione forzata del governo ucraino. Raramente trapelano informazioni sui disertori? Cosa puoi dirci a riguardo?

Nessuno conosce il numero esatto di disertori da parte ucraina, ma secondo le statistiche ufficiali e non ufficiali, ci sono circa 150-200 mila persone! Si tratta di numeri enormi. I media ufficiali ucraini sono controllati dallo Stato o dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina. Gli ucraini consumano principalmente informazioni da canali di notizie anonimi su Telegram o TikTok. È lì che vengono costantemente pubblicati video di violenze contro i civili da parte dell’esercito ucraino. Questi video, pieni di scene terribili e prove di violazioni dei diritti umani, non arrivano ai media ufficiali. Le autorità ucraine cercano costantemente di trovare gli autori di canali Telegram anonimi che criticano le azioni dell’esercito ucraino o sostengono la pace, e li mettono in prigione. A volte le autorità ci riescono. Il governo ucraino, la polizia e il servizio di sicurezza ucraino non esitano a utilizzare qualsiasi metodo per mettere a tacere le voci alternative. Ad esempio, la polizia ha recentemente arrestato la madre di un blogger che si trova all’estero e si pronuncia contro la mobilitazione forzata, per aver condiviso il suo post! Ci sono anche modi non ufficiali per mettere a tacere i dissidenti. Ricordo un adolescente che aveva un suo canale su Telegram, dove criticava il nazionalismo ucraino e la mobilitazione. Si identificava come un anarchico. I fascisti andavano a casa sua per fare una “conversazione”, dopo di che rinunciava pubblicamente alle sue convinzioni. Ma la sinistra ucraina favorevole alla guerra, che è propagandista e complice di tutti questi crimini contro gli ucraini, non vi parlerà mai di queste cose.

Hai conoscenti che hanno disertato o evitato la leva? Come possiamo noi in Cecoslovacchia aiutarli?

Conosco persone che sono fuggite illegalmente dal paese e ho molti conoscenti e amici in Ucraina che si nascondono dall’esercito e dalla coscrizione. Forse, nel tempo, sarà necessario creare iniziative per aiutare queste persone nel quadro dei movimenti ucraini contro la guerra all’estero, che hanno appena iniziato a emergere. Se tali iniziative si presenteranno, spero che ci saranno persone nella Repubblica Ceca e in Slovacchia che vorranno aiutare questi ucraini.

Quale messaggio daresti ai lavoratori ucraini e russi in patria e all’estero?

L’unica cosa che voglio dire a coloro che non fanno parte delle classi privilegiate (dunque non solo al proletariato), indipendentemente dalla loro nazionalità e posizione è: non fidatevi mai di coloro che costruiscono la loro fortuna sul vostro sfruttamento, sull’emarginazione e la discriminazione sistematica, e soprattutto non siate sciocchi e non partecipate alle loro guerre, è semplicemente stupido!

Grazie per l’intervista e se hai altro da dire, saremmo felici di riportarlo.

Grazie, compagno, per avermi intervistato.

a cura della CRInt – FAI

Immagine: murale a Orgosolo, foto di A.